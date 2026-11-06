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Каллас: РФ втратила у жовтні 54 тисячі солдат – це як Національний стадіон у Варшаві

Михайло ЛевакінМихайло Левакін
Time to read2 хв
807
Каллас: РФ втратила у жовтні 54 тисячі солдат – це як Національний стадіон у Варшаві
Каллас у Варшаві, 6 листопада. Джерело: скриншот

У жовтні армія російських загарбників в Україні втратила на полі бою 54 тисяч окупантів – вбитими та важкопораненими. За словами високої представниці Європейського Союзу із закордонних справ і політики безпеки Каї Каллас, це новий рекорд втрат Росії.

Про це Каллас заявила 6 листопада у Варшаві, під час саміту Ради держав Балтійського моря. Дипломатка ЄС для наочності уточнила, що кількість втрат російських загарбників зрівнюється з місткістю головного стадіону Варшави.

Втрати Росії в жовтні

Кая Каллас зазначила, що в Україні просування російських загарбників "застрягло", і лише за жовтень армія окупантів втратила близько 54 тисяч військових убитими та важкопораненими.

"Це колосальна цифра, приблизно стільки вміщує Національний стадіон у Варшаві. Росія не може нескінченно витримувати такі великі втрати", – сказала очільниця дипломатії ЄС.

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Саме тому, на думку Каллас, Росія буде змушена погодись на переговори щодо миру. Щоправда, в Європі не можуть спрогнозувати, коли це станеться. Але коли станеться, ЄС також буде стороною перемовин.

"Путін не має права вето щодо європейської безпеки. Будь-яка угода про припинення війни повинна запобігти переозброєнню Росії та новому нападу",– зазначила вона.

Каллас уточнила, що ще на початку цього року міністри закордонних справ ЄС сформулювали та представили документ із ключовими вимогами до Москви.

"Це має стати основою для будь-яких переговорів. Поступки повинні бути з боку агресора, а не жертви", – наголосила висока представниця із закордонних справ і політики безпеки ЄС.

Переговірний трек

Виступаючи після Каллас, глава МЗС України Андрій Сибіга наголосив: сьогодні позиції України на фронті – найміцніші за останні три роки війни з російськими окупантами. Він також нагадав, що у жовтні поточного року Росія втратила на полі бою в Україні 54 тисячі загарбників. Ба більше, у жовтні Україна звільнила більше землі, ніж Росія змогла окупувати.

Це – доволі сильні позиції України з точки зору тристоронніх перемовин, які незабаром розпочнутьмся в ОАЕ.

Раніше президент України Володимир Зеленський заявляв, що "Росія серйозно налаштована на зустріч в Абу-Дабі". Під час цього раунду переговорів сторони планують обговорити перші кроки з деескалації. За словами глави держави, головними пріоритетами для української сторони залишаються питання безпеки і завершення війни загалом.

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