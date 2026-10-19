Інтереси Трампа і Путіна щодо Європи збігаються: Безсмертний пояснив ризики

Головне
БлогиСуспільствоСвітЕкономікаПолітикаРозслідуванняКартина дняМагазин VENETOСпецпроєкти
Розділи
Війна в Україні 2022ШоуLadyНовини медициниTravelТехнологіїАвтоГороскопиНаукаНовини освітиКіноПриколиНовини Білорусі
Новини України
КиївОдесаДніпроЛьвівЗапоріжжяХарківЧеркаси
Спорт
ФутболБаскетболБіатлонХокейБоксФормула -1ТенісІнші види спорту
Сервіси
МояШколаГДЗFoodObozНовини кулінарії
Головне
БлогиСуспільствоСвітЕкономікаПолітикаРозслідуванняКартина дняМагазин VENETOСпецпроєкти
Розділи
Війна в Україні 2022ШоуLadyНовини медициниTravelТехнологіїАвтоГороскопиНаукаНовини освітиКіноПриколиНовини Білорусі
Новини України
КиївОдесаДніпроЛьвівЗапоріжжяХарківЧеркаси
Спорт
ФутболБаскетболБіатлонХокейБоксФормула -1ТенісІнші види спорту
Сервіси
МояШколаГДЗFoodObozНовини кулінарії
Підписатись
UA
RU
Картина дня
UA
RU
Картина дня
Головне
БлогиСуспільствоСвітЕкономікаПолітикаРозслідуванняКартина дняМагазин VENETOСпецпроєкти
Розділи
Війна в Україні 2022ШоуLadyНовини медициниTravelТехнологіїАвтоГороскопиНаукаНовини освітиКіноПриколиНовини Білорусі
Новини України
КиївОдесаДніпроЛьвівЗапоріжжяХарківЧеркаси
Спорт
ФутболБаскетболБіатлонХокейБоксФормула -1ТенісІнші види спорту
Сервіси
МояШколаГДЗFoodObozНовини кулінарії
Головне
БлогиСуспільствоСвітЕкономікаПолітикаРозслідуванняКартина дняМагазин VENETOСпецпроєкти
Розділи
Війна в Україні 2022ШоуLadyНовини медициниTravelТехнологіїАвтоГороскопиНаукаНовини освітиКіноПриколиНовини Білорусі
Новини України
КиївОдесаДніпроЛьвівЗапоріжжяХарківЧеркаси
Спорт
ФутболБаскетболБіатлонХокейБоксФормула -1ТенісІнші види спорту
Сервіси
МояШколаГДЗFoodObozНовини кулінарії
Підписатись
Гарячі теми
збитий російський літакРосійська тактична авіація входить у невідворотне піке: що показали удари України по аеродромах ворогаРосія знищила великий датацентр у Києві. Ілюстративне фото.Росія знищила великий датацентр у Києві: що буде зі зв'язком та інтернетом"Європа не може дозволити собі чекати": в The Telegraph пояснили, як зупинити Путіна і захистити Україну"Європа не може дозволити собі чекати": в The Telegraph пояснили, як зупинити Путіна і захистити УкраїнуУкраїнці з Дією в телефоні можуть оформити базову виплатуУкраїнці з Дією в телефоні можуть оформити базову виплату: які правилаБуде свіжий кріп всю зиму: як вирощувати його на підвіконніБуде свіжий кріп всю зиму: як вирощувати його на підвіконніПутін і Сі Цзіньпін"Путін стає дедалі слабшим": Кулеба пояснив позицію Китаю щодо війни в Україні"Рідко говорила, що війна зробила зі мною зсередини": Світоліна оголосила про розлучення з Монфісом"Рідко говорила, що війна зробила зі мною зсередини": Світоліна оголосила про розлучення з МонфісомІлюстрація - Петер Мадяк і Роберт ФіцоВ ЄС виступили проти виділення Україні 70 млрд євро: які країни відмовилися давати гроші"Для нього це принципово": Кулеба пояснив, на що робить ставку Путін у війні проти України"Для нього це принципово": Кулеба пояснив, на що робить ставку Путін у війні проти УкраїниУ Києві перекинулась маршрутка з пасажирами: серед постраждалих є 6-річна дитина. Подробиці та фотоУ Києві перекинулась маршрутка з пасажирами: серед постраждалих є 6-річна дитина. Подробиці та фото

Інтереси Трампа і Путіна щодо Європи збігаються: Безсмертний пояснив ризики

Ольга ГанюковаОльга Ганюкова
Time to read2 хв
icon 1,0 т.
Інтереси Трампа і Путіна щодо Європи збігаються: Безсмертний пояснив ризики
Безсмертний провів паралель із пактом Молотова – Ріббентропа

Інтереси президента США Дональда Трампа та російського диктатора Володимира Путіна щодо Європи й України дедалі більше збігаються. Український політик і дипломат Роман Безсмертний вважає, що Трамп зацікавлений в економічному послабленні Європи, тоді як Путін прагне розширювати російський вплив на європейські держави.

На його думку, американський президент намагається послабити єдність Європи, щоб отримати більше можливостей впливати на окремі країни. Про це він розповів в інтерв'ю проєкту "Тепер головне" на Еспресо.

Чому інтереси Трампа і Путіна збігаються

Роман Безсмертний заявив, що інтереси Дональда Трампа та Володимира Путіна щодо Європи й України стають дедалі ближчими.

"Справа в тому, що, як ми бачимо, все ближче і ближче інтереси Путіна і Трампа співпадають щодо Європи, щодо України", – зазначив політик.

Читайте також
Андрій КолотовкінАндрій Колотовкін
icon 26,7 т.
США злякалися обмеження Starlink у Європі та пригрозили наслідками – медіа
icon 26,7 т.
США злякалися обмеження Starlink у Європі та пригрозили наслідками – медіа
Дар'я ДуроваДар'я Дурова
icon 11,7 т.
"Допоможе завершити війну": в уряді США виправдали дизельну угоду й вигадали новий план
icon 11,7 т.
"Допоможе завершити війну": в уряді США виправдали дизельну угоду й вигадали новий план
Катя ПоплюйкоКатя Поплюйко
icon 8,3 т.
У Кремлі допустили зустріч Путіна, Трампа і Сі Цзіньпіна: говорити можуть про війну в Україні – WSJ
icon 8,3 т.
У Кремлі допустили зустріч Путіна, Трампа і Сі Цзіньпіна: говорити можуть про війну в Україні – WSJ

За його словами, Трамп зацікавлений в економічному послабленні Європи, тоді як Путін прагне поширювати російський вплив на європейські держави, зокрема Україну та країни Балтії.

"І особливість тут ситуації в тому, що Трамп зацікавлений в тому, щоб і в економічному плані закріпачити Європу. Ну, а Путін зацікавлений в тому, щоб полювати на частини Європи, там Україну, Балтійські, держави Балтії і так далі", – сказав Безсмертний.

Як Трамп може послаблювати єдність Європи

На думку Безсмертного, об'єднана Європа є значною економічною та політичною силою, яка може становити конкуренцію Сполученим Штатам. Він вважає, що Трамп намагається розділити європейські країни, щоб надалі впливати на кожну з них окремо.

"Ну, а Доні великий, тут очевидно, що об'єднана Європа для нього є не просто конкурент, а це сила, це громенна сила. Тому він і сегментує Європу, намагаючись розірвати її на маленькі державки, для того, щоб потім кожну із них в різний спосіб приручити", – зазначив політик.

Безсмертний провів паралель із пактом Молотова – Ріббентропа

Нинішній підхід до Європи Безсмертний порівняв із домовленостями між СРСР і нацистською Німеччиною напередодні Другої світової війни.

"По суті, це така собі карта і такий собі підхід Молотова-Ріббентропа. Тільки там між Німеччиною і Совком, а тут між Вашингтоном і Москвою. Але підхід точнісінько такий", – заявив він.

Політик також застеріг, що збіг інтересів Вашингтона й Москви щодо Європи може мати серйозні наслідки для самих Сполучених Штатів.

"Тобто Трамп, звичайно, він насправді ходить по лезу ножа. Але в першу чергу, на що вони об'єднують свої інтереси, це проти Європи", – підсумував Безсмертний.

Нагадаємо, після останніх подій Путін кличе Трампа й Сі на історичний поділ світу.

Як повідомляв OBOZ.UA, Росія навчає Китай застосовувати реактивні дрони, які атакують Україну.. Ці вміння можуть вплинути на підходи Китаю до ведення бойових дій у разі конфлікту навколо Тайваню.

Схожі теми
Війна в УкраїніРосіяЄвропаРоман БезсмертнийРоман БезсмертнийВолодимир ПутінВолодимир ПутінДональд ТрампДональд Трамп
facebook0

Тільки перевірена інформація в нас у Telegram-каналі OBOZ.UA та у Viber.
Не ведіться на фейки!

ПідписатисьПідписатись