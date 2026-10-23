''Іноді це спрацьовує'': Венс пояснив, як США збираються мирити Україну й Росію

Київ і Москва нібито погодилися повернутися до мирних переговорів за посередництва Вашингтона. У США визнали, що сторони досі мають суттєві розбіжності щодо деталей потенційної угоди.

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Про це 22 жовтня, перед вильотом зі штату Кентуккі в Небраску, заявив американський віцепрезидент Джей Ді Венс. Цей короткий брифінг, організований на злітній смузі, транслював Forbes і низка інших медіа.

Один із журналістів зазначив, що Росія, очевидно, не налаштована на дипломатію. Але представник адміністрації США вважає інакше. На думку Венса, "обидві країни" погодилися сісти за стіл переговорів.

"Причина, чому ми досі не уклали мирну угоду, полягає в тому, що вони надто далекі одна від одної в деяких деталях цих переговорів", – сказав республіканець.

Він запевнив, що спеціальний представник Дональда Трампа Стів Віткофф має оптимістичні очікування.

"У таких ситуаціях потрібно спробувати досягти результату, подивитися, якого прогресу вдасться досягти, а потім спробувати знову. Іноді це спрацьовує, а іноді – ні", – визнав віцепрезидент Сполучених Штатів.

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Команда Трампа продовжує докладати зусиль для завершення війни, усвідомлюючи складність цього завдання, додав Венс.

Як писав OBOZ.UA, за даними The Atlantic, Дональд Трамп нібито розраховує досягти домовленості про завершення російсько-української війни вже у грудні 2026 року, під час саміту "Групи двадцяти" у Маямі. Прагнення домогтися швидкої угоди не обов'язково означатиме справедливе закінчення конфлікту.

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