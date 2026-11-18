Канада оголосила про новий пакет військової допомоги Україні. До нього увійдуть боєприпаси, обладнання для протиповітряної оборони та зимове спорядження.

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Допомога також передбачає постачання продовольчих наборів для українських військових. Про це йдеться на сайті міністерства оборони Канади.

Що увійде до нового пакета допомоги

Згідно з оголошенням канадського уряду, підтримка охоплюватиме кілька напрямів:

– 45 млн доларів спрямують на Чеську ініціативу з боєприпасів. Кошти підуть на закупівлю боєприпасів великої дальності та ракет AIM-7, Р-73 і Р-27 для посилення української ППО;

– до 1,6 млн 20-міліметрових боєприпасів із запасів Збройних сил Канади передадуть Україні для протидії ударним безпілотникам, зокрема типу Shahed, а також захисту військових позицій та інфраструктури.

– 80 млн доларів виділять на сенсорні системи MX-15D канадського виробництва WESCAM. Вони мають посилити можливості України у виявленні та протидії ракетним і дроновим атакам;

– 30 млн доларів спрямують на зимовий одяг і спорядження для військових. До нього увійдуть куртки, термобілизна, взуття для вологої погоди, спальні мішки та бівакуаційні мішки;

– близько 250 тисяч індивідуальних наборів харчування передадуть українським військовим, які виконують завдання в умовах обмеженого доступу до звичайного харчування.

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Канада продовжить підтримувати Україну

У канадському оборонному відомстві наголосили, що нова допомога має задовольнити першочергові потреби української армії, зокрема посилити протиповітряну оборону та забезпечити військових необхідним спорядженням.

Міністр оборони Канади Девід Макгінті заявив, що Оттава й надалі координуватиме військову підтримку з союзниками та партнерами, адаптуючи її до потреб України.

"Україна продовжує захищати свій народ, свою територію та свій суверенітет від триваючої агресії Росії. Підтримка Канади має й надалі задовольняти потреби українських сил на місцях. Від зміцнення протиповітряної оборони до надання критично важливих боєприпасів та обладнання, ці внески допоможуть Україні захистити свій народ та підтримувати свою оборону. Канада продовжуватиме підтримувати Україну стільки, скільки буде потрібно", – наголосив він.

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Як писав OBOZ.UA, у вересні 2026 року у Торонто під час зустрічі українського президента Володимира Зеленського з представниками канадського бізнесу, було підписано дві угоди про співробітництво. Зокрема, Канада зобов’язалася сприяти Укргідроенерго в закупівлях у секторі гідроенергетики. Друга угода сприятиме залученню інвестицій в українські проєкти генерації та зберігання електроенергії.