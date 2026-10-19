Інтереси Трампа і Путіна щодо Європи збігаються: Безсмертний пояснив ризики

Інтереси президента США Дональда Трампа та російського диктатора Володимира Путіна щодо Європи й України дедалі більше збігаються. Український політик і дипломат Роман Безсмертний вважає, що Трамп зацікавлений в економічному послабленні Європи, тоді як Путін прагне розширювати російський вплив на європейські держави.

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На його думку, американський президент намагається послабити єдність Європи, щоб отримати більше можливостей впливати на окремі країни. Про це він розповів в інтерв'ю проєкту "Тепер головне" на Еспресо.

Чому інтереси Трампа і Путіна збігаються

Роман Безсмертний заявив, що інтереси Дональда Трампа та Володимира Путіна щодо Європи й України стають дедалі ближчими.

"Справа в тому, що, як ми бачимо, все ближче і ближче інтереси Путіна і Трампа співпадають щодо Європи, щодо України", – зазначив політик.

За його словами, Трамп зацікавлений в економічному послабленні Європи, тоді як Путін прагне поширювати російський вплив на європейські держави, зокрема Україну та країни Балтії.

"І особливість тут ситуації в тому, що Трамп зацікавлений в тому, щоб і в економічному плані закріпачити Європу. Ну, а Путін зацікавлений в тому, щоб полювати на частини Європи, там Україну, Балтійські, держави Балтії і так далі", – сказав Безсмертний.

Як Трамп може послаблювати єдність Європи

На думку Безсмертного, об'єднана Європа є значною економічною та політичною силою, яка може становити конкуренцію Сполученим Штатам. Він вважає, що Трамп намагається розділити європейські країни, щоб надалі впливати на кожну з них окремо.

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"Ну, а Доні великий, тут очевидно, що об'єднана Європа для нього є не просто конкурент, а це сила, це громенна сила. Тому він і сегментує Європу, намагаючись розірвати її на маленькі державки, для того, щоб потім кожну із них в різний спосіб приручити", – зазначив політик.

Безсмертний провів паралель із пактом Молотова – Ріббентропа

Нинішній підхід до Європи Безсмертний порівняв із домовленостями між СРСР і нацистською Німеччиною напередодні Другої світової війни.

"По суті, це така собі карта і такий собі підхід Молотова-Ріббентропа. Тільки там між Німеччиною і Совком, а тут між Вашингтоном і Москвою. Але підхід точнісінько такий", – заявив він.

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Політик також застеріг, що збіг інтересів Вашингтона й Москви щодо Європи може мати серйозні наслідки для самих Сполучених Штатів.

"Тобто Трамп, звичайно, він насправді ходить по лезу ножа. Але в першу чергу, на що вони об'єднують свої інтереси, це проти Європи", – підсумував Безсмертний.

Нагадаємо, після останніх подій Путін кличе Трампа й Сі на історичний поділ світу.

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