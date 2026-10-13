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"Контакти тривають": у Кремлі зробили цинічну заяву про "енергетичне перемир'я"

Ольга ГанюковаОльга Ганюкова
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"Контакти тривають": у Кремлі зробили цинічну заяву про "енергетичне перемир'я"
Дмитро Пєсков

У Кремлі заявили, що контакти щодо можливого "енергетичного перемир’я" з Україною тривають, однак жодного прогресу наразі немає. Речник російського президента Дмитро Пєсков також прокоментував можливість зустрічі Володимира Путіна з Володимиром Зеленським і проведення виборів в Україні.

Крім того, він висловився про домовленості зі США щодо дизельного пального та повідомлення про нібито підготовлений мирний план США і Європи. Водночас у Москві заявили, що не знають деталей цього документа, а російські енергоресурси й надалі продаватимуть на світових ринках.

Що в Кремлі заявили про "енергетичне перемир’я"

Дмитро Пєсков повідомив, що контакти щодо можливого "енергетичного перемир’я" в Україні продовжуються, проте жодних змін поки немає.

Водночас речник Кремля заявив, що позиція Росії щодо можливої зустрічі Путіна із Зеленським та необхідності проведення виборів в Україні нібито добре відома.

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Росія продовжить продавати енергоресурси

Відповідаючи на запитання ТАСС, Пєсков заявив, що Росія й надалі продаватиме свої енергоресурси на світових ринках, назвавши їх конкурентоспроможним товаром.

Домовленості зі США щодо дизельного пального він назвав взаємовигідною частиною двосторонньої співпраці, яка нібито не має прямого зв’язку з позицією Москви щодо України. За словами речника Кремля, ці домовленості відповідають інтересам Росії, США та світових енергетичних ринків.

У Кремлі прокоментували можливий мирний план

Пєсков також заявив, що в Москві ознайомилися з публікацією The Washington Post про нібито підготовлений США та Європою "мирний план" щодо України. Водночас він стверджує, що Кремлю нічого не відомо про зміст документа.

Путін проведе міжнародну телефонну розмову

Окремо речник Кремля повідомив, що найближчим часом у Путіна запланована міжнародна телефонна розмова. Крім того, сьогодні російський президент має зустрітися з головою Міністерства транспорту РФ.

Нагадаємо раніше президент заявив, що Україна реагуватиме на російські удари по енергетичній інфраструктурі, якими РФ намагається посилити тиск на українців напередодні зими. Російські війська продовжують атакувати електростанції, енергомережі та інші важливі об'єкти, що створює загрозу для мільйонів громадян.

Як писав OBOZ.UA:

– 11 жовтня Дональд Трамп зробив неочікувану заяву про встановлення "енергетичного режиму тиші" між Україною та Росією. Він стверджує, що "перемир'я" почало діяти з моменту публікації його допису. "Обидві сторони дали на це згоду", – запевняв лідер Білого дому.

– Володимир Зеленський у коментарі Axios сказав, що це оголошення "стало новиною" для нього. Втім, Київ готовий до перемир'я, якщо Москва не буде атакувати нашу енергетичну сферу.

– Пізніше, у традиційному вечірньому зверненні, український президент сказав, що "ЗСУ отримали всі відповідні накази". Наша країна розраховує на "аналогічну готовність Росії і на домовленість президента Сполучених Штатів Америки щодо цього".

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