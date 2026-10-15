Думки вголос, для подумати. Сьогодні ми опинилися в дуже чіткій і дуже негативній ситуації. Не те, щоб вона була іншою з моменту обрання Трампа президентом США, але зараз вона стала чорно-білою. Тому давайте її зафіксуємо.

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Гарант територіальної цілісності України за Будапештським меморандумом – США, стали офіційним союзником іншого гаранта – рф і спільними зусиллями намагаються знищити далеко не тільки територіальну цілісність України, але й саму державу Україну і кожного українця.

рф робить це ракетами і шахедами, а США намагаються максимально допомогти росіянам у знищенні України. Я недаремно згадую Будапештський меморандум і США, бо ми занадто концентруємось на фігурі їх президента. Будапештський меморандум підписували не Трамп з Маском, а держава США. Тому висновки з цього очевидного факту доволі прості і очевидні:

А) Будь-які міжнародні договори та гарантії США не варті паперу, на якому вони написані. При чому це відчули на собі не тільки Україна, але й всі союзники США – від Канади і Європи до країн Перської затоки, Японії і Тайваню. Тому американоцентричний світ помер і вже надійно закопаний. Ніхто в здоровому глузді вже не буде будувати свою майбутню безпеку ні на союзі із США, ні на американських технологіях, які можуть вимкнути в будь-який момент. Використовувати, поки немає альтернативи – так, будувати майбутнє країни на цьому відсутньому фундаменті – ні. Тому, якщо колись США спробують відкопати американоцентричний світ, то їм доведеться починати з багаторічного, десятиліттями, відновлення довіри до себе. І не факт, що це взагалі можливо. З Україною точно.

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Б) Руки американської влади у крові вбитих українців. Співучасть у вбивстві українців – свідома політика і свідомий вибір американської влади. Смерть кожного українця, вбитого російською ракетою і реактивним шахедом, тепер на руках США, які максимально вимкнули захист від російських ракет і шахедів, цинічно вимагаючи капітуляції України.

Тому питання наступне.

Чи не настав час громадянському суспільству змінити комунікацію із США і американцями. Моя вибірка дуже маленька, але ті зустрічі, на яких мені доводилось бувати, від американських громадських організацій до помічників конгресменів і сенаторів, залишали один післясмак. Українці занадто лагідні і компліментарні. Відчувши, що наш біль і наші смерті вже не сприймаються світом, викликають відторгнення і зустрічну агресію, ми відступили і перейшли на прагматичне пояснення чому співпраця з Україною вигідна для європейців, США та інших країн. Не те, щоб це було неправильним, вона дає результат, але комунікація потрібна дуже різна.

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Чи не настав час задавати американцям прості питання:

- Чи розуміють вони, що і американські демократи, і американські громадські організації, і загалом американці є громадянами США і тому відповідальність за смерть українців лежить і на них теж? Неможливо сховатися за позицією, подібною до російської – дії влади не залежать від нас.

- Чи розуміють наші співрозмовники, що порушення гарантій територіальної цілісності України, зрада України і участь у геноцидній війні на боці рф – зруйнували фундамент американоцентричного світу?

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- І головне. Що вони збираються робити для відновлення довіри до США? Просте конкретне питання, ми тут сидімо за одним столом, ви приїхали в Україну, кожен українець за цим столом ризикує загинути кожного дня і цей ризик неймовірно виріс завдяки зраді США, тому чому ми повинні вірити тому, що ви говорите? Що ви готові робити, щоб вашим словам можна було знову почати обережно довіряти?

Мені здається, що в незручній ситуації повинні відчувати себе не українці. Бо не вони зрадили самих себе. Моє головне питання до представників громадського сектору, які зараз продовжують комунікувати із США – поправте мене, якщо я не правий, давайте робити, можливо, інші меседжі, але здається настав час міняти нашу позицію. Виграти когнітивну війну, сидячи в обороні, неможливо.

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