Ще кілька брудних подробиць по "героям" останніх "плівок НАБУ".

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Членам банди виплачувалися гроші через мережу спеціяльних, "своїх" пунктів обміну валют: таким чином все виглядало легально, не залишалося документальних слідів і детективам НАБУ було складніше задокументувати особисті зустрічі між бандитами для передачі коштів. Як це працювало: кажеш касиру спеціальний "код" – і по ньому видають певну суму.

Крім самого "Кримінала" (Осіпова) – його водій також мав офіційне посвідчення "гласного позаштатного працівника СБУ". Також мав вогнепальну зброю та "високий рівень фізичної підготовки". І ще у нього був "всюдихід" – перепустка, видана СБУ, для безперешкодного пересування під час комендантської години.

І ще водій мав можливість "безперешкодно та без черги перетинати державний кордон". Тобто здорового бугая призовного віку, який не мав жодних причин для відстрочки від мобілізації – не просто спокійно випускали за кордон, але навіть пускали без черги – поки усі автобуси з дітьми та жінками стояли на кордоні по 8-10 годин. Бо ж у бандитів з СБУшною "ксивою" справи були значно важливіші.

Те, що у колцентри приймали на роботу через поліграф – і до того не було новиною. Тепер це вже офіційно задокументовано.

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Так само не стало одкровенням, що мафіозники використовували для комунікацій виключно месенджери Signal та WhatsApp – з анонімізацію, нікнеймами, зникаючими повідомленнями і все таке інше. І навіть проводили групові дзвінки у разі вирішення важливих "корпоративних" питань. І ніяких вам Телеграмів)

Одного з бандюків навіть відправили на курси пілотів БПЛА – але не для того, що лупашити ЙР, а щоб допомагати банді слідкувати за їхніми жертвами чи конкурентами. І особливо цинічно, що той бандюк, який пройшов курс керування дронами – числився у військовій частині. Числився суто формально, мабуть і гроші (ГЗ) отримував – а кентам своїм, напевно, вихвалявся "я #бав, я воював"

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Ну і наостанок – список адрес кол-центрів, які входили до злочинної організації.

Звісно, все це вже не актуально – бо кол-центри там вже не працюють. Але просто цікаво. Можливо, хтось пив каву пив з "хлопцями із сусіднього "офісу". Я у різний час бував у деяких з цих бізнес-центрів або біля них – і не знав, що там сидять бандоси. Що відвертий, тупий криміналітет у стилі 90-х – він тут, зовсім поряд – а ти навіть і не в курсі.

"Call-центр" – м. Київ, вул. Мечникова, 2, БЦ "Парус", 6 поверх

"Call-центр" – м. Київ, вул. Мечникова, 2, БЦ "Парус", 9-й поверх.

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"Call-центр" – м. Київ, вул. Мечникова, 2, БЦ "Парус", 20-й поверх (офіс 40)

"Call-центр" – м. Київ, вул. Мечникова, 2, БЦ "Парус", 23 поверх

"Call-центр" – м. Київ, вул. Антоновича 74, 5/8 не житлове приміщення №229, поверх 2.

"Call-центр" – м. Київ, просп. Бандери Степана проспект, 28а, БЦ "SP Hall" (СП Холл), 5 поверх №501.

"Call-центр" – м. Київ, просп. Бандери Степана проспект, 28а, БЦ "SP Hall" (СП Холл), 6 поверх №601.

"Call-центр" – м. Київ, Берестейський проспект (Перемоги), 53, блок А, 3поверх (по ліфту 2 поверх).

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"Call-центр" – м. Київ, вул. Володимирська, буд 101, 5 поверх.

"Call-центр" – м. Київ, вул. Генерала Алмазова, буд. 18/7, 1 поверх.

"Call-центр" – м. Київ, вул. Генерала Алмазова, буд. 18/7, 2 поверх, № 3835

"Call-центр" – м. Київ, вул. Генерала Алмазова, буд. 18/7, 3 поверх

"Call-центр" – м. Київ, вул. Глибочицька, буд. 99а, БЦ "Гефест", 3 поверх.

"Call-центр" – м. Київ, вул. Золотоустівська, буд. 3, 6 поверх, № 601

"Call-центр" – м. Київ, вул. Іоанна Павла II, вулиця 5, ТЦ "Good Life", 3 поверх

"Call-центр" – м. Київ, вул. Казимира Малевича 86Д, 3 поверх

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"Call-центр" - м. Київ, вул. Короленківська 4, БЦ "Градієнт", поверх 15

"Call-центр" - м. Київ, вул. Костянтинівська,15, 3 поверх №301

"Call-центр" - м. Київ, вул. Красилівська, 9, БЦ "G-Park"(Джи Парк), 8 поверх

"Call-центр" - м. Київ, вул. Красилівська, 9, БЦ "G-Park", 9 поверх, №901-902

"Call-центр" - м. Київ, вул. Красилівська, 9, БЦ "G-Park", 10 поверх, №1001-1002

"Call-центр" - м. Київ, вул. Красилівська, 9, БЦ "G-Park", 6 поверх, №601-602

"Call-центр" - м. Київ, вул. Машинобудівна, 44 1 поверх

"Call-центр" - м. Київ, вул. Миколи Грінченка, 2/1, 2 поверх, корпус Г

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"Call-центр" - м. Київ, Охтирський провулок 7, Секція 1, Вхід 1В, 2 поверх

"Call-центр" - м. Київ, вул. Протасів Яр, 2Д, 4 поверх

"Call-центр" - м. Київ, вул. Протасів Яр, 3, 7 поверх

"Call-центр" - м. Київ, вул. Протасів Яр, 3, 6 поверх

"Call-центр" - м. Київ, вул. Сагайдачного, 33, 2 поверх

"Call-центр" - м. Київ, вул. Саксаганського, 53/80, БЦ "Інфініті" 9 поверх

"Call-центр" - м. Київ, вул. Саксаганського, 53/80, БЦ "Інфініті" 10 поверх

"Call-центр" - м. Київ, вул. Старокиївська (Ростиславська) 10, поверх 3

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"Call-центр" - м. Київ, вул. Фізкультури, 28, поверх 4

"Call-центр" - м. Київ, вул. Фізкультури, 28, поверх 7

"Call-центр" - м. Івано-Франківськ, вул. Шота Руставелі, 2, 4 поверх

"Call-центр" - м. Івано-Франківськ, вул. Шота Руставелі, 2, 5 поверх

"Call-центр" - м. Івано-Франківськ, вул. Шота Руставелі, 2, 6 поверх

"Call-центр" - м. Івано-Франківськ, вул. Грушевського, 22а, 3 поверх, корпус 4

"Call-центр" - м. Львів, вул. Академіка Підстригача 1Е (по документам 1Г), 5 поверх

"Call-центр" - м. Львів, вул. Академіка Підстригача 1Е БЦ "Ducks Lake" (по документам 1Г), 7 поверх

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"Call-центр" - м. Львів, вул. Антоновича, 120, БЦ "Вертикаль", 13 поверх №1301

"Call-центр" - м. Львів, вул. Антоновича, 120, БЦ "Вертикаль", 14 поверх №1401

"Call-центр" - м. Львів, вул. Героїв УПА, 73 Б, 9 поверх

"Call-центр" - м. Львів, вул. Джорджа Вашингтона вулиця 1, БЦ Washington Tower (Вашингтон Тауер), 12 поверх

"Call-центр" - м. Львів, вул. Джорджа Вашингтона вулиця 1, БЦ Washington Tower, 13 поверх

"Call-центр" - м. Львів, вул. Зелена, 151, 7 поверх (ліва частина поверху від ліфту)

"Call-центр" - м. Львів, вул. Зелена, 253Б, БЦ "Графит", 8 поверх №801

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"Call-центр" - м. Львів, вул. Зелена, 253Б, БЦ "Графит", 9 поверх №901

"Call-центр" - м. Львів, вул. Кульпарківська, 93, корпус 1, 2 поверх №201

"Call-центр" - м. Львів, вул. Кульпарківська, 93, корпус 1, 3 поверх №301

"Call-центр" - м. Львів, вул. Кульпарківська, 93, корпус 1, 4 поверх №401

"Call-центр" - м. Львів, вул. Кульпарківська, 93, корпус 1, 5 поверх №501

"Call-центр" - м. Львів, вул. Кульпарківська, 93, корпус 1, 6 поверх №601

"Call-центр" - м. Львів, вул. Наукова, 7Д, 5 поверх

"Call-центри" - м. Одеса, вул. Італійський бульвар, 1-Г, БЦ "Кадор", 12-й поверх;

м. Одеса, вул. Французький бульвар, 66/1, БЦ "Кадор", 4 поверх (офіси 401,402, 402в, 403, 404)

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