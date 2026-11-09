"Ключовий пункт": Лавров назвав головні теми перемовин в Абу-Дабі

Питання безпеки Росії, України та всього регіону стануть головною темою тристоронніх переговорів в Абу-Дабі, запланованих на 10–11 листопада. Саме з цього питання, за словами глави МЗС РФ Сергія Лаврова, розпочнеться порядок денний зустрічі.

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Також сторони за посередництва США мають обговорити принципи, які планують узгодити для подальшого повноцінного врегулювання ситуації в Україні. Про це Лавров заявив у коментарі російським медіа.

Безпека стане першим пунктом переговорів в Абу-Дабі

Сергій Лавров повідомив, що ознайомився із заявою державного секретаря США Марко Рубіо про те, що центральне місце на майбутніх переговорах посідатимуть питання гарантій безпеки.

За словами глави російського МЗС, це також передбачено порядком денним зустрічі.

"Більш того, сам порядок денний переговорів в Абу-Дабі передбачає першим пунктом питання безпеки Росії, України та в цілому безпеки в цьому регіоні", – сказав Лавров.

Таким чином, саме безпекові питання мають стати відправною точкою тристоронньої зустрічі представників України, США та Росії.

Про що ще говоритимуть Україна, США та Росія

Окрім питань безпеки, сторони планують торкнутися узгодження принципів майбутнього врегулювання. Лавров заявив, що Росія та Україна за посередництва Сполучених Штатів обговорюватимуть принципи, які мають бути схвалені за підсумками переговорів щодо повноцінного врегулювання в Україні.

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Водночас конкретних деталей цих принципів глава МЗС РФ не навів.

Коли відбудуться переговори та хто очолить делегації

Тристоронні переговори Росії, США та України щодо врегулювання ситуації заплановані на 10–11 листопада у столиці Об'єднаних Арабських Еміратів – Абу-Дабі.

Російську делегацію очолить помічник диктатора Володимир Мединський. Українську сторону представлятиме керівник Служби зовнішньої розвідки України Рустем Умеров.

Раніше також повідомлялось, що найближчим часом Франція та інші європейські країни будуть представлені під час переговорів щодо завершення війни Росії проти України. Відомо, що перемовини заплановані на 10-11 листопада в Абу-Дабі. Париж має намір донести позицію Європи до учасників зустрічі.

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