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Клінтон заявив, що Трамп справді захоплюється Путіним. Відео

Ольга ГанюковаОльга Ганюкова
Time to read1 хв
1,1 т.
Клінтон заявив, що Трамп справді захоплюється Путіним. Відео
Клінтон згадав лідера Китаю. Джерело: Скриншот

Колишній президент США Білл Клінтон заявив, що Дональд Трамп справді захоплюється російським диктатором Володимиром Путіним. За його словами, нинішній американський лідер також демонструє захоплення керівниками інших держав.

Зокрема, Клінтон згадав лідера Китаю. Відео із його заявою опублікував Clash Report.

Що Клінтон сказав про ставлення Трампа до Путіна

Білл Клінтон заявив, що Дональд Трамп справді захоплюється Володимиром Путіним.

"Трамп справді захоплюється Путіним", – сказав колишній президент США.

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Яких ще лідерів згадував Клінтон

Окрім російського диктатора, Клінтон згадав керівника Китаю та президента Північної Кореї.

"Він навіть захоплюється нашим суперником у багатьох сферах – лідером Китаю. Він навіть вихваляв президента Північної Кореї", – заявив Клінтон.

Як писав OBOZ.UA, нещодавно Дональд Трамп знову похвалився своїми розумовими здібностями, назвавши себе людиною з дуже високим IQ. На підтвердження своїх слів американський лідер заявив, що успішно пройшов три "складних когнітивні тести".

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