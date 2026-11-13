Хто представить Європу на переговорах про війну в Україні: країни визначилися

На майбутніх переговорах між Україною та Росією Європейський Союз будуть представляти представники п’яти країн – Німеччини, Франції, Великої Британії, Італії та Польщі. Зокрема, ЄС на перемовинах представлятимуть радники із національної безпеки зазначених держав.

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Про це 13 листопада повідомив президент Євроради Антоніу Кошта. Подробиці рішення, прийнятого на сьогоднішній зустрічі в Дубліні виданню Bloomberg розповів неназваний європейський високопосадовець.

Що сказав Кошта

"Наша позиція чітка. Безпека Європи починається з безпеки України. І ми вітаємо всі дипломатичні зусилля, спрямовані на те, щоб посадити Росію за стіл переговорів. Ми беремо активну участь у підтримці цього процесу і сподіваємося, що він принесе конкретні результати", – зазначив глава Євроради.

За його словами, сьогодні було узгоджено, що "європейською командою на переговорах про мир в Україні будуть інституції Євросоюзу та E5 (тобто, вищеперераховані країни, які вважаються лідерами "Коаліції охочих", – OBOZ.UA)".

"Наші принципи та позиції в цих переговорах добре відомі, і наша європейська команда продовжуватиме діяти в тісній координації та повній єдності", – сказав Кошта.

Загальні питання гарантій безпеки України та Європи також будуть розглядатися в межах "Коаліції охочих", але "у тісній координації з НАТО", додав глава Євроради.

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"Зрештою, це командна робота. Україна має легітимність вирішувати питання, що стосуються її території та суверенітету. Європейський Союз відіграє центральну роль в обговоренні європейського майбутнього України, її відбудови та процвітання", – пояснив він.

Деталі рішення в Дубліні

Європа так і не визначилась із конкретними лідерами, які б мали представляти її на переговорах високого рівня. Тому її представлятимуть радники із національної безпеки Німеччини, Франції, Великої Британії, Італії та Польщі.

Головні історії дня

Радники братимуть участь у будь-яких майбутніх переговорах на технічному рівні, цитує Bloomberg своє джерело.

Наступний раунд переговорів очікується перед майбутньою зустріччю G-20 (нагадаємо, що саміт пройде 14 та 15 грудня в США), але після кількох зустрічей, які вже заплановано на наступний тиждень, повідомило джерело видання. Серед них головними є зустріч українських партнерів з "Коаліції охочих", та так званий саміт Азіатсько-Тихоокеанського економічного співробітництва в Китаї.

Останній вважається важливим, бо як анонсував президент США Дональд Трамп, на цьому заході він може зустрітися з російським та китайським диктаторами саме для обговорення припинення війни в Україні.

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Що передувало

Як повідомляв OBOZ.UA, канцлер Німеччини Фрідріх Мерц закликав Трампа узгоджувати дії з європейськими союзниками та Україною напередодні запланованої зустрічі з ватажком Кремля Путіним. Він висловив побоювання, що переговори американського та російського лідерів у Китаї можуть повторити сценарій зустрічі на Алясці в серпні 2025 року.

Мерц також анонсував, що вже "в найближчі тижні відбудуться конкретні мирні переговори за участю європейських діячів". За його словами, до переговорного процесу, ймовірно, долучаться європейські представники, які брали участь у зустрічах в Абу-Дабі.