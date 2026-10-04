Канцлер Німеччини Мерц прибув до Києва: на кону – дронова угода і 1 млрд євро військової допомогим

Головне
БлогиСуспільствоСвітЕкономікаПолітикаРозслідуванняКартина дняMагазин VENETOСпецпроєкти
Новини України
КиївОдесаДніпроЛьвівЗапоріжжяХарківЧеркаси
Спорт
ФутболБаскетболБіатлонХокейБоксФормула -1ТенісІнші види спорту
Розділи
Війна в Україні 2022ШоуLadyНовини медициниTravelТехнологіїАвтоГороскопиFoodObozНаукаМоя школаКіноПриколиНовини Білорусі
Сервіси
RadioObozГДЗПідручникиОнлайн укроки
Головне
БлогиСуспільствоСвітЕкономікаПолітикаРозслідуванняКартина дняMагазин VENETOСпецпроєкти
Новини України
КиївОдесаДніпроЛьвівЗапоріжжяХарківЧеркаси
Спорт
ФутболБаскетболБіатлонХокейБоксФормула -1ТенісІнші види спорту
Розділи
Війна в Україні 2022ШоуLadyНовини медициниTravelТехнологіїАвтоГороскопиFoodObozНаукаМоя школаКіноПриколиНовини Білорусі
Сервіси
RadioObozГДЗПідручникиОнлайн укроки
Підписатись
UA
RU
Картина дня
UA
RU
Картина дня
Головне
БлогиСуспільствоСвітЕкономікаПолітикаРозслідуванняКартина дняMагазин VENETOСпецпроєкти
Новини України
КиївОдесаДніпроЛьвівЗапоріжжяХарківЧеркаси
Спорт
ФутболБаскетболБіатлонХокейБоксФормула -1ТенісІнші види спорту
Розділи
Війна в Україні 2022ШоуLadyНовини медициниTravelТехнологіїАвтоГороскопиFoodObozНаукаМоя школаКіноПриколиНовини Білорусі
Сервіси
RadioObozГДЗПідручникиОнлайн укроки
Головне
БлогиСуспільствоСвітЕкономікаПолітикаРозслідуванняКартина дняMагазин VENETOСпецпроєкти
Новини України
КиївОдесаДніпроЛьвівЗапоріжжяХарківЧеркаси
Спорт
ФутболБаскетболБіатлонХокейБоксФормула -1ТенісІнші види спорту
Розділи
Війна в Україні 2022ШоуLadyНовини медициниTravelТехнологіїАвтоГороскопиFoodObozНаукаМоя школаКіноПриколиНовини Білорусі
Сервіси
RadioObozГДЗПідручникиОнлайн укроки
Підписатись
Гарячі теми
Збір на генератори для бійців Третьої окремої штурмової бригадиТерміновий збір для Третьої штурмової бригади: залишилось зібрати 69 тис. грн ($1 550 )полонСтановище армії Росії в Україні стрімко погіршується, якщо не трапиться одне "але": аналіз втрат ворога за місяцьРосія атакувала Україну 135 засобами ураження: захисники збили 123 дрони і 2 "Бандеролі": наслідки в областяхРосія атакувала Україну 135 засобами ураження: захисники збили 123 дрони і 2 "Бандеролі": наслідки в областяхСили оборони скоротили чисельність армії РФ ще на 1750 окупантів і знищили 6 ББМ: дані ГенштабуСили оборони скоротили чисельність армії РФ ще на 1750 окупантів і знищили 6 ББМ: дані ГенштабуУкраїнці масово переносять свої мобільні номери на одного й того самого оператораУкраїнці масово переносять свої мобільні номери на одного й того самого оператора: на який найчастіше переходятьНагадує палац: вокзал в Індії назвали одним із найгарніших у світі. ФотоНагадує палац: вокзал в Індії назвали одним із найгарніших у світі. ФотоУсе перевернеться з ніг на голову: два знаки зодіаку відчують великі зміни на початку ретроградного руху ВенериУсе перевернеться з ніг на голову: два знаки зодіаку відчують великі зміни на початку ретроградного руху ВенериВчені зробили важливе відкриття щодо долі Трої: що відомоВчені зробили важливе відкриття щодо долі Трої: що відомо"Це катастрофа": в ООН назвали кількість цивільних українців, які загинули за вісім місяців війни в 2026 році"Це катастрофа": в ООН назвали кількість цивільних українців, які загинули за вісім місяців війни в 2026 роціМосква нормалізує вторгнення в повітряний простір НАТО: в ISW оцінили атаку дронів РФ на МолдовуМосква нормалізує вторгнення в повітряний простір НАТО: в ISW оцінили атаку дронів РФ на Молдову

Канцлер Німеччини Мерц прибув до Києва: на кону – дронова угода і 1 млрд євро військової допомогим

Лілія Рагуцька
Лілія Рагуцька
Time to read3 хв
icon 2,5 т.
Канцлер Німеччини Мерц прибув до Києва: на кону – дронова угода і 1 млрд євро військової допомогим
Володимир Зеленський та Фрідріх Мерц. Архівне фото. Джерело: Filip Singer – Pool/Getty Images

Вранці 4 жовтня до Києва з офіційним візитом прибув федеральний канцлер Німеччини Фрідріх Мерц. Приїзд німецького високопосадовця заздалегідь не анонсувався. 

Заплановано переговори Мерца з президентом України Володимиром Зеленським, говоритимуть про  1 млрд євро військової допомоги, захист української енергетики та дронову угоду, пріоритетом якої стане виробництво засобів протидії російським реактивним БпЛА.  Подробиці повідомили DW та Reuters.

Що відомо про візит Мерца

Вранці 4 жовтня стало відомо про прибуття до Києва глави німецького уряду Фрідріха Мерца. Його візит не анонсувався заздалегідь істав першим приїздом політика в Україну за понад рік – востаннє Мерц відвідував Київ у травні 2025 року.

Читайте також
Дар'я ДуроваДар'я Дурова
icon 11,0 т.
Путін почав вважати, що він той, хто може вирішувати, – Зеленський
icon 11,0 т.
Путін почав вважати, що він той, хто може вирішувати, – Зеленський
Софія ЗакревськаСофія Закревська
icon 7,0 т.
"Кремль програє війну": в ЄС відповіли на погрози Росії дипломатам в Києві
icon 7,0 т.
"Кремль програє війну": в ЄС відповіли на погрози Росії дипломатам в Києві
Софія ЗакревськаСофія Закревська
icon 3,6 т.
Депутат попросив правоохоронців перевірити, звідки голосує його колега, який живе в США: деталі
icon 3,6 т.
Депутат попросив правоохоронців перевірити, звідки голосує його колега, який живе в США: деталі

У Києві федеральний канцлер Німеччини проведе переговори із Зеленським. Однією з  тем для обговорення стане  те, як Німеччина може допомогти Україні вистояти перед посиленим російським терором проти мирних українських міст напередодні холодів.

"Сьогодні я приїхав до Києва, бо в найближчі тижні Україна потребує нашої підтримки. Якщо не зупинити Росію, її військова машина рано чи пізно обернеться проти нас. Незабаром для людей настане п’ята військова зима. Росія бомбить міста, житлові будинки та теплоелектростанції. Українців не зламати терором", – сказав Мерц журналістам, вийшовши з поїзда на столичному вокзалі.

Німецькі урядовці розповідали Reuters, що у Києві Мерц оголосить про новий пакет допомоги для України, що включатиме "виділення 1 мільярда євро військової допомоги та 350 мільйонів євро на ремонт в енергетичному секторі"

Німеччина, за  словами Мерца, не має наміру відмовлятися від підтримки України та від продовження й поглиблення співпраці з Києвом – зокрема, в оборонній сфері. Адже така співпраця робить сильнішими і Україну, і Німеччину.

"Наше партнерство – це вулиця з двостороннім рухом. Німецькі та українські компанії спільно розробляють технології, які приносять користь обом країнам. Це робить нас більш захищеними та сильними. Я скажу президенту Зеленському сьогодні: "Ви можете й надалі розраховувати на нашу допомогу", – підсумував канцлер.

За даними Reuters, очікується також, що Мерц тиснутиме на український уряд щодо прогресу в реформах, яких вимагають партнери з ЄС, зокрема у сфері боротьби з корупцією.

За крок від дронової угоди

Під час поїздки до Києва Мерца супроводжують міністерка економіки Катерина Райхе та економічна делегація, до складу якої входять керівники оборонних компаній Siemens Energy, Hensoldt, Diehl Defence, Quantum Systems та інших фірм.

"Очікується, що під час візиту також буде завершено угоду про спільне виробництво різних видів безпілотників", – йшлося у повідомленні Reuters, опублікованому до зустрічі Мерца з Зеленським.

Очікується, що ключовим напрямком буде швидке виробництво протиреактивних безпілотників, які успішно випробувала німецька компанія оборонних технологій Quantum.

"З літа Росія щодня використовувала десятки високошвидкісних реактивних ударних безпілотників для атак на цивільну та військову інфраструктуру. У квітні Quantum та український виробник WIY Drones оголосили про створення Quantum WIY Industries, спільного підприємства з виробництва безпілотника-перехоплювача "Стріла" та пов'язаних з ним технологій протиповітряної оборони", – писало агентство.

Угода також передбачає спільну розробку та виробництво зброї з дальністю понад 1000 км , яку Україна може використовувати для здійснення атак глибоко всередині Росії.

Німецькі урядовці заявили, що посилена співпраця дозволить грошам і технологіям повертатися до Федеративної Республіки, де виробляється зброя і дасть змогу посилити захист від дронів, що атакують критично важливу інфраструктуру.

Як повідомвляв OBOZ.UA, Мерц заявив, що миру через голову України бути не може. Політик переконаний, що наступні місяці стануть визначальними для завершення війни.

Схожі теми
Війна в УкраїніРосійська воєнна загрозаВійськова допомога УкраїніУкраїнаНімеччинаФрідріх МерцФрідріх МерцВолодимир ЗеленськийВолодимир Зеленський
facebook0

Тільки перевірена інформація в нас у Telegram-каналі OBOZ.UA та у Viber.
Не ведіться на фейки!

ПідписатисьПідписатись