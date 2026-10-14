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"Капітуляцію не можна назвати миром": Мелоні різко розкритикувала тиск Трампа на Україну і дизельну угоду з Путіним

Надія ДанищукНадія Данищук
Time to read2 хв
icon 1,7 т.
"Капітуляцію не можна назвати миром": Мелоні різко розкритикувала тиск Трампа на Україну і дизельну угоду з Путіним
Мелоні розкритикувала угоду Трампа з Путіним щодо дизеля. Джерело: Getty Images

Прем'єр-міністр Італії Джорджа Мелоні заявила, що капітуляція України не може бути умовою миру, а домовленість президента США Дональда Трампа щодо російського дизельного пального несе значні ризики. Вона наголосила, що Рим не змінює позиції щодо підтримки України, тиску на Росію та збереження єдності євроатлантичних країн.

Про це Мелоні заявила під час виступу в італійському парламенті напередодні засідання Європейської ради, повідомляє ANSA. За її словами, домовленість щодо російського дизеля може легітимізувати Москву, забезпечити їй нові доходи для фінансування війни та послабити санкційний тиск.

Капітуляція не може називатися миром

Мелоні заявила, що її уряд і надалі підтримуватиме Україну, приділяючи особливу увагу захисту цивільного населення.

"Ніхто не переконає мене, що капітуляцію того, хто захищає свою свободу, можна назвати миром", – наголосила вона.

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За словами італійської прем'єрки, тривалим може бути лише справедливий мир, який гарантуватиме безпеку Європи та її інтереси.

Вона назвала три основні складові політики Італії: підтримка Києва, тиск на Москву та євроатлантична єдність.

Мелоні назвала угоду Трампа щодо російського дизеля легалізацією Москви

Окремо Мелоні розкритикувала домовленість щодо російського дизельного пального, про яку минулої п'ятниці оголосив Дональд Трамп.

"Домовленість щодо російського дизеля, оголошена минулої п'ятниці президентом Сполучених Штатів Дональдом Трампом, – це рішення, яке я вважаю дуже ризикованим", – заявила вона.

Мелоні зазначила, що зростання цін на пальне пов'язане передусім із війною в Ірані, а не з війною Росії проти України. Тому, на її думку, ефективність такої домовленості залишається сумнівною, тоді як ризики є очевидними.

"Доцільність цього рішення викликає сумніви, тоді як ризики є очевидними: легітимізація Москви в той час, коли її бомби продовжують падати на українські міста, отримання нових надходжень для фінансування війни та фактичне послаблення санкційного тиску – це фактори, які не можна ігнорувати", – наголосила італійська прем'єрка.

За словами Мелоні, це суперечило б попереднім зусиллям західних держав, включно зі США, спрямованим на те, щоб змусити російського президента Володимира Путіна сісти за стіл переговорів.

Парламент Італії підтримав позицію уряду щодо України

Перед виступом у Палаті депутатів Мелоні представила позицію уряду в Сенаті. Сенатори схвалили дві резолюції, внесені більшістю, зокрема окремий документ щодо України.

Резолюцію, присвячену Україні, підтримали 108 сенаторів, один проголосував проти, ще двоє утрималися.

Після цього Мелоні виступила в Палаті депутатів у межах підготовки Італії до наступного засідання Європейської ради.

Як повідомляв OBOZ.UA, премʼєр-міністерка Італії Джорджа Мелоні підтвердила "чітку позицію" щодо підтримки України Італією. Вона охарактеризувала "постійні російські провокації" як ознаку "певної нервозності" Москви. 

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