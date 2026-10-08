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"Кожен день дозволяє Москві підтримувати війну": сенатори закликали Трампа якнайшвидше застосувати проти Росії закон Грема

Дар'я Дурова
Дар'я Дурова
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Президент США Дональд Трамп
Президент США Дональд Трамп у Білому домі. Ілюстрація

Майже через місяць після підписання закону про масштабні американські санкції, названого на честь покійного республіканця Ліндсі Грема, Вашингтон так і не посилив тиск на Москву. Двопартійне керівництво Сенату закликало адміністрацію президента США Дональда Трампа якнайшвидше обмежити потік фінансових ресурсів, що підживлюють війну Російської Федерації проти України.

Відповідний лист був адресований міністру фінансів Скотту Бессенту та державному секретарю Марко Рубіо. Про це пише AP.

Із закликом посилити санкції виступили Джин Шахін (представниця Нью-Гемпшира, головна демократка в Комітеті Сенату з міжнародних відносин) і Роджер Вікер (республіканець від Міссісіпі, очільник Комітету з питань збройних сил).

Які нові обмеження могли б ухвалити у США

Сенатори заявили, що найнагальнішим пріоритетом має бути боротьба з так званим тіньовим флотом, який РФ використовує для транспортування нафти й обходу наявних санкцій.

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Політики також наполягають на зупинці розвитку російської супутникової системи, яка, як попереджає Україна, може допомагати окупантам проводити бомбардування в режимі реального часу.

Вкрай важливо, "щоб адміністрація паралізувала глобальні фінансові мережі, що дозволяють Росії уникати наших санкцій" і проводити платежі "поза пильною увагою США". Сенатори вважають, що варто зосередитися саме на закордонних банківських філіях, зокрема в Шанхаї, та "зростаючій мережі киргизьких фінансових установ", які служать розрахунковими центрами для підсанкційної сфери.

"Іноземні банки треба змусити зробити вибір. Вони можуть або вести бізнес зі Сполученими Штатами, або фінансувати війну Росії. Вони не можуть робити і те, й інше", – заявили Шахін і Вікер.

Окрім того, закон Грема забороняє всі нові американські інвестиції в РФ. Важливо, щоб Міністерство фінансів США "видало чіткі регуляторні вказівки до жовтневого терміну (18 жовтня, після закінчення 30-денного періоду розгляду. – Ред.), щоб забезпечити повне переривання цих потоків капіталу".

Ще один важіль тиску – зупинка потоку технологій та електроніки подвійного призначення. Вашингтон здатен використати доступні інструменти санкцій для "покарання організацій, що живлять російський військово-промисловий комплекс".

"Кожен день, який минає без максимального економічного тиску, дозволяє Москві підтримувати цю військову ескалацію", – попередили Шахін і Вікер.

Як писав OBOZ.UA:

– Міністр енергетики США Кріс Райт стверджує, що рішення щодо можливих тарифів для найбільших покупців російської нафти Дональд Трамп ухвалюватиме після оцінки наслідків для економіки й енергетичних цін.

– "Він оцінюватиме компроміси. Він невтомно працював, щоб спробувати закінчити цю війну", – сказав міністр про президента Сполучених Штатів.

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