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Хоче завести туди війська, як в Олешках: у Зеленського відреагували на цинічну пропозицію Путіна щодо Костянтинівки

Надія ДанищукНадія Данищук
Time to read2 хв
2,1 т.
Хоче завести туди війська, як в Олешках: у Зеленського відреагували на цинічну пропозицію Путіна щодо Костянтинівки
Окупанти зруйнували Костянтинівку. Джерело: Telegram/24 ОМБр

Російський диктатор Володимир Путін хоче використати запропоновану ним "гуманітарну місію" в Костянтинівці Донецької області для ротації своїх військ та перекидання техніки. У такий спосіб окупанти можуть спробувати повторити сценарій, який уже застосували для посилення своїх позицій в захоплених Олешках на Херсонщині.

Про це журналістам сказав радник президента України з комунікацій Дмитро Литвин. За його словами, російська сторона вже використовувала гуманітарну операцію в Олешках як прикриття для введення техніки та ротації військових.

У Зеленського прокоментували "гуманітарну" пропозицію Путіна

В Офісі президента України відреагували на цинічну "ініціативу" Путіна організувати так звану "гуманітарну місію" в Костянтинівці та провести її за досвідом окупованих Олешок. У Зеленського звернули увагу на те, як саме російські окупанти використали попередню операцію.

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"Враховуючи, що в Олешки вони (Росія – ред.) завели техніку і ротували військових під прикриттям гуманітарної операції, то ясно, що вони хочуть в Костянтинівці. Але треба з’ясувати всі деталі", – сказав Литвин, відповідаючи на запитання журналістів про те, чи готовий Київ розглянути можливість проведення такої місії.

Ситуація в Костянтинівці

Костянтинівка залишається одним із ключових опорних пунктів Сил оборони України на Донеччині. Російська армія вже понад рік намагається захопити місто, зокрема обійти його з флангів і закріпитися на окремих ділянках усередині населеного пункту.

Попри заяви російського керівництва про нібито захоплення Костянтинівки, місто не перебуває під контролем окупантів. За даними проєкту DeepState, минулого тижня російські війська просунулися на південному заході міста – з боку села Іллінівка, внаслідок чого там збільшилася позначена на мапі "червона зона".

Хоче завести туди війська, як в Олешках: у Зеленського відреагували на цинічну пропозицію Путіна щодо Костянтинівки

Росіяни просунулися на південному заході Костянтинівки. Джерело: DeepState

Ще в липні Путін заявляв, що російська армія нібито захопила Костянтинівку. Однак, це виявилось черговою брехнею. У Генеральному штабі ЗСУ тоді відповіли, що заява кремлівського ватажка про окупацію міста не відповідає дійсності.

На систематичне перебільшення російським командуванням власних успіхів на фронті звертали увагу й аналітики Інституту вивчення війни (ISW). Аналізуючи заяви Путіна щодо Костянтинівки, вони зазначали, що російський диктатор, начальник Генштабу РФ Валерій Герасимов та інші високопоставлені військові командири щонайменше раз на місяць, починаючи із січня 2026 року, під час широко висвітлюваних брифінгів перебільшували масштаби просування російських військ уздовж лінії фронту.

Як повідомляв OBOZ.UA, російський диктатор Путін на зустрічі з Віткоффом і Кушнером у Москві запропонував організувати "гуманітарну місію" в Костянтинівці, за яку тривають бої. Він заявив, що Росія нібито контролює Костянтинівку і готова створити безпечні умови для евакуації.

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