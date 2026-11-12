Сьогодні найкращий переговорник України – українська армія. Саме вона щодня створює реальну позицію держави за столом переговорів – не словами, а результатами на полі бою.

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У листопаді російські війська втратили рекордних 2 980 військових за добу. Українські Сили оборони продовжують знищувати техніку, зривати штурми й повертати території. На Олександрівському напрямку звільнено понад 800 км² та десятки населених пунктів, на Лиманському – ще 277 км².

Це і є дипломатія сили.

І нас почули наші посадовці.

Україна посилює співпрацю з Північною Європою щодо закриття неба, нарощує взаємодію з європейськими державами у сфері ППО, захисту енергетики та критичної інфраструктури. Водночас необхідно значно активніше працювати з Конгресом і Сенатом США, бо українське питання – це вже не лише питання двосторонніх відносин із Білим домом.

Так звані мирні ініціативи Трампа та його переговорників, на тлі тотального позбавлення допомоги Україні і намагання економічно підтримати російську терористично-воєнну машину, не дадуть результату, якщо їхня суть – тиснути на Україну заради поступок, тоді як агресор зберігає можливість продовжити війну.

путіну потрібен не просто мир. Йому потрібне домінування над Україною.

Тому Україні потрібна не чергова формула "миру будь-якою ціною", а завершення агресії на основі права і власна стратегія безпеки.

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Передусім – закриття українського неба: ППО, ракети, радари, винищувачі, РЕБ і спільне виробництво озброєння.

Далі – активне використання статті 51 Статуту ООН, яка гарантує право України на індивідуальну та колективну самооборону. Україна має ініціативно формувати коаліцію колективного захисту, залучаючи США, Європу та інших партнерів доброї волі.

І це питання потрібно дедалі наполегливіше виносити на Генеральну Асамблею ООН, використовуючи механізм "Єдність заради миру", коли Рада Безпеки заблокована через позицію держави-агресора.

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Українська армія вже довела: росію можна зупиняти, її армію – бити, а окуповану землю – повертати.

Тепер завдання дипломатії – не перекреслити це заради швидкої домовленості, де роспропаганда на перший план виносить "гарантіі безпеки", замість правового завершення агресії, а перетворити військову стійкість України на систему колективної безпеки.

Нам потрібен не мир ціною України. Нам потрібен мир, гарантований силою України, правом і колективною обороною.

Саме так виглядає шлях до справжнього миру.

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