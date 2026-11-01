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"Концепція працює": брат Венса пояснив, чому Путін не застосує ядерну зброю у війні з Україною

Софія ЗакревськаСофія Закревська
Time to read2 хв
699
"Концепція працює": брат Венса пояснив, чому Путін не застосує ядерну зброю у війні з Україною
Нейт Венс. Джерело: The Insider

Попри те, що російська влада час від часу брязкає ядерною зброєю, диктатор Володимир Путін не піде на її застосування у війні проти України. Для того, щоб РФ вдалася до ядерного удару, їй мала б загрожувати екзистенційна небезпека.  

Про це в інтервʼю BBC Україна сказав американський військовий, двоюрідний брат віцепрезидента США Джей Ді Венса Нейт Венс. Він також нагадав про принцип взаємного гарантованого знищення, який  полягає в тому, що застосування ядерної зброї однією зі сторін конфлікту призведе до повного та неминучого знищення обох сторін. 

"Медведєв – коли він випʼє приблизно три чверті пляшки горілки, то заходить у Twitter і починає говорити про ядерну війну. Цей чоловік – ідіот. Путін також натякає на це, він грає на тому, що на Заході цього бояться... Існує певна межа, після перетину якої ядерну зброю справді можуть застосувати. Але цією межею не є територія України, вона проходить усередині самої Росії", – наголосив він. 

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Наприклад, йдеться про такий сценарій, за якого війська НАТО наступають на Москву. 

"Але цього не станеться, навіть якщо Путін втратить Україну. А якщо він втратить контроль над територіями в Україні і після цього застосує ядерну зброю, то все одно загине і втратить усе. У цьому полягає одна з головних проблем застосування ядерної зброї.

Так, вона становить небезпеку для тих, проти кого її застосують, але й у них є ядерна зброя у відповідь, незалежно від того, чи має її Україна.  Європейці не сидітимуть, склавши руки, якщо Путін спрямує на них ядерні боєголовки. І думаю саме це і є тією межею, яку не можна перетинати, – принцип взаємного гарантованого знищення досі діє, хоча ми вже не так часто про це говоримо", – пояснив Венс. 

Холодна війна давно минула, але цей принцип залишається реальністю, і Путін це знає.

"Він може гратися з такими погрозами, коли звертається до певної аудиторії, але скільки вже було червоних ліній, які Путін погрожував перетнути, але так і не перетнув. Очевидно, він не настільки позбавлений логіки, як дехто хоче вважати. Але він цього не зробить. Думаю, загалом США дуже мало занепокоєні щодо такої можливості", – додав двоюрідний брат віцепрезидента США. 

Як повідомляв OBOZ.UA, раніше Нейт Венс, який три роки воював за Україну, попередив про загрозу, яку становить Росія не лише для України, а й для Сполучених Штатів. Він вважає, що будь-які поступки Кремлю лише дадуть йому змогу перегрупуватися, модернізувати армію та повернутися з новими силами.

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