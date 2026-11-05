''Хочемо до кінця року закрити всі переговорні кластери'': Зеленський зустрівся з президентом Євроради Коштою. Відео

Президент України Володимир Зеленський зустрівся з президентом Європейської ради Антоніу Коштою. Однією з головних тем переговорів став процес вступу України до Євросоюзу: Київ розраховує до кінця 2026 року завершити роботу над усіма переговорними кластерами, а наступного року перейти до закриття переговорних розділів.

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Про це Володимир Зеленський повідомив у Telegram. За його словами, сторони також обговорили підготовку до тристоронніх переговорів в Абу-Дабі та необхідність участі Європи в обговоренні гарантій безпеки й економічного відновлення України.

Працюємо над тим, щоб до кінця року закрити всі кластери

Зеленський зазначив, що Україна та Європейський Союз продовжують тісно координувати дії з усіх важливих питань. Під час зустрічі сторони детально обговорили євроінтеграційний процес і можливі кроки для його прискорення.

"Працюємо над тим, щоб до кінця цього року закрити всі переговорні кластери, а вже в наступному році перейти до закриття переговорних розділів та швидко рухатися далі до нашого вступу", – повідомив президент.

За його словами, Україна також запропонувала нові ідеї, які можуть допомогти прискорити весь процес. Зеленський і Кошта домовилися, що президент Європейської ради обговорить ці пропозиції з президенткою Європейської комісії Урсулою фон дер Ляєн.

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Участь Європи в майбутніх переговорах

Ще однією темою зустрічі стала підготовка до тристороннього формату переговорів в Абу-Дабі. Зеленський поінформував Кошту про пріоритети України та розповів про свою розмову з американською стороною, яка відбулася напередодні.

Президент наголосив, що Україна послідовно виступає за участь Європи в переговорному процесі. За його словами, питання гарантій безпеки та економічного відновлення України неможливо обговорювати без представників європейських країн.

"І Антоніу підтримує цю нашу позицію", – зазначив Зеленський.

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Президент подякував Кошті за підтримку України та координацію з Європейським Союзом.

Як повідомляв OBOZ.UA, напередодні президент Володимир Зеленський обговорював підготовку до переговорів в Абу-Дабі з представниками США Стівеном Віткоффом і Джаредом Кушнером. За попередньою інформацією, тристоронній формат на рівні команд за участю України, США та Росії планують провести найближчими днями.