Хороші перспективи для України: в Reuters оцінили, як перемога демократів на виборах може поламати плани Трампа

Головне
БлогиСуспільствоСвітЕкономікаПолітикаРозслідуванняКартина дняМагазин VENETOСпецпроєкти
Розділи
Війна в Україні 2022ШоуLadyНовини медициниTravelТехнологіїАвтоГороскопиНаукаНовини освітиКіноПриколиНовини Білорусі
Новини України
КиївОдесаДніпроЛьвівЗапоріжжяХарківЧеркаси
Спорт
ФутболБаскетболБіатлонХокейБоксФормула -1ТенісІнші види спорту
Сервіси
МояШколаГДЗFoodObozНовини кулінарії
Головне
БлогиСуспільствоСвітЕкономікаПолітикаРозслідуванняКартина дняМагазин VENETOСпецпроєкти
Розділи
Війна в Україні 2022ШоуLadyНовини медициниTravelТехнологіїАвтоГороскопиНаукаНовини освітиКіноПриколиНовини Білорусі
Новини України
КиївОдесаДніпроЛьвівЗапоріжжяХарківЧеркаси
Спорт
ФутболБаскетболБіатлонХокейБоксФормула -1ТенісІнші види спорту
Сервіси
МояШколаГДЗFoodObozНовини кулінарії
Підписатись
UA
RU
Картина дня
UA
RU
Картина дня
Головне
БлогиСуспільствоСвітЕкономікаПолітикаРозслідуванняКартина дняМагазин VENETOСпецпроєкти
Розділи
Війна в Україні 2022ШоуLadyНовини медициниTravelТехнологіїАвтоГороскопиНаукаНовини освітиКіноПриколиНовини Білорусі
Новини України
КиївОдесаДніпроЛьвівЗапоріжжяХарківЧеркаси
Спорт
ФутболБаскетболБіатлонХокейБоксФормула -1ТенісІнші види спорту
Сервіси
МояШколаГДЗFoodObozНовини кулінарії
Головне
БлогиСуспільствоСвітЕкономікаПолітикаРозслідуванняКартина дняМагазин VENETOСпецпроєкти
Розділи
Війна в Україні 2022ШоуLadyНовини медициниTravelТехнологіїАвтоГороскопиНаукаНовини освітиКіноПриколиНовини Білорусі
Новини України
КиївОдесаДніпроЛьвівЗапоріжжяХарківЧеркаси
Спорт
ФутболБаскетболБіатлонХокейБоксФормула -1ТенісІнші види спорту
Сервіси
МояШколаГДЗFoodObozНовини кулінарії
Підписатись
Гарячі теми
Хто та коли їздить за кордонЇздять на навчання до Італії та місяцями перебувають за кордоном: які відрядження оформлюють українські чиновники"Реал" поставив футболіста збірної України на ворота в матчі з "Барселоною" замість знаменитого Куртуа"Реал" поставив футболіста збірної України на ворота в матчі з "Барселоною" замість знаменитого КуртуаІлюстрація - зарплатиЗарплати цих фахівців сягають 66 тис. грн: кого найактивніше шукають роботодавці в УкраїніВся територія в диму: в Росії під удар крилатих ракет потрапив завод "Енергія". Перші фото та відеоВся територія в диму: в Росії під удар крилатих ракет потрапив завод "Енергія". Перші фото та відеоПоляки відсторонили від боксу відомого українського боксераПоляки відсторонили від боксу відомого українського боксераМосква проведе історичний чемпіонат світу. Названо федерацію, яка першою з 2022 року віддала Росії світовий турнір з олімпійського виду спортуМосква проведе історичний чемпіонат світу. Названо федерацію, яка першою з 2022 року віддала Росії світовий турнір з олімпійського виду спортуУкраїнські АЗС переписали ціни на бензинЦіни на АЗС можуть знову переписати: яку вартість бензину очікувати українцямМаксиму Галкіну помстилися за "підтримку війни": гуморист скинув провину на владу ТуреччиниМаксиму Галкіну помстилися за "підтримку війни": гуморист скинув провину на владу ТуреччиниНа Одещині п'яний водій збив двох 14-річних хлопців і протаранив дерево. ФотоНа Одещині п'яний водій збив двох 14-річних хлопців і протаранив дерево. Фото

Хороші перспективи для України: в Reuters оцінили, як перемога демократів на виборах може поламати плани Трампа

Ольга ГанюковаОльга Ганюкова
Time to read1 хв
9,1 т.
Хороші перспективи для України: в Reuters оцінили, як перемога демократів на виборах може поламати плани Трампа
Демократи також можуть протидіяти рішенням Трампа щодо Росії

Перемога демократів на виборах до обох палат Конгресу США може змінити можливості для надання допомоги Україні. Наразі президент Дональд Трамп значною мірою призупинив пряму фінансову та військову підтримку Києва.

У разі отримання контролю над обома палатами демократи зможуть самостійно визначати, які питання виносити на голосування та коли. Про це пише Reuters.

Як перемога демократів може вплинути на допомогу Україні

Якщо демократи здобудуть контроль над обома палатами Конгресу на листопадових виборах, вони зможуть винести на голосування питання про нову допомогу Україні.

За такого сценарію відповідні рішення, ймовірно, могли б отримати необхідну більшість у дві третини голосів, щоб подолати вето Трампа. Це дозволило б законодавцям домагатися підтримки України попри позицію президента США.

Читайте також
Лілія РагуцькаЛілія Рагуцька
8,9 т.
Союзники України після вибриків Маска зі Starlink шукають супутникову альтернативу – WSJ
8,9 т.
Союзники України після вибриків Маска зі Starlink шукають супутникову альтернативу – WSJ
Лілія РагуцькаЛілія Рагуцька
5,4 т.
Трамп сказав, чи матиме справи з Україною після війни і чи вони з Меланією приїдуть у Київ
5,4 т.
Трамп сказав, чи матиме справи з Україною після війни і чи вони з Меланією приїдуть у Київ
Лілія РагуцькаЛілія Рагуцька
3,2 т.
"Хаос, жорстокість, корупція": Обама заявив про повну некомпетентність Трампа і його адміністрації
3,2 т.
"Хаос, жорстокість, корупція": Обама заявив про повну некомпетентність Трампа і його адміністрації

Трамп значною мірою призупинив пряму фінансову та військову допомогу Києву, попри широку підтримку України серед законодавців обох партій у її боротьбі проти російського вторгнення.

Демократи також можуть протидіяти рішенням Трампа щодо Росії

Нещодавно Трамп викликав невдоволення членів Конгресу, зокрема багатьох республіканців, скасувавши санкції щодо російського дизельного палива та російської енергетики лише через кілька тижнів після підписання відповідних законів.

У разі переходу контролю над Палатою представників до демократів член Конгресу від Нью-Йорка Грегорі Мікс може очолити Комітет із закордонних справ Палати представників.

Мікс уже вніс на розгляд двопартійний законопроєкт, спрямований на блокування плану Трампа щодо повернення російського дизельного палива на світовий ринок.

Як повідомляв OBOZ.UA, у відносинах між владою США та Україною, які останнім часом суттєво погіршилися, слід враховувати три основні аспекти. З юридичної точки зору Штати не мають зафіксованих зобов'язань допомагати нашій державі, тож можуть діяти тут на власний розсуд.

До того ж, адміністрація Дональда Трампа намагається виграти проміжні вибори до Конгресу, звинувативши Україну у всіх проблемах американців, а останні, хоч і підтримують український народ – не голосують на виборах з урахуванням цієї підтримки. 

Схожі теми
Вибори в СШАвибориДональд ТрампДональд Трамп
facebook0

Читайте нас у Telegram та Viber або завантажте застосунок

Додати до бажаних джерел

OBOZ.UA працює згідно Редакційної політики. Не ведіться на фейки!