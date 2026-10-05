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Каспаров пояснив, що може змусити Кремль зупинити війну проти України

Катя Поплюйко
Катя Поплюйко
Time to read3 хв
icon 17,0 т.
Каспаров пояснив, що може змусити Кремль зупинити війну проти України
Гаррі Каспаров. Джерело: Facebook/Гарі Каспаров

Російський опозиціонер і шахіст Гаррі Каспаров заявив, що війну Росії проти України може швидко зупинити лише рішуча позиція Заходу. Він також пояснив, чому, на його думку, Кремль не наважиться застосувати ядерну зброю.

За словами Каспарова, Москва розраховує на залякування Заходу та вплив на політичну ситуацію в європейських країнах. Про це він розповів на YouTube-каналі "Форум вільної Росії".

Роль Китаю є вагомою для планів РФ

Каспаров пояснив, що російський диктатор Володимир Путін не наважиться застосувати ядерну зброю, оскільки це суперечить інтересам Китаю. За його оцінкою, Пекін зацікавлений у продовженні війни, але не допустить застосування ядерної зброї.

"Це Китай влаштовує, але жодної зміни світового порядку без дозволу з Пекіна не буде, тому всі ці погрози для людей зі слабкими нервами. Ми там зробимо таке. Нічого не зробите", – наголосив опозиціонер.

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Захід повинен діяти рішуче

Разом з тим відомий шахіст вважає, що швидко завершити війну та зменшити інші безпекові проблеми в Європі могла б більш рішуча позиція західних країн. Зокрема, посилення військових можливостей держав Балтії та скорочення часу потенційного удару по Москві могло б змусити Кремль припинити війну.

На його думку, наразі Заходу бракує лідерів, готових діяти настільки рішуче, хоча ситуація в окремих європейських країнах, зокрема Латвії та Швеції, може змінитися.

"До речі, щойно ти кидаєш ядерну ракету на українське місто, то одразу і шведи, і фіни зажадають чогось, і ядерні ракети в них з'являться. Якщо зовсім збожеволів, то скажених вовків треба пристрілювати", – висловився Каспаров.

Кремль робить ставку на залякування

Він також заявив, що "собака, яка гавкає, не кусає. Бомбити Путін буде інакше". За словами опозиціонера, Кремль має інший план, який передбачає використання залякування та політичного впливу.

"Віддаємо належне, план працює, план залякування та план, пов'язаний зі зміною політичної ситуації в Європі, а для цього треба використовувати механізм виборів, відповідно створювати критичні ситуації у країнах. Подивіться, що у Франції відбувається. Я практично впевнений, що не на рівному місці це вдалося", – підсумував опозиціонер.

Нагадаємо, раніше Каспаров заявив, що усвідомлення того, що війна для Росії розвивається невдало, поступово доходить до суспільства. Особливо помітними такі настрої є серед російських еліт, де дедалі частіше звучать думки про необхідність зміни Путіна.

Як писав OBOZ.UA, Каспаров також стверджував, що відсутність успіхів у війні проти України може підштовхнути Кремль до пошуку "символічної перемоги" над НАТО. Мішенню російської агресії можуть стати прикордонні райони країн Балтії, адже такий крок є для керівництва РФ не військовою необхідністю, а новим ідеологічним стимулом.

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