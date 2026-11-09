Іран висунув ультиматум США і пригрозив ''пеклом'': що відбувається

Міністр закордонних справ Ірану Аббас Арагчі висунув Сполученим Штатам ультиматум, заявивши, що Вашингтон має два варіанти: погодитися на вимоги Тегерана або зіткнутися з військовою відповіддю. Він також пригрозив американській стороні "пеклом", заявивши, що іранські військові готові до бойових дій.

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Про це Арагчі написав у соцмережі X. Він наголосив, що пропозиція Ірану щодо дводенного плану залишається чинною. За його словами, американські виборці вже зробили свій вибір, і тепер черга за Білим домом.

Що вимагає Іран від США

Іранська пропозиція передбачає припинення війни на всіх фронтах. Тегеран заявляє, що в разі виконання його вимог Вашингтон побачить відповідні результати вже в межах дводенного плану.

Водночас Арагчі попередив, що відмова від цієї пропозиції та вибір військового сценарію матимуть серйозні наслідки для США. Він заявив, що іранські військові перебувають у стані бойової готовності та готові завдати удару у відповідь.

Трамп оцінив перспективи війни з Іраном і визнав її вплив на вибори США

Президент США Дональд Трамп заявив, що відновлення бойових дій проти Ірану наразі є малоймовірним, якщо Тегеран погодиться на жорстку угоду щодо своєї ядерної програми та відкриття Ормузької протоки. Водночас він попередив, що Вашингтон готовий до нових ударів у разі провалу переговорів.

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За словами американського лідера, поблизу Ірану перебувають три авіаносці США, а американські військові вже визначили потенційні цілі для можливих атак. Трамп також заявив, що не хотів би віддавати наказ про знищення цієї інфраструктури.

Водночас глава Білого дому стверджує, що Іран зазнав значних військових та економічних втрат, а його можливості з виробництва ракет і безпілотників суттєво скоротилися.

Головні історії дня

Як писав OBOZ.UA, президент США Дональд Трамп визнав, що війна з Іраном вплинула на результати проміжних виборів і стала однією з причин поразки республіканців. За його словами, військова операція призвела до тимчасового зростання цін на бензин.