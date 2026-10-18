Головне
БлогиСуспільствоСвітЕкономікаПолітикаРозслідуванняКартина дняМагазин VENETOСпецпроєкти
Розділи
Війна в Україні 2022ШоуLadyНовини медициниTravelТехнологіїАвтоГороскопиНаукаНовини освітиКіноПриколиНовини Білорусі
Новини України
КиївОдесаДніпроЛьвівЗапоріжжяХарківЧеркаси
Спорт
ФутболБаскетболБіатлонХокейБоксФормула -1ТенісІнші види спорту
Сервіси
МояШколаГДЗFoodObozНовини кулінарії
Головне
БлогиСуспільствоСвітЕкономікаПолітикаРозслідуванняКартина дняМагазин VENETOСпецпроєкти
Розділи
Війна в Україні 2022ШоуLadyНовини медициниTravelТехнологіїАвтоГороскопиНаукаНовини освітиКіноПриколиНовини Білорусі
Новини України
КиївОдесаДніпроЛьвівЗапоріжжяХарківЧеркаси
Спорт
ФутболБаскетболБіатлонХокейБоксФормула -1ТенісІнші види спорту
Сервіси
МояШколаГДЗFoodObozНовини кулінарії
Підписатись
UA
RU
Картина дня
UA
RU
Картина дня
Головне
БлогиСуспільствоСвітЕкономікаПолітикаРозслідуванняКартина дняМагазин VENETOСпецпроєкти
Розділи
Війна в Україні 2022ШоуLadyНовини медициниTravelТехнологіїАвтоГороскопиНаукаНовини освітиКіноПриколиНовини Білорусі
Новини України
КиївОдесаДніпроЛьвівЗапоріжжяХарківЧеркаси
Спорт
ФутболБаскетболБіатлонХокейБоксФормула -1ТенісІнші види спорту
Сервіси
МояШколаГДЗFoodObozНовини кулінарії
Головне
БлогиСуспільствоСвітЕкономікаПолітикаРозслідуванняКартина дняМагазин VENETOСпецпроєкти
Розділи
Війна в Україні 2022ШоуLadyНовини медициниTravelТехнологіїАвтоГороскопиНаукаНовини освітиКіноПриколиНовини Білорусі
Новини України
КиївОдесаДніпроЛьвівЗапоріжжяХарківЧеркаси
Спорт
ФутболБаскетболБіатлонХокейБоксФормула -1ТенісІнші види спорту
Сервіси
МояШколаГДЗFoodObozНовини кулінарії
Підписатись

Блог

Олександр Кірш
Олександр Кірш

Економіст

Новини політики / Думки
Time to read2 хв
icon 471
Блог |

Кайф ПуСи, или О демократии – без розовых очков

Сі Цзіньпін і Володимир Путін
Сі Цзіньпінь і Володимир Путін. Ілюстративне фото. Джерело: Getty

Раптово згадалося:

"То на потилицю, а то на хвіст напхне,

То понюхне,

То язиком лизне"

(переклад Михайла Старицького).

Таке враження, що це – не стільки про мавпу й окуляри,

скільки про Шановне Людство, включаючи, безумовно, Україну, котре все ще вивчає демократію й ніяк не зрозуміє механізм її праці.

Нещодавно поважна британська The Guardian щойно оприлюднила "велику таємницю" – безумовні ознаки, м’яко кажучи, не дуже доброго когнітивного (тобто розумового) стану діючого американського президента "з найвищим у світі IQ".

Читайте також
Даниїл БорщДаниїл Борщ
icon 978
"Америка має бачити!" Зеленський розповів, скільки разів Росія не послухала Трампа про перемир’я
icon 978
"Америка має бачити!" Зеленський розповів, скільки разів Росія не послухала Трампа про перемир’я
Катя ПоплюйкоКатя Поплюйко
icon 32,6 т.
"Ми за це платимо і хочемо, щоб воно працювало": Німеччина вимагає від США скасувати обмеження Starlink для України
icon 32,6 т.
"Ми за це платимо і хочемо, щоб воно працювало": Німеччина вимагає від США скасувати обмеження Starlink для України
Валерій ЗалужнийВалерій Залужний
icon 14,5 т.
Старий світовий порядок продовжує руйнуватися
icon 14,5 т.
Старий світовий порядок продовжує руйнуватися

Гаразд: дебіл – то й що?

Є взагалі думка, що в колишній Головній країні світу з двох склеротичних ідіотів-маразматиків із прогресуючою деменцією просто обрали того, в кого це недоумство є трохи меншим [аби чоловік, хоча кращі з діючих прем’єрів – чудові італійка й японка, тобто прем’єрки].

А в найдемократичнішої бабусі всіх демократій – лише за час повномасштабної війни в Україні прем’єрить вже п’ята людина [а на рівні Великої Тетчер все немає в Великій Британії й немає], так чи набагато це краще?

Не кажучи вже про вельми демократичну Південну Корею, з 13 минулих президентів якої 10 були усунені та/або вбиті чи вчинили самогубство, ну принаймні хоча б відсиділи за ґратами, а з решти 3 двоє встигли відсидіти ще до президентства,

поки не з’явивсь діючий – ображений на долю (за таку нещасну-нещасливу посаду) й принагідно на Зеленського (як тепер модно).

Нагадаю, що мовив – буцімто б теж про демократію, хоча й ще до неї, – шекспірівський Привід батька Гамлєта в безсмертному (дещо вільному) перекладі Леся Подерев’янського:

"Пробзділось щось у Датському князівстві".

А от цитата не менш відома, хоча й відома чомусь не з початку речення:

"ПРАВИЛЬНО КАЗАЛИ, що демократія – найгірша форма правління, якщо не враховувати усіх решту, що пробувалися час від часу".

Це, як бачимо, Черчилль цитував невідомо кого, тому йому, не знаючи першоджерела, й приписали.

Тож ті форми, що були, – теж погані, й лише завдяки цьому демократія не НАЙгірша. Тобто НАЙгірша (як сказав невідомо хто) – не вона. А хіба ж людство цікавиться лише тим, яка [не] НАЙгірша?

"Радбез" ООН, що вже не дуже відрізняється від "Радбезу" РФ, адже в обох все залежить від новогітлера,

тупі "консенсуси" в НАТО й ЄС, що перетворюються на диктатуру меншості, яку ці демократичні спілки за інтересами змушені годувати й захищати,

ханжеська ДЕІ, що радісно перетворюється на свою пряму протилежність у вигляді відвертого політичного цинізму,

соціальна ненажерливість беззахисної напівмусульманської чорно-білої, як старий телевізор, Європи,

уряди, що не в змозі ні за що відповідати, адже змінюються ледь не миттєво з розворотами-вітражами на 180 градусів, але полюбляють при цьому пихато давати обіцянки й укладати угоди на сто років,

Німеччина й Франція під реальною загрозою реальної реставрації реального фашизму -

от її, дурної, сучасне фіцонавроцьке затрамповане обличчя.

"Пір духа" – казав колись Горбачов з іншого приводу. Але ж як влучно: саме пір-ду-ха…

Важливо: думка редакції може відрізнятися від авторської. Редакція сайту не відповідає за зміст блогів, але прагне публікувати різні погляди. Детальніше про редакційну політику OBOZ.UA – за посиланням...

Схожі теми
Війна в УкраїніРосіяВолодимир ПутінВолодимир ПутінСі ЦзіньпінСі ЦзіньпінДональд ТрампДональд Трамп
facebook0

Тільки перевірена інформація в нас у Telegram-каналі OBOZ.UA та у Viber.
Не ведіться на фейки!

ПідписатисьПідписатись