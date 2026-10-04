Канцлер Німеччини Мерц прибув до Києва: на кону – дронова угода і 1 млрд євро військової допомогим

Вранці 4 жовтня до Києва з офіційним візитом прибув федеральний канцлер Німеччини Фрідріх Мерц. Приїзд німецького високопосадовця заздалегідь не анонсувався.

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Заплановано переговори Мерца з президентом України Володимиром Зеленським, говоритимуть про 1 млрд євро військової допомоги, захист української енергетики та дронову угоду, пріоритетом якої стане виробництво засобів протидії російським реактивним БпЛА. Подробиці повідомили DW та Reuters.

Що відомо про візит Мерца

Вранці 4 жовтня стало відомо про прибуття до Києва глави німецького уряду Фрідріха Мерца. Його візит не анонсувався заздалегідь істав першим приїздом політика в Україну за понад рік – востаннє Мерц відвідував Київ у травні 2025 року.

У Києві федеральний канцлер Німеччини проведе переговори із Зеленським. Однією з тем для обговорення стане те, як Німеччина може допомогти Україні вистояти перед посиленим російським терором проти мирних українських міст напередодні холодів.

"Сьогодні я приїхав до Києва, бо в найближчі тижні Україна потребує нашої підтримки. Якщо не зупинити Росію, її військова машина рано чи пізно обернеться проти нас. Незабаром для людей настане п’ята військова зима. Росія бомбить міста, житлові будинки та теплоелектростанції. Українців не зламати терором", – сказав Мерц журналістам, вийшовши з поїзда на столичному вокзалі.

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Німецькі урядовці розповідали Reuters, що у Києві Мерц оголосить про новий пакет допомоги для України, що включатиме "виділення 1 мільярда євро військової допомоги та 350 мільйонів євро на ремонт в енергетичному секторі".

Німеччина, за словами Мерца, не має наміру відмовлятися від підтримки України та від продовження й поглиблення співпраці з Києвом – зокрема, в оборонній сфері. Адже така співпраця робить сильнішими і Україну, і Німеччину.

"Наше партнерство – це вулиця з двостороннім рухом. Німецькі та українські компанії спільно розробляють технології, які приносять користь обом країнам. Це робить нас більш захищеними та сильними. Я скажу президенту Зеленському сьогодні: "Ви можете й надалі розраховувати на нашу допомогу", – підсумував канцлер.

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За даними Reuters, очікується також, що Мерц тиснутиме на український уряд щодо прогресу в реформах, яких вимагають партнери з ЄС, зокрема у сфері боротьби з корупцією.

За крок від дронової угоди

Під час поїздки до Києва Мерца супроводжують міністерка економіки Катерина Райхе та економічна делегація, до складу якої входять керівники оборонних компаній Siemens Energy, Hensoldt, Diehl Defence, Quantum Systems та інших фірм.

"Очікується, що під час візиту також буде завершено угоду про спільне виробництво різних видів безпілотників", – йшлося у повідомленні Reuters, опублікованому до зустрічі Мерца з Зеленським.

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Очікується, що ключовим напрямком буде швидке виробництво протиреактивних безпілотників, які успішно випробувала німецька компанія оборонних технологій Quantum.

"З літа Росія щодня використовувала десятки високошвидкісних реактивних ударних безпілотників для атак на цивільну та військову інфраструктуру. У квітні Quantum та український виробник WIY Drones оголосили про створення Quantum WIY Industries, спільного підприємства з виробництва безпілотника-перехоплювача "Стріла" та пов'язаних з ним технологій протиповітряної оборони", – писало агентство.

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Угода також передбачає спільну розробку та виробництво зброї з дальністю понад 1000 км , яку Україна може використовувати для здійснення атак глибоко всередині Росії.

Німецькі урядовці заявили, що посилена співпраця дозволить грошам і технологіям повертатися до Федеративної Республіки, де виробляється зброя і дасть змогу посилити захист від дронів, що атакують критично важливу інфраструктуру.

Як повідомвляв OBOZ.UA, Мерц заявив, що миру через голову України бути не може. Політик переконаний, що наступні місяці стануть визначальними для завершення війни.