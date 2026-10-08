"Кожен день дозволяє Москві підтримувати війну": сенатори закликали Трампа якнайшвидше застосувати проти Росії закон Грема

Майже через місяць після підписання закону про масштабні американські санкції, названого на честь покійного республіканця Ліндсі Грема, Вашингтон так і не посилив тиск на Москву. Двопартійне керівництво Сенату закликало адміністрацію президента США Дональда Трампа якнайшвидше обмежити потік фінансових ресурсів, що підживлюють війну Російської Федерації проти України.

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Відповідний лист був адресований міністру фінансів Скотту Бессенту та державному секретарю Марко Рубіо. Про це пише AP.

Із закликом посилити санкції виступили Джин Шахін (представниця Нью-Гемпшира, головна демократка в Комітеті Сенату з міжнародних відносин) і Роджер Вікер (республіканець від Міссісіпі, очільник Комітету з питань збройних сил).

Які нові обмеження могли б ухвалити у США

Сенатори заявили, що найнагальнішим пріоритетом має бути боротьба з так званим тіньовим флотом, який РФ використовує для транспортування нафти й обходу наявних санкцій.

Політики також наполягають на зупинці розвитку російської супутникової системи, яка, як попереджає Україна, може допомагати окупантам проводити бомбардування в режимі реального часу.

Вкрай важливо, "щоб адміністрація паралізувала глобальні фінансові мережі, що дозволяють Росії уникати наших санкцій" і проводити платежі "поза пильною увагою США". Сенатори вважають, що варто зосередитися саме на закордонних банківських філіях, зокрема в Шанхаї, та "зростаючій мережі киргизьких фінансових установ", які служать розрахунковими центрами для підсанкційної сфери.

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"Іноземні банки треба змусити зробити вибір. Вони можуть або вести бізнес зі Сполученими Штатами, або фінансувати війну Росії. Вони не можуть робити і те, й інше", – заявили Шахін і Вікер.

Окрім того, закон Грема забороняє всі нові американські інвестиції в РФ. Важливо, щоб Міністерство фінансів США "видало чіткі регуляторні вказівки до жовтневого терміну (18 жовтня, після закінчення 30-денного періоду розгляду. – Ред.), щоб забезпечити повне переривання цих потоків капіталу".

Ще один важіль тиску – зупинка потоку технологій та електроніки подвійного призначення. Вашингтон здатен використати доступні інструменти санкцій для "покарання організацій, що живлять російський військово-промисловий комплекс".

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"Кожен день, який минає без максимального економічного тиску, дозволяє Москві підтримувати цю військову ескалацію", – попередили Шахін і Вікер.

Як писав OBOZ.UA:

– Міністр енергетики США Кріс Райт стверджує, що рішення щодо можливих тарифів для найбільших покупців російської нафти Дональд Трамп ухвалюватиме після оцінки наслідків для економіки й енергетичних цін.

– "Він оцінюватиме компроміси. Він невтомно працював, щоб спробувати закінчити цю війну", – сказав міністр про президента Сполучених Штатів.