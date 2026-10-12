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Казначейство не проводить Львову платежі на мільярд гривень, – Садовий

Гліб ІвановГліб Іванов
Time to read1 хв
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Казначейство не проводить Львову платежі на мільярд гривень, – Садовий
Львів не отримав платежі на понад 1 млрд грн

Львів не отримав платежі на понад мільярд гривень, з яких 140 мільйонів – кошти на зарплати водіїв громадського транспорту та двірників.

Про це повідомив міський голова Львову Андрій Садовий.

"У Львові досі не проведено майже 2900 платежів на понад 1 мільярд гривень", – написав він у Facebook.

"Гроші в міста є. Вони лежать на рахунках, але казначейство не проводить платежі. При цьому жодного офіційного рішення уряду про їх блокування немає", – зауважив міський голова.

За його словами, щоб люди не залишилися без зарплат, комунальні підприємства змушені брати позики.

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"І тут виникає логічне запитання: чому ми взагалі повинні шукати позики, якщо гроші громади є на рахунках, але Казначейство не дає можливості ними скористатися?", – наголосив  мер Львова.

Садовий зазначив, що так відбувається вже близько місяця в різних містах України.

За його словами, якщо ситуація не зміниться, надалі будуть штрафи та пені за несвоєчасну оплату газу, електроенергії, податків, а також попередив ризик кримінальної відповідальності керівників підприємств через затримку зарплат.

Міський голова закликав депутатів Верховної Ради України "дати можливість користуватися власними коштами".

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