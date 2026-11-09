Два цікаві нещодавні повідомлення.

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1. Вищий антикорупційний суд зобов’язав в.о. генпрокурора України Ковальського внести до Єдиного реєстру досудових розслідувань відомості про можливий злочин голови парламентської фракції "Слуга народу" Давида Арахамії.

Про це розповів Центр протидії корупції 4 листопада [причому йшлося про підкуп нардепів].

2. Ледь не всі передають новину про те, що:

за словами поінформованого джерела, до складу української делегації для перемовин з Росією за посередництва США [й, можливо, за участі Франції], що мають відбутися в Абу-Дабі 10-11 листопада, – увійшов, зокрема, голова фракції "Слуга народу" Давид Арахамія.

1-2. То й як це поєднати?

Чи, може, хтось бреше? Приміром, "поінформоване джерело"?

А як буде покарано того, хто збрехав?

Чи все це просто "нові реалії" й я відстав від життя?

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