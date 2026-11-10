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"Хоч в Антарктиді, тільки не в Москві": Мельник розповів, де Зеленський готовий зустрітися з Путіним

Катя ПоплюйкоКатя Поплюйко
Time to read2 хв
1,3 т.
"Хоч в Антарктиді, тільки не в Москві": Мельник розповів, де Зеленський готовий зустрітися з Путіним
Андрій Мельник. Джерело: МЗС України

Президент України Володимир Зеленський готовий до зустрічі з російським диктатором Володимиром Путіним для обговорення завершення війни. Місцем переговорів може стати будь-яка точка світу, навіть Антарктида, але не Москва.

Про це заявив постійний представник України при ООН Андрій Мельник, передає Інтерфакс. Він наголосив, що без особистої зустрічі лідерів досягти політичного прориву навряд чи вдасться.

Зеленський готовий до зустрічі на високу рівні

За словами Мельника, результати тристоронніх переговорів в Абу-Дабі, які стартують 10 листопада, стануть зрозумілими згодом. Однак, переконаний він, досягти суттєвого політичного прориву без зустрічі лідерів на найвищому рівні не вийде.

"Саме тому президент України готовий зустрітися з Путіним за першої нагоди – чи то у Флориді в грудні, чи на полях G20, чи в будь-якому іншому куточку світу, якщо треба – навіть в Антарктиді, де завгодно, тільки не в Москві", – сказав постійний представник України при ООН.

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Він додав, що російський диктатор Володимир Путін досі розраховує зламати опір України та змусити її капітулювати. Але російські війська вже другий місяць поспіль втрачають більше територій, ніж захоплюють.

За даними Інституту вивчення війни (ISW), на які послався дипломат, у жовтні окупанти захопили 139 кв. км української території, але втратили контроль над 167 кв. км. Таким чином, за місяць Росія зазнала чистої територіальної втрати у 28 кв. км.

"Рівень втрат та територіальних поступок свідчить про реальність на полі бою: російські війська втратили стратегічну ініціативу та свої наступальні спроможності. Армія Путіна зайшла в глухий кут в Україні. Його мрія про подальші загарбання залишається лише ілюзією", – підкресли він.

Для чого Путін затягує переговори

На переконання Мельника, Путін зосередився на трьох основних напрямках:

– посиленні атак на цивільне населення України;

– проведенні диверсійних операцій;

– психологічної війни для розколу українського суспільства й погіршення відносин із європейськими союзниками; використанні дипломатії для затягування часу.

Дипломат вважає, що Москва підтримує переговорний процес не для завершення війни, а щоб продовжувати руйнувати українську інфраструктуру і погодитися на припинення вогню лише після завдання максимальної шкоди.

Україні потрібно посилити ППО

Мельник закликав європейських партнерів та інші держави-члени ООН невідкладно передати Україні всі доступні системи протиповітряної оборони, щоб посилити захист українського неба від російських ракетних атак.

"Тримати ці життєво необхідні системи на складах у той час, як на очах у всього світу Росія щодня вбиває десятки цивільних і перетворює Україну на випалену землю – це навряд чи вчинок по-християнськи", – заявив дипломат.

Нагадаємо, українська переговорна делегація 9 листопада вирушила до Абу-Дабі (ОАЕ), де 10 та 11 листопада заплановані тристоронні зустрічі за участю України, США та Росії. Головна мета переговорів – це досягнення тривалого миру, гарантії безпеки для України та створення умов для її відновлення.

Як писав OBOZ.UA, у вересні Володимир Зеленський заявив про готовність зустрітися з Володимиром Путіним, якщо той приїде на саміт G20 у Маямі. За його словами, він готовий до особистої розмови та ухвалення рішень, якщо це буде можливо.

У Кремлі у відповідь заявили: якщо Зеленський справді хоче зустрітися з Путіним, то може приїхати до Москви.

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