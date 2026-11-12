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"Хід історії не зупинити": Сі Цзіньпін дав "сигнал" щодо планів на Тайвань

Даниїл БорщДаниїл Борщ
Time to read2 хв
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"Хід історії не зупинити": Сі Цзіньпін дав "сигнал" щодо планів на Тайвань
Лідер КНР Сі Цзіньпін. Джерело: Getty Image

Голова КНР Сі Цзіньпін заявив, що возз'єднання Тайваню з материковим Китаєм є неминучим і має відбутися. Водночас китайський лідер наголосив на прагненні Пекіна до мирного об'єднання, не згадавши про можливе застосування військової сили.

Про це повідомляє Reuters. Таку заяву Сі зробив 12 листопада під час виступу в Пекіні з нагоди 160-річчя від дня народження китайського революціонера Сунь Ятсена.

Сі назвав воз'єднання історичною місією Китаю

За словами китайського лідера, вирішення тайванського питання є "непохитною історичною місією" Комуністичної партії Китаю. Він також заявив, що цей процес неможливо зупинити.

"Хід історії не зупинити. Повне возз’єднання батьківщини має бути здійснене, і воно неодмінно відбудеться", – сказав Сі Цзіньпін.

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Він додав, що Китай дотримується політики мирного возз'єднання та принципу "одна країна – дві системи". За словами Сі, Пекін готовий вести діалог із Тайванем, однак за умови дотримання принципу "єдиного Китаю", відповідно до якого обидва береги Тайванської протоки є частинами однієї держави.

Китайський лідер також закликав усіх китайців, зокрема жителів Тайваню, виступити проти сил, які підтримують незалежність острова, та сприяти мирному розвитку відносин між двома сторонами.

''Хід історії не зупинити'': Сі Цзіньпін дав ''сигнал'' щодо планів на Тайвань

Сі Цзіньпін. Джерело: Getty

Китай продовжує військову активність поблизу острова

Пекін вважає Тайвань своєю територією, хоча демократично обраний уряд острова категорично відкидає такі претензії. Китай не відмовляється від можливості застосування сили для встановлення контролю над островом, а його військові регулярно діють поблизу Тайваню та розширюють присутність у Тихоокеанському регіоні.

Виступ Сі відбувся за тиждень до саміту Азійсько-Тихоокеанського економічного співробітництва (АТЕС) у китайському Шеньчжені. Там китайський лідер має знову зустрітися з президентом США Дональдом Трампом.

Водночас у Тайвані невдовзі мають відбутися важливі місцеві вибори. Острів також закликав своїх громадян не брати участі в заходах Китаю, присвячених річниці Сунь Ятсена, звинувативши Пекін у спотворенні його спадщини.

Нагадаємо, президент Тайваню Лай Цінде заявляв, що острів не погодиться на підпорядкування Китаю та готовий відстоювати право свого народу на існування. Він також закликав США та Пекін знижувати ризик військового конфлікту шляхом діалогу й поважати історію Другої світової війни.

Як писав OBOZ.UA, Китай планував вимагати від США припинити постачання зброї Тайваню. Це питання мало стати одним із ключових під час переговорів Дональда Трампа та Сі Цзіньпіна.

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