"Хаос, жорстокість, корупція": Обама заявив про повну некомпетентність Трампа і його адміністрації

44 президент США Барак Обама заявив про повну некомпетентність чинного глави держави Дональда Трампа. За словами президента-демократа, друга каденція Трампа обернулася хаосом, жорстокістю і корупцією.

Відео дня

Обама також звинуватив 47 президента у втягуванні США у нікому не потрібну війну з Іраном та у відвертому шахрайстві – Трамп того ж дня завдав "удару" у відповідь. Незвично різкі заяви на адресу чинного глави Білого дому Обама зробив у виступах на мітингах у Клівленді та Детройті 24 жовтня, пише The New York Times.

Що сказав Обама про Трампа

У ході передвиборчих мітингів Обама зробив низку незвично різких для нього заяв щодо Трампа та результатів двох років його президента.

"Два роки хаосу, жорстокості й корупції", – охарактеризував він другу каденцію Трампа, виступаючи у Клівленді (штат Огайо).

У NYT підкреслили, що настільки різко Обама не говорив про свого наступника вже давно, хоча й вряди-годи й висловлювався критично про дії Трамп.

Цього ж разу Обама прямо заявив, що головною рисою чинної адміністрації президента включно з ним самим є "некомпетентність, якої ми ще не бачили в сучасній історії".

Високопосадовців із команди Трампа 44 президент назвав "несерйозними людьми". А серед головних гріхів свого наступника назвав те, що той втягнув США у війну з Іраном, якої "ніхто не просив" і яка виявилася дуже болісною для американців з економічної точки зору.

РЕКЛАМА

Обама додав, що демократи допоможуть зробити трампівську адміністрацію підзвітною.

При цьому, говорячи про Трампа, Обама вживав вислови на кшталт "ви знаєте хто" чи "цей тип у Білому домі". Подібна зневага зумовлена тим, що, за словами колишнього очільника США, Америка ще не мала президента, котрий би "так шалено відзначився у відвертому шахрайстві".

Обама переконаний, що Трамп відірваний від потреб американців. Та вони його, вочевидь, не дуже й цікавлять, адже президент США куди більше заклопотаний ремонтом у Білому домі.

Головні історії дня

Висміюючи потяг Трампа до золота, через що уся президентська резиденція нині виблискує оздобленням саме цього кольоту, Обама заявив, що Трампу місце не у Білому домі, а на HGTV – американському телеканалі про ремонт і дизайн житла.

"Білий дім у нього виглядає так, ніби Саддам Хусейн відкрив Cheesecake Factory (американська мережа ресторанів. – Ред.). Усюди саме золото", – додав демократ.

За кілька годин потому, вже на мітингу у Детройті (штат Мічиган), Обама засудив "безглуздя" адміністрації Трампа. Причиною сало те, що у Мічигані республіканці ставлять під сумнів патріотизм кандидата демократів у Сенат Абдула Ель-Саєда, який може стати першим мусульманином у Сенаті. Говорячи про це, Обама натякнув на багаторічні неправдиві твердження Трампа, буцімто сам 44 президент народився не в США.

РЕКЛАМА

"Ми вже бачили це кіно: я грав у ньому головну роль. У мене є повне свідоцтво про народження, щоб це довести. Зі мною це не спрацювало", – сказав Обама.

Трамп завдав "удару" у відповідь

Трамп на заяви Обами відреагував досить оперативно – того ж дня. Після дострокового голосування у Флориді він поспілкувався з журналістами – і назвав Обаму "нікудишнім президентом".

Слова попередника та ідеологічного опонента Трамп пропонує вважати свідченням сили республіканців.

"Ми їх перемогли. Коли я починав, Республіканська партія була значно слабшою – меншою й слабшою. А потім я балотувався й переміг", – заявив Трамп.

РЕКЛАМА

У той час, коли Обама виступав у Мічигані, сам Трамп провів власний мітинг у місті Перрі (штат Джорджія". Там він навіщось збрехав, що 44 президент говорив перед "порожньою залою" і видав, що його, Трампа, досягнення перевершують здобутки попередників.

"Ми живемо в золотий вік Америки", – стверджує Трамп, переконуючи виборців, що голос за республіканців означає нижчі податки, менше злочинності й кращу економіку.

Як повдіомляв OBOZ.UA, видання The Guardian опублікувало матеріал про те, що Трамп, Путін і Сі Цзіньпін хочуть розділити світ на сфери впливу.Наслідки цього відчують далеко не лише Україна та Європа.