Кілька уточнень і трохи авіаційної конспірології.

Відео дня

1. Учора ввечері Росія атакувала залізничний вокзал у Люботині (Харківська область), серед постраждалих – троє підлітків (дві дівчинки 11 і 14 років із пораненнями середньої тяжкості в лікарні). Друг Трампа Путін продовжує полювати на українських дітей і воювати з електричками.

Також росіяни запустили "блискавку" у вікно житлової багатоповерхівки в Харкові (Шевченківський район) і тричі били "бандеролями" по інших районах міста.

Уранці атакували Лозову, влучання у 2 локації, зокрема – у двір багатоповерхівки, 12 постраждалих...

У Димері (Київська область), де Росія знесла під'їзд у п'ятиповерхівці, уже 11 загиблих, 2 людей ще шукають...

Тим часом.

2. СБС заявили про новий рекорд у сфері демілітаризації живої сили противника: 808 одиниць за добу, 293 – назавжди, 2/3 – Добропілля та Гуляйполе.

Генштаб ЗСУ підсвітив, що за добу уразили 5 російських танків. Завдяки цьому подолано рубіж у 1000 одиниць за рік (досягли показника 1004 одиниці у 2026 році).

Темп непорівнянний із 2022-2023 рр., адже війна інша. Але 1000 танків – епічне число, якщо замислитися. Особливо – за європейськими мірками.

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3. Найконтрастніше на ранок.

По-перше, добрі БпЛА вкотре завітали на НПЗ "Лукойл-Пермнефтеоргсинтез". Масштабно димить, люди вже вишикувалися в черги на АЗС. Річ уже навіть не в тому, що він далеко.

Головне: НПЗ "Лукойла" в Пермі, Нижньому Новгороді (Кстово) та Волгограді – одні з найсучасніших у Росії. Вони заточені на виробництво високооктанових бензинів, авіагасу та якісного дизеля.

Кстово відвідали 1 листопада, Волгоград – 13 листопада, тепер ось Перм. Тобто з інтервалом 10-12 днів "Лукойл" приймає гостей. Мабуть, у когось є календарик інсталювання бензинової кризи.

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По-друге, знову масштабно задимів Новошахтинський НПЗ (Ростовська область). Не буду заглиблюватися в деталі щодо його потужності й номенклатури. Суть: кілька років тому завод модернізували й змістили акцент із виробництва напівфабрикатів на експорт на виробництво кінцевої продукції, зокрема дизеля.

Цей завод – найближче джерело пального для російського окупаційного угруповання, буквально – задній двір. Будь-які проблеми на цьому заводі – пряма шкода окупантам. І тут варто нагадати.

10 жовтня масштабно задимівся нафтоналивний термінал Новошахтинського НПЗ у Ростові-на-Дону. Повністю згоріло 8 резервуарів із 12, ще один, імовірно, пошкоджений. Тобто підприємство де-факто ліквідоване.

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Через термінал завод здійснював постачання до Криму для тамтешніх військових баз, а також вивозив пальне танкерами типу "річка-море" для перевалки в Чорному морі на більші судна. Тобто окупанти позбулися доступу до пального з найкоротшим плечем. А завод трохи пошкодився і втратив джерело доходу. Що ускладнить відновлення.

По-третє, у ніч на 23 листопада повторно спалахнула ЛПДС "Калейкіно" (Альметьєвськ, Татарстан). Цей об’єкт має справді стратегічне значення для системи магістральних нафтопроводів "Транснефти". Не повторюватимуся – можна глянути мій допис за 23 лютого, коли відбулася перша атака.

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Загальний контекст: регулярні удари по ЛПДС "Самара" і ЛПДС "Калейкіно" просаджують потужність усієї мережі. Починають давати збої ключові нервові вузли, що негативно позначиться на артеріях і роботі м’язів. Десь серйозно порветься в найневідповідніший момент.

4. А тепер трохи конспірології.

Традиційна мантра дорогих росіян після кожного успішного задимлення – "Україна розстріляла всі запаси, і більше нічого не буде!". І так щодня. Схоже, Україна таки вийшла на якийсь ритм.

У зв’язку з цим постало питання, наочно підсвічене історією з Керченським мостом: а як співвідносяться російський та український ритми?

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Однією з найгостріших реакцій на відео з українською ракетою, що летить до мосту, були вигуки "а де авіація"? Справді, а де російська авіація?

Конспірологічне поєднання фактів дає таку картину.

Ми зазвичай не фокусуємося на повідомленнях про удари по російських аеродромах. Бо це не наочно. Тим часом легко помітити: Сили оборони України відпрацьовують не лише аеродроми в Криму, а й Єйськ, Ахтубінськ, Анапу та Майкоп… Тобто весь найближчий периметр Азова.

Російські військові, які займаються ППО/ПРО, – не ідіоти, вони здатні вибудовувати логічні ланцюжки, у них є карта, на яку можна встромляти прапорці.

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Тепер уявімо, що російський воєначальник фіксує, як українська армія починає прогризати ППО на південному напрямку. Адекватна реакція – посилити авіаційний компонент на ближніх підступах, поки замінюють те, що вибуло.

Одразу виникають дві гіпотези – людський і технічний фактори.

Людський: зазначений воєначальник може замислитися – а чи не хочуть українці, розуміючи логіку моїх дій, заманити літачки ближче, а потім вгатити по аеродромах, як вони вже багато разів робили? Після чого завершити свій підлий задум у Криму чи де вони там збираються шкодити. А почекаю-но я якийсь час.

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Почекав – арка мосту затулила Азовське море. Попереду 2 роки відновлювальних робіт.

Росіяни неминуче проведуть розслідування. І якщо через якийсь час ми дізнаємося, що якийсь начальник ППО на смерть подавився крендельком, значить, винним у всьому визнали людський фактор.

Технічний фактор означає – Росія втратила можливість підтримувати необхідну щільність авіаційної складової ППО/ПРО.

Ритмічний вплив українських дронів розтрощив російську авіацію. А дружній вогонь росіян (мінус два вертольоти й літак у Ленінградській області ще свіжі в пам’яті), крім технічних, загострив організаційно-бюрократичні проблеми.

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Адже хтось має бути винним. А щоб ППО не збивала авіацію, в умовах невизначеності авіація може літати й рідше. От вона й літає рідше, та ще й там, де безпечно.

Якщо подивитися на мапу, то дрони летять до Пермі приблизно в тому самому напрямку, що й до Альметьєвська. Тут навіть найменш недовірлива людина замислиться – а чому їх таки не збивають?

Може, Трамп недарма називає Путіна другом? Може, це не Трамп російський, а Путін американський шпигун?

Знову ця клята невизначеність…

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