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"Харків переміг": Зеленський вказав на символічну поразку диктатора РФ

Дар'я Дурова
Дар'я Дурова
Time to read2 хв
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"Харків переміг": Зеленський вказав на символічну поразку диктатора РФ
Канцлер Німеччини та президент України на брифінгу. 4 жовтня 2026 року. Джерело: Скриншот відео ОП

Україна виявилася сильнішою, ніж на те розраховував кремлівський диктатор Володимир Путін. Це показав, зокрема, Харків, який є однією з основних цілей російських окупантів, але який не капітулював на тлі наступу ЗС РФ.

Про це заявив президент Володимир Зеленський. У неділю, 4 жовтня, у Києві він провів брифінг для медіа разом із канцлером ФРН Фрідріхом Мерцем. Відповідне відео опублікувала в YouTube пресслужба ОП.

За словами глави держави, неможливість захопити Харків стала для Путіна однією з найболючіших поразок у війні проти України.

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Зеленський сказав, що росіяни неодноразово намагалися сіяти хаос у різних регіонах нашої країни. У Харкові агресор припустився серйозної помилки, адже в цьому місті живуть "дуже сильні люди".

"Ще раз дуже вдячний харків'янам. Не зміг він (Путін. – Ред.) їх зламати, навіть коли ворог дуже близько знаходився. Він просто не зміг. Чесно, Харків переміг Путіна. Ну, я впевнений у цьому. Для нього це символічна "перша столиця України". Харків'яни просто молодці, всі наші молодці", – наголосив президент.

''Харків переміг'': Зеленський вказав на символічну поразку диктатора РФ

Фрідріх Мерц і Володимир Зеленський. Джерело: пресслужба ОП

''Харків переміг'': Зеленський вказав на символічну поразку диктатора РФ

Зустріч президента України й федерального канцлера Німеччини зі ЗМІ. Джерело: пресслужба ОП

''Харків переміг'': Зеленський вказав на символічну поразку диктатора РФ

Фрідріх Мерц. Джерело: пресслужба ОП

''Харків переміг'': Зеленський вказав на символічну поразку диктатора РФ

Володимир Зеленський на брифінгові. Джерело: пресслужба ОП

Як писав OBOZ.UA, раніше, виступаючи на Генеральній Асамблеї ООН, Володимир Зеленський заявив, що Володимир Путін хоче окупувати Одесу, Харків, Дніпро й інші українські міста. Втім, країна-агресорка РФ за вісім місяців втратила майже 249 тисяч військових, і Київ має підтвердження кожної з цих втрат. Це число перевищує населення 21 країни світу. 

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