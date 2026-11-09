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Олександр Кірш
Олександр Кірш

Економіст

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Новини політики / Думки
Time to read1 хв
7,2 т.
Блог |

Хто бреше, або Можливий злочинець від України на перемовинах з РФ і США

Давид Арахамія
Давид Арахамія. Джерело: rada.gov.ua

Два цікаві нещодавні повідомлення.

1. Вищий антикорупційний суд зобов’язав в.о. генпрокурора України Ковальського внести до Єдиного реєстру досудових розслідувань відомості про можливий злочин голови парламентської фракції "Слуга народу" Давида Арахамії.

Про це розповів Центр протидії корупції 4 листопада [причому йшлося про підкуп нардепів].

2. Ледь не всі передають новину про те, що:

за словами поінформованого джерела, до складу української делегації для перемовин з Росією за посередництва США [й, можливо, за участі Франції], що мають відбутися в Абу-Дабі 10-11 листопада, – увійшов, зокрема, голова фракції "Слуга народу" Давид Арахамія.

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1-2. То й як це поєднати?

Чи, може, хтось бреше? Приміром, "поінформоване джерело"?

А як буде покарано того, хто збрехав?

Чи все це просто "нові реалії" й я відстав від життя?

Важливо: думка редакції може відрізнятися від авторської. Редакція сайту не відповідає за зміст блогів, але прагне публікувати різні погляди. Детальніше про редакційну політику OBOZ.UA – за посиланням...

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