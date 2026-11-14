Сучасна російська політична система дедалі виразніше демонструє ознаки держави, у якій політична міфологія перетворилася на один із фундаментальних механізмів здійснення влади. Йдеться не просто про пропаганду як засіб інформаційного впливу чи інструмент політичної комунікації, а про формування цілісної альтернативної реальності, у межах якої історичні факти, міжнародне право, політичні процеси та моральні категорії підпорядковуються логіці збереження злочинного тоталітарного режиму й реалізації його ревізіоністських геополітичних амбіцій.

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Це своєрідне "королівство кривих дзеркал", де істина втрачає самостійну цінність, а її місце посідає політично сконструйована інтерпретація дійсності, покликана легітимізувати будь-які рішення Кремля, включно з військовою агресією, окупацією чужих територій і систематичним порушенням міжнародного права.

Особливість путінської пропагандистської моделі полягає в тому, що вона не обмежується приховуванням незручних фактів або поширенням відвертої неправди. Її головне завдання змінити саму систему координат, у якій суспільство сприймає політичні події.

А її телевізійні шовіністичні "кашпіровські" Симоньян, Соловйов, Скабєєва, Попов, Шейнін, Кісельов діють не просто як ретранслятори новин, а як інженери альтернативної реальності, чия мета деконструювати критичне мислення, випалити залишки емпатії та перетворити суспільство на агресивну, але водночас пасивну масу.

Для цього використовується комплекс взаємопов’язаних маніпулятивних механізмів: вибіркове трактування історії, конструювання образу постійного зовнішнього ворога, демонізація західних демократій, заперечення політичної суб’єктності сусідніх держав, експлуатація історичних травм і культивування колективного відчуття обложеної фортеці.

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У результаті російському суспільству пропонується не об’єктивна картина міжнародних відносин, а ідеологічно відфільтрована реальність, у якій Росія нібито постійно змушена захищатися від ворожого оточення, а її агресивна зовнішня політика подається як історична необхідність.

Центральне місце в цій міфологічній конструкції посідає маніпулятивне переосмислення історії. Кремлівський політичний дискурс систематично використовує історичне минуле не як предмет наукового дослідження, а як інструмент обґрунтування сучасних територіальних претензій і політичних амбіцій.

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Таким чином історія перетворюється на своєрідний ідеологічний ресурс, з якого вилучаються окремі події, символи та постаті, що не відповідають інтересам чинної влади, тоді як суперечливі факти, злочини радянського тоталітаризму, досвід поневолених народів і наслідки російської імперської експансії відсуваються на периферію суспільної пам’яті.

Особливо показовим є прагнення представити розпад Радянського Союзу як найбільшу геополітичну катастрофу XX століття. У такій інтерпретації зникає принципове розуміння того, що незалежність колишніх радянських республік була не історичною помилкою, а реалізацією права народів на самовизначення та власний державний розвиток.

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Натомість пострадянський простір концептуалізується як зона особливих інтересів Москви, де суверенітет сусідніх держав фактично визнається умовним і залежним від політичної волі російського керівництва.

В цьому контексті слід розглядати систематичне заперечення повноцінної історичної, культурної та політичної суб’єктності України. Російська пропаганда роками намагалася закріпити уявлення про українську державність як штучне утворення, а українську національну ідентичність як похідну від російської.

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Подібна викривлена риторика є не випадковим елементом інформаційної політики, а складовою імперської концепції, яка не допускає існування самостійного українського політичного проєкту поза сферою російського впливу. Адже незалежна Україна, яка самостійно визначає власний зовнішньополітичний курс, розвиває демократичні інститути та обирає європейську інтеграцію, руйнує саму основу путінського уявлення про пострадянський простір як територію відновлення російської геополітичної першості.

У цьому полягає одна з головних причин особливої агресивності Кремля щодо України. Українська незалежність є не лише геополітичним викликом російським амбіціям, а й ідеологічним подразником для цієї тоталітарної системи.

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Успішне функціонування демократичної держави, громадянське суспільство, політичний плюралізм і здатність громадян впливати на майбутнє власної країни демонструють альтернативну модель суспільного розвитку. Для персоналістського режиму, який прагне монополізувати політичну владу, така альтернатива становить не тільки зовнішню, а й потенційну внутрішню загрозу.

Повномасштабне вторгнення Росії в Україну 24 лютого 2022 року стало кульмінацією багаторічного процесу формування цієї ідеологічної системи. Військова агресія, яка за своїм характером є грубим порушенням Статуту ООН і фундаментальних принципів міжнародного права, була представлена російському суспільству як вимушена відповідь на нібито екзистенційну загрозу.

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Кремль створив багаторівневу систему виправдань війни, використовуючи маніпуляції поняттями безпеки, історичної справедливості, захисту російськомовного населення та протидії зовнішнім загрозам.

При цьому принципова підміна понять полягає в тому, що відповідальність за розв’язання війни намагаються перекласти на державу, яка стала об’єктом нападу. Україна, що захищає свою територіальну цілісність і право на існування, у російській пропагандистській картині світу оголошується джерелом небезпеки, тоді як держава-агресор привласнює собі роль гаранта стабільності та захисника міжнародного порядку.

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Ця інверсія причинно-наслідкових зв’язків є одним із найхарактерніших прийомів тоталітарної пропаганди. Вона дозволяє перетворити злочин на нібито легітимну політичну дію, напад на самооборону, окупацію на відновлення історичної справедливості, а насильство на виконання особливої цивілізаційної місії.

Очевидно, що у такий спосіб формується специфічна моральна система, у якій правильність політичного рішення визначається не його відповідністю міжнародному праву чи загальнолюдським цінностям, а тим, наскільки воно узгоджується з інтересами та уявленнями терористичного московського режиму.

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Не менш важливим елементом цієї системи є сакралізація війни. Російська державна пропаганда дедалі активніше використовує історичну пам’ять про Другу світову війну, символіку перемоги над нацизмом та риторику боротьби зі злом для легітимації сучасної агресії.

Відбувається небезпечне перенесення морального авторитету покоління, яке перемогло нацизм, на політичні рішення нинішнього російського керівництва. Історична перемога перетворюється на своєрідну ідеологічну індульгенцію, яка нібито звільняє сучасну Росію від необхідності дотримуватися загальноприйнятих правових і моральних норм.

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При цьому принципова відмінність між війною проти нацистської Німеччини та загарбницькою війною проти суверенної України свідомо замовчується. А використання антифашистської риторики для виправдання агресії фактично дискредитує саму історичну пам’ять про боротьбу з нацизмом, перетворюючи її на інструмент політичного маніпулювання.

Паралельно формується образ Заходу як екзистенційного ворога Росії. Тоді Європейський Союз, Сполучені Штати Америки та НАТО в російському офіційному дискурсі постають не як різні політичні й міжнародні інституції з власними інтересами, суперечностями та механізмами прийняття рішень, а як єдиний ворожий центр, який нібито прагне знищити російську державність.

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Така конструкція має важливу внутрішньополітичну функцію: вона переводить відповідальність за соціально-економічні проблеми, технологічне відставання, корупцію, політичну стагнацію та погіршення добробуту населення із путінської влади на зовнішніх противників. Будь-яка критика режиму може бути інтерпретована як прояв нелояльності, а вимога політичних свобод як результат ворожого зовнішнього впливу.

І тут кремлівська пропаганда виконує функцію своєрідного політичного щита, який захищає владу від суспільної відповідальності. Вона не обов’язково має переконати кожного громадянина в достовірності офіційної версії подій. Її ефективність значною мірою полягає у створенні атмосфери інформаційної невизначеності, у якій людина втрачає чіткі критерії розмежування правди й неправди.

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Коли суперечливі твердження систематично повторюються, а альтернативні джерела інформації обмежуються або дискредитуються, суспільство поступово звикає до думки, що об’єктивної істини нібито не існує, а всі політичні сили однаково маніпулюють фактами. Така інформаційна розмитість є надзвичайно вигідною для тоталітарної влади, оскільки зменшує здатність населення до критичного аналізу та колективного політичного реагування.

Водночас інформаційна монополізація не може бути відокремлена від системи внутрішніх репресій. Незалежні журналісти, громадські активісти, правозахисники, опозиційні політики та представники громадянського суспільства стають об’єктами систематичного тиску і можуть бути знищені або, в кращому випадку, змушені емігрувати.

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Законодавчі обмеження, кримінальне переслідування за антивоєнні висловлювання, цензура, блокування незалежних медіа та розширення повноважень силових структур формують середовище, у якому публічне заперечення офіційної ідеології може мати серйозні особисті наслідки.

У підсумку, пропаганда і репресії функціонують як взаємодоповнювальні механізми: перша формує бажану картину світу, другі забезпечують придушення тих, хто наважується її поставити під сумнів.

Та, на мій погляд, особливо показовою є трансформація російської державної ідентичності, у межах якої громадянство дедалі більше ототожнюється з безумовною лояльністю до держави та її очільників.

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У демократичному політичному порядку держава існує для громадян, а влада є підзвітною суспільству. А у путінській моделі ця логіка перевертається: суспільство розглядається як ресурс державної могутності, а громадяни як носії обов’язку підтримувати політичний курс керівництва. Індивідуальна свобода, політична самостійність та право на незгоду поступаються місцем культу колективної дисципліни, державної величі й історичної місії.

Не менш суперечливим є економічний вимір цієї політичної міфології. Економічну ізоляцію, міжнародні санкції, технологічні обмеження та скорочення економічних зв’язків із розвиненими демократіями режим Путіна намагається представити не як наслідок власної агресивної політики, а як доказ ворожості зовнішнього світу.

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Виникає парадоксальна конструкція: рішення, які погіршують економічні перспективи Росії, подаються як необхідна ціна за її суверенітет і незалежність. Водночас реальна економічна ціна війни, переорієнтація ресурсів на військово-промисловий комплекс, людські втрати, демографічні наслідки та поглиблення технологічної залежності від обмеженого кола партнерів залишаються предметом вибіркового висвітлення.

Однак економічна адаптація до санкцій не означає відсутності довгострокових структурних проблем. Витіснення цивільних потреб військовими пріоритетами, посилення державного втручання в економіку, скорочення доступу до передових технологій і зростання залежності від сировинного експорту створюють передумови для тривалої стагнації.

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За такої ситуації міфологічна пропаганда намагається сформувати суспільну готовність сприймати зниження рівня життя як неминучу жертву заради абстрактної історичної величі. Фактично громадянам пропонується обміняти перспективи особистого розвитку та економічної модернізації на символічне відчуття особистої причетності до великодержавного проєкту.

Водночас путінська політична міфологія є складовою ширшого ревізіоністського проєкту, спрямованого на перегляд усталеного міжнародного порядку після завершення Холодної війни.

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Кремль прагне не просто збільшити власний вплив, а змінити самі принципи організації міжнародного середовища, замінивши універсальність суверенітету та рівності держав ієрархічною моделлю сфер впливу.

У такій системі великі держави претендують на особливі права щодо своїх сусідів, а політичний вибір менших країн розглядається як предмет домовленостей між геополітичними центрами сили.

З цієї причини російська політика щодо України має значення далеко за межами двосторонніх відносин. Вона є випробуванням здатності міжнародної спільноти захищати фундаментальний принцип, відповідно до якого жодна держава не може привласнювати собі право визначати майбутнє іншої.

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При цьому важливо усвідомлювати, що путінська міфологія не є лише продуктом особистих політичних переконань диктатора. Вона поступово перетворилася на інституціоналізовану систему відтворення тоталітарної влади, у якій переплітаються державна ідеологія, історична політика, силові структури, контрольовані медіа, освітні наративи та зовнішньополітична риторика.

Її стійкість пояснюється не тільки масштабами інформаційного впливу, а й тим, що міфологія забезпечує режиму певну модель суспільної мобілізації, виправдовує концентрацію влади та дозволяє підтримувати політичну лояльність через постійне відчуття зовнішньої небезпеки.

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Хоча будь-яка система, побудована на тотальному викривленні дійсності, має внутрішні суперечності. Чим більшим є розрив між офіційною міфологією та повсякденним досвідом громадян, то більше ресурсів потрібно для підтримання цієї облудної пропагандистської конструкції.

Військові втрати, соціальна нерівність, корупція, економічні труднощі, відсутність політичної конкуренції та невизначеність майбутнього поступово формують реальність, яку неможливо безкінечно приховувати за допомогою телевізійних образів і патріотичної риторики.

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Водночас не слід ототожнювати наявність цих суперечностей із неминучим швидким крахом режиму Путіна. Тоталітарні системи можуть тривалий час зберігати стабільність завдяки репресивному апарату, контролю над інформаційним простором, розподілу матеріальних ресурсів і фрагментації суспільства.

З усього цього можемо зробити висновок: "королівство кривих дзеркал" путінської пропагандистської міфології є не просто системою неправдивих повідомлень, а цілісною політичною технологією конструювання альтернативної реальності, у якій агресія перетворюється на захист, імперські амбіції на історичну місію, окупація на відновлення справедливості, а придушення свободи на гарантію державної стабільності.

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Її стратегічна мета полягає у формуванні суспільства, яке не лише сприймає тоталітарну владу як безальтернативну, а поступово засвоює її систему імперських цінностей, перекручених політичних оцінок та збочених історичних уявлень.

Для України протистояння цій міфології має не тільки військовий, дипломатичний чи інформаційний вимір. Воно є боротьбою за право самостійно визначати власну історію, ідентичність, політичний устрій і майбутнє.

Для міжнародної спільноти це питання значно ширше за протидію російській дезінформації: йдеться про захист самого принципу міжнародного співіснування, заснованого на суверенній рівності держав, непорушності кордонів і повазі до міжнародного права.

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Історія не може бути приватною власністю політичного режиму, а географія не надає жодній державі права на чужу територію. Суверенітет не є винагородою за лояльність до сильнішого сусіда, а свобода не стає загрозою лише тому, що суперечить інтересам тоталітарної влади.

Саме ці принципи становлять фундаментальну альтернативу імперській політичній міфології. І головний виклик для сучасного демократичного світу полягає в тому, щоб не дозволити системі кривих дзеркал підмінити реальність настільки, аби агресія почала сприйматися як норма, право сильного – як міжнародний порядок, а свобода народів – як загроза геополітичній стабільності.

Адже там, де політичний міф стає важливішим за людське життя, історичну правду та міжнародне право, йдеться вже не просто про міфологічну пропаганду, а про небезпечну трансформацію самої природи злочинної московської держави та її відносин із навколишнім світом.

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