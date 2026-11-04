У відносинах між агресором і жертвою одним із найбільших політичних подарунків кремлю стала позиція Дональда Трампа та його найближчого оточення. Як ми вже неодноразово заявляли, замість примусу агресора до припинення війни Білий дім системно тисне на Україну, вимагаючи територіальних поступок. Фактично йдеться про те, щоб завершити російську агресію винагородою путіну за вбивства, окупацію та руйнування України.

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Але американська демократія виявилася значно ширшою за політичні амбіції одного президента.

Ще до виборів ми побачили безпрецедентне зближення республіканців і демократів у Конгресі та Сенаті навколо принципового питання: не можна дозволити адміністрації Трампа перетворити американську зовнішню політику на інструмент обслуговування інтересів кремля.

Особливо показовою стала реакція американських законодавців на спробу відкрити американський ринок для російського дизельного пального. 16 жовтня конгресмен Грегорі Мікс представив двопартійний законопроєкт Prohibit Corrupt Russia Oil Deals Act, покликаний заблокувати нафтові домовленості Трампа з путіним. Законодавці прямо поставили питання про незаконність обходу запроваджених Конгресом обмежень. Сенатори обох партій також попередили американські банки, порти та паливні компанії про юридичну відповідальність за участь у таких операціях.

Це вже не просто політична незгода. Це застосування законодавчого контролю над виконавчою владою.

І тут є особливо промовистий юридичний аспект: відповідно до 18 U.S.C. § 545, за свідоме ввезення товарів усупереч закону, а також певні дії з їх придбання чи реалізації після незаконного ввезення може наставати кримінальна відповідальність – до 20 років позбавлення волі. Саме на цю норму звернули увагу американські законодавці. Отже, президентська політична домовленість сама собою не скасовує законодавчої заборони.

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Те саме стосується військової допомоги Україні.

Адміністрація Трампа перетворила механізм підтримки України на інструмент політичного торгу. Навіть озброєння, закуплене коштом європейських партнерів, наштовхується на американські адміністративні перешкоди. Зокрема, Пентагон під керівництвом Піта Гегсета затримує погодження передачі Україні американських ракет-перехоплювачів Patriot, придбаних партнерами.

Потрібно усвідомити наслідки такої політики. Коли Україна не отримує необхідних засобів протиповітряної оборони, під загрозою опиняються не абстрактні військові показники, а життя цивільних людей, житлові квартали, лікарні, енергетика та міста – гине цивільне населення і відбувається реальний геноцид.

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Водночас американські посланці вимагають від Києва припинити удари по російських нафтопереробних заводах.

Але чому Вашингтон намагається обмежити право України уражати законні військові та військово-промислові цілі на території держави-агресора, тоді як сама росія продовжує систематично нищити українську інфраструктуру та вбивати мирних людей?

Тут необхідно розставити акценти. Удари по російських НПЗ – це не просто боротьба за економічне послаблення росії. Це позбавлення її воєнної машини пального, фінансових ресурсів і можливості продовжувати терор. Економічний ефект є важливим, але першочерговий сенс – зменшення спроможності агресора вбивати українців.

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І ось тепер результати американських виборів відкривають новий політичний етап.

Демократи, попередньо, отримують контроль над обома палатами Конгресу за результатами виборів 3 листопада, щоправда треба дочекатись остаточних висновків. Це означає, що з початком роботи нового складу Конгресу 3 січня 2027 року адміністрація Трампа зіткнеться з повноцінним інституційним контролем, якого досі їй бракувало.

Змінюється не президент, але змінюється баланс влади.

Конгрес отримає можливість активніше проводити розслідування, вимагати документи, викликати посадовців на слухання, контролювати бюджетні рішення та законодавчо обмежувати дії адміністрації. Президентське вето не є абсолютним: Конституція США передбачає механізм його подолання двома третинами голосів у кожній палаті.

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Тому заяви Трампа про те, що він особисто визначатиме умови домовленостей із путіним, не можуть бути остаточною відповіддю на питання американської політики. У Сполучених Штатах існує система стримувань і противаг, а президент не є джерелом закону.

Для України це відкриває принципово нову можливість. Не чекати чергового рішення Білого дому, а вибудовувати безпосередню системну взаємодію з Конгресом, Сенатом, двопартійними групами підтримки України та американським суспільством.

Потрібно вимагати перевірки законності рішень щодо російського дизеля, блокування військових поставок, обмеження розвідувальної підтримки та тиску на Україну з вимогою припинити удари по військовій інфраструктурі агресора і загалом йдеться про стрияння з боку Трампа найтяжчому світовому злочну путіна – агресії з усіма наслідками проти цивілізації і людяності.

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Американські законодавці вже продемонстрували, що готові захищати закон від політичних домовленостей із кремлем. Тепер ці сигнали мають перетворитися на конкретні законодавчі та контрольні рішення.

Трамп силою нового обʼєднання в Конгресі і Сенаті, має відчути: Сполучені Штати – це не приватна компанія, а держава з Конституцією, законами, парламентом і відповідальністю перед демократичним світом.

А Україні не можна дозволити втягнути себе в облудні кремлівські переговори, де її території стають предметом торгу, а право захищати власних громадян – предметом американських політичних поступок путіну. Слід розуміти – поспішність путіна встигнути використати вікно можливостей при допомозі Трампа, а від так активізацією

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Ініціатив на рівні "лідерів" з боку путіна, який любою ціною хоче втягнути українське керівництво у підписання підготовлених ним документів так званих "мирних угод".

Наша формула незмінна станом на сьогодні – всеосяжне, або часткове припинення вогню, а по факту терору проти мирного населення, передача заручників (в полоні, засуджених, незаконно утримуваних), викрадених дітей.

Звісно ж на порядку денному виведення всіх терористичних військ з території Украіни, вкючно з Кримом – не забувайте про це !!!, відшкодування збитків і притягнення винних до відповідальності.

Це вже питання не лише американської політики. Це питання української національної безпеки і того, чи залишаються закон, демократія та міжнародна відповідальність сильнішими за змову політичних інтересів із державою-агресором.

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