Перед тим, як завтра спалахне черговий загальнонаціональний скандал на якусь нову тему, я б хотів розставити крапки над "і" та висловити свою думку про те, що відбувається з нашим державним апаратом просто зараз. А саме – про операцію "Карфаген".

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Про саму спецоперацію, генералів та колумбійські пристрасті в українських реаліях уже написано достатньо, переказувати пресрелізи НАБУ немає жодного сенсу. Мене в цій історії щиро цікавить інше – неймовірне, майже інфантильне здивування українців.

Невже хтось справді думав, що в країні немає організованої злочинності, чи що масштабну наркоторгівлю та шахрайські кол-центри не "кришують" люди у великих погонах? Ви, перепрошую, американське кіно не дивитеся? Там десятиліттями показують, як поліцейські управління та шерифи існують у симбіозі зі злочинними угрупованнями. А наші що, гірші?

Наші правоохоронці все своє свідоме життя до цього йшли. Я особисто знаю деяких колишніх борців із наркобізнесом, які сьогодні безбідно й успішно очолюють поліцейські підрозділи. Ми живемо в системі, яка вибудовувалася тридцять років. Системі, де рішення про підвищення ухвалюють не за розкриті справи, а за те, скільки саме занесли в потрібний кабінет. Чи, може, хтось вважає: якщо раніше генералів за це не саджали за ґрати, то, виходить, нічого цього не було і вони жили на саму лише зарплату?

Згадайте сумнозвісне управління "К" СБУ, про яке ми стільки говорили. Чим вони займалися десятиліттями? Пресуванням бізнесу, рейдерством і вибудовуванням корупційних вертикалей. Хіба хтось їх по-справжньому люстрував? Ні. А якщо ні, то з якого дива ми очікуємо, що ці люди, прокинувшись одного ранку, вирішать стати "білими й пухнастими"?

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А навіть якщо на їхнє місце приходять нові обличчя, поставте собі просте запитання: чи багато з них відмовляться, коли на стіл лягають 100 тисяч доларів готівкою просто за те, щоб "не помітити" одну адресу кол-центру? А якщо цей гіпотетичний ідеаліст не мовчатиме, система його просто виплюне: у кращому разі – викине з посади, у гіршому – фізично усуне.

ТЕПЕР ПЕРЕЙДЕМО ДО НАЙВАЖЛИВІШОГО ПИТАННЯ, яке чомусь мало хто озвучує. Чому всі наші гучні антикорупційні операції, усі ці кінематографічні арешти генералів спецпризначенцями, відбуваються якраз перед важливими дипломатичними переговорами Володимира Зеленського?

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Те, що мафія існує, у НАБУ чудово знають. Усі папки давно зібрані, докази задокументовані, а спецпризначенці сидять на валізах, очікуючи лише політичного сигналу. І тут у мене є дві абсолютно протилежні, але однаково життєздатні версії.

ВЕРСІЯ ПЕРША – ГЕОПОЛІТИЧНА. Хтось хоче зірвати переговори або зробити українську делегацію максимально поступливою. Показати: "Дивіться, які у вас там корупція і розкрадання тих грошей, що ми вам даємо". З огляду на те, що інституційною незалежністю НАБУ і САП опікуються американські та європейські партнери, команди на активізацію можуть виходити саме від них – як ідеальний важіль тиску на Банкову.

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ВЕРСІЯ ДРУГА – ІМІДЖЕВА. Усе це відбувається за командою самої Банкової. Ідеальна картинка для міжнародних партнерів: "Подивіться, які ми молодці, як відчайдушно ми боремося з корупцією, незважаючи на посади та погони, ще трохи – і мафія буде остаточно знищена".

Яка з цих версій правдива? Парадокс у тому, що це не має принципового значення. Головне – те, що мафію справді ламають. Так, це відбувається не системно, а тоді, коли комусь потрібен політичний привід. Але механізм працює, і Карфаген руйнується.

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Тому я закликаю припинити заламувати руки з театральними зойками: "Як можна на п'ятому році великої війни займатися криміналом?!". Кримінал був, є і буде. Якщо ще Карл Маркс писав, що немає такого злочину, на який не пішов би капіталізм заради 300% прибутку, то будьте певні – організованої злочинності це стосується не меншою мірою. Ніде у світі немає методів, щоб знищити мафію назавжди. Із нею не впоралися ні в США, ні в Італії, ні в Німеччині.

Питання лише в тому, як держава з нею бореться. Нам потрібно постійно, рутинно контролювати свої силові структури, щоб вони не зрощувалися з криміналом, і проводити перманентні чистки.

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І правило тут має бути дуже простим. Якщо твоїй дружині теща раптово купує елітну автівку, то ти не силовик, ти – альфонс. І тебе потрібно негайно звільняти.

Усі без винятку держслужбовці повинні проходити жорстку перевірку, яка в податковому праві називається НЕПРЯМИМИ МЕТОДАМИ КОНТРОЛЮ ЗА ВИТРАТАМИ (або моніторингом відповідності рівня життя реальним доходам). Витрати не можуть перевищувати легальні доходи. Усе інше – це співучасть у розбудові Карфагена, який ми так довго і болісно намагаємося зруйнувати.

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