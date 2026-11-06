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Контракт України зі США щодо Starshield закінчується наступного року: що відомо про нові переговори

Михайло ЛевакінМихайло Левакін
Time to read1 хв
135
Контракт України зі США щодо Starshield закінчується наступного року: що відомо про нові переговори
Україна використовує сервіси Starshield. Джерело: ілюстраційне фото Генштабу ЗСУ

Контракт України з урядом США щодо доступу до Starshield, військової складової супутникової мережі Starlink, закінчується вже наступного року. Відповідно, Україна прагне терміново розпочати переговори щодо укладення нової угоди з урядом США.

Про це агенції Reuters повідомив тимчасовий повірений у справах посольства України у Вашингтоні Денис Сєнік. Він додав, що Україна досі не отримала пояснень щодо раптового введення обмежень в сервісі Starshield.

Зараз саме той час

"Контракт на Starshield закінчується наступного року. І ми розуміємо, що для переговорів щодо укладення нового контракту потрібен час. Зараз якраз саме той час. По суті, ми хочемо отримати ясність: чи зможемо ми продовжити співпрацю і якими будуть умови", – цитує агенція слова Дениса Сєніка.

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Дипломат уточнив, що контракт закінчиться в середині наступного року, але не вказав точну дату, коли це відбудеться.

Розслідування щодо Starshield

Крім того, Сєнік повідомив, що Україна зверталася до США з проханням надати пояснення щодо інциденту з обмеження Starshield для українських військових. Однак, за його словами, і Пентагон, і Білий дім і SpaceX не надали жодної відповіді.

Нагадаємо: двопартійна група сенаторів звернулася до генерального інспектора Пентагону з проханням провести розслідування обмеження швидкості з'єднання з сервісом Starlink, розробленим Маском, та його військовою версією Starshield.

Але у Пентагоні відхилили запит на проведення розслідування нещодавніх перебоїв у наданні інтернет-послуг супутників Starlink та Starshield для України.

Як повідомляв OBOZ.UA, в Україні спростували звинувачення Маска в порушенні умов використання Starlink. Так, Сили оборони України фізично не можуть використовувати звичайний Starlink для ударів по Росії. Подібні операції можливо виконувати лише через Starshield – спеціальну військову систему супутникового зв'язку, таке собі відгалуження Starlink.

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