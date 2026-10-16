Хто запропонував Трампу обмежити швидкість Starlink в Україні: медіа дізнались деталі

Американський мільярдер Ілон Маск запропонував президенту США Дональду Трампу обмежити швидкість роботи Starshield в Україні. За даними джерел, це рішення вплинуло на можливості української протиповітряної оборони перехоплювати російські реактивні безпілотники.

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Про це йдеться в матеріалі The Telegraph, автори якого поспілкувалися з чотирма джерелами, обізнаними з обговоренням. Одне з них стверджує, що Трамп погодився з пропозицією Маска, після чого Пентагон отримав можливість запровадити обмеження.

Як виник конфлікт

За інформацією видання, обмеження запровадили на тлі суперечки між Трампом і президентом України Володимиром Зеленським через українські удари по російських нафтопереробних заводах. Американські чиновники попереджали українську команду, яка займається мирними переговорами, що Вашингтон може припинити обмін розвідувальними даними та надалі скоротити підтримку, якщо далекобійні атаки не припиняться.

Раніше радник Зеленського заявив, що компанія SpaceX обмежила доступ України до Starshield. Цю систему використовують, зокрема, для зв’язку з безпілотниками, які рухаються на високій швидкості, а також для ударів по цілях у тилу противника.

Сам Зеленський назвав обмеження "дуже небажаним і неприємним сюрпризом". Він повідомив про проблему в п’ятницю, виступаючи на полях саміту Європейського Союзу в Брюсселі.

Що кажуть сторони

Маск спершу заперечував свою причетність до обмежень. У середу він заявив, що будь-які ліміти швидкості або використання системи визначають американські військові, а остаточне рішення ухвалює президент США.

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Однак джерело The Telegraph стверджує, що Маск був стурбований можливою негативною реакцією європейських користувачів. За його словами, підприємець публічно перекладав відповідальність на американську адміністрацію, хоча рішення ухвалювали за участю обох сторін.

Цю версію, як зазначає видання, підтвердили високопосадовець Європи та два українські джерела.

Водночас у п’ятницю Трамп заявив у Білому домі, що не вважає ані себе, ані Маска відповідальними за втрату Україною доступу до Starlink. Американський чиновник, якого цитує AFP, також заперечив, що президент вимагав скоротити послуги Starshield для України.

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Пентагон публічно не пояснив причин запровадження обмежень.

Швидкість дронів

За даними The Telegraph, запроваджений ліміт обмежував швидкість українських безпілотників, які використовують Starshield, приблизно до 160 км/год. Це суттєво ускладнювало перехоплення російських реактивних дронів і ракет, які можуть рухатися приблизно вдвічі швидше.

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У п’ятницю Зеленський повідомив, що зв’язок почав відновлюватися. За його словами, українське Міністерство оборони підтримує контакт із партнерами, а з Білого дому надійшли сигнали про повернення відповідних можливостей.

Водночас президент уточнив, що система ще не повернулася до попередніх швидкісних обмежень, але процес відновлення триває.

Залежність від Маска

Це не перший випадок, коли Маска звинувачують в обмеженні використання Starlink на шкоду Україні. У 2023 році він підтвердив, що відхилив прохання Києва використати систему для атак безпілотниками на Крим, який Росія незаконно анексувала. Тоді підприємець пояснив своє рішення небажанням бути причетним до масштабного воєнного конфлікту.

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Водночас раніше цього року Маска позитивно оцінювали в Україні за участь у блокуванні незаконного доступу російських військових до Starlink.

Питання залежності Європи від компанії SpaceX також залишається актуальним. Міністр закордонних справ Польщі Радослав Сікорський звернувся до Маска в соцмережах із попередженням: "Як ваші європейські клієнти, ми стежимо за вами".

Європейський Союз планує запустити власну супутникову систему Iris², яка має стати альтернативою Starlink, до 2030 року.

Допомога Україні

Під час зустрічі з європейськими лідерами в Брюсселі Зеленський заявив, що Україна потребуватиме близько 155 млрд євро у 2027 році для продовження війни. За його словами, щонайменше 70 млрд євро з цієї суми мають додатково надати європейські партнери на оборону, озброєння та підтримку стійкості країни.

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Дипломати повідомили виданню, що європейські лідери радили українському президенту стриманіше висловлюватися про Трампа, побоюючись подальшого скорочення американської підтримки.

Водночас Зеленський дав зрозуміти, що Україна не обов’язково припинить удари по російських нафтопереробних заводах. Він заявив, що головне правило українських операцій – відповідати на дії противника, а решту деталей пообіцяв показати згодом.

Раніше OBOZ.UA повідомляв, що обмеження у роботі Starshield, "військового пакету" Starlink для України, нібито було ініційовано не Трампом. Власник цієї мережі і радник президента Ілон Маск раніше стверджував, що наказ віддав особисто Трамп. Але сам американський лідер стверджує, що навіть не знав про це.