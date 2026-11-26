Конгрес місцевих та регіональних влад, який 24 листопада відбувся на Закарпатті за участю понад 1800 представників центральної та місцевої влади, викликав невдоволення частини очільників громад. Замість відкритого діалогу вони зіткнулися з обмеженнями під час виступів, а низка важливих питань так і залишилася без відповідей.

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Про це йдеться у блозі Юрія З. Смирнова на OBOZ.UA. Автор поспілкувався з представниками місцевого самоврядування, які поділилися враженнями від Конгресу та розповіли, що відбувалося поза офіційною частиною.

Попри масштабну організацію та участь перших осіб держави, не всі учасники залишилися задоволені тим, як проходило спілкування. Зокрема, заступник голови Закарпатської обласної ради Андрій Шекета звернув увагу на те, що чимало людей у залі намагалися взяти слово, але так і не дочекалися можливості виступити.

"Я сидів в останньому ряді і бачив велику кількість людей, які піднімали руку, але не мали цієї змоги. І навіть на трансляції ми бачимо, що когось вперто не помічають, а коли вже не можна не помічати, як, наприклад, Садового, то одразу намагаються поставити в певні рамки. Бажання контролювати й повністю режисувати цей процес, як на мене, дещо зайве. Це унеможливлює постановку реального запитання, яке попередньо не пройшло певні фільтри, цензуру чи як ми це хочемо називати", – зазначив Шекета.

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Він зауважив, що сама ідея прямого спілкування центральної влади з місцевим самоврядуванням заслуговує на підтримку. Проблема, на його думку, полягає в тому, як саме організували цей процес. Причому претензії стосувалися не лише офіційної частини: за словами посадовця, конструктивного діалогу бракувало й під час неформального спілкування з урядовцями.

"За лаштунками я бачив в очах деяких урядовців небажання щось робити при розумінні проблеми. Ти говориш про якісь речі, тобі кажуть: так, дійсно, це важливо, дуже правильно, але навряд чи ми зараз це будемо робити. Хоча інколи йдеться не про кошти, а про виправлення чи зміну постанови, наприклад", – розповів він.

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Ще одне зауваження стосувалося того, що запрошення отримали не всі очільники громад. Зокрема, на Конгрес не покликали міського голову Чопа Валерія Самардака.

"Мене не запрошували, це принципово. Просто зібрати всіх, щоб 99% відбуло свої номера, – це одне. Якщо дійсно спільними засобами наблизити нашу перемогу – це інше питання. Безумовно, такі спілкування повинні бути, але не в такому форматі. Неякісна організація, незрозумілий підхід. І це не про об’єднання", – заявив Самардак.

Серед проблем, які порушували під час зустрічі, були й реверсні дотації – кошти, які держава вилучає з бюджетів громад із вищим рівнем податкоспроможності. Цю тему обговорювали кілька міських голів, зокрема мер Дніпра Борис Філатов та міський голова Львова Андрій Садовий.

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Міський голова Перечина Іван Погоріляк пояснив, що його громада після релокації підприємств збільшила бюджет щонайменше втричі. Водночас суттєво зросли й потреби: доводиться забезпечувати роботу промислових підприємств та індустріального парку, а також розвивати інфраструктуру для внутрішньо переміщених осіб. За його підрахунками, загальна сума реверсних дотацій становить близько 19 млрд грн.

Водночас міністр фінансів Сергій Марченко, за словами Погоріляка, заявив, що змінити підхід до їхнього розподілу неможливо. Урядовець пояснив це вимогами міжнародних партнерів щодо перерозподілу доходів на користь фінансово менш спроможних громад.

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Критично відгукнувся про Конгрес і керівник ГО "Бюро аналізу політики" Віктор Бобиренко. У дописі на Facebook він розкритикував організацію заходу.

"Усіх попередили: сидіти тихо, аплодувати голосно й не відсвічувати. Питання мають ставити спеціально підготовлені люди за визначеними тезами", – написав Бобиренко.

Нагадаємо, 24 листопада на Закарпатті також відбулася зустріч президента України Володимира Зеленського з прем'єр-міністром Угорщини Петером Мадяром, який уперше відвідав Україну на цій посаді. Під час переговорів сторони обговорили, зокрема, енергетику, інфраструктуру та права угорської національної меншини. Зеленський назвав зустріч предметною та повідомив про досягнення конкретних домовленостей.