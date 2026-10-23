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"Іноді це спрацьовує": Венс пояснив, як США збираються мирити Україну й Росію

Дар'я ДуроваДар'я Дурова
Time to read1 хв
1,0 т.
"Іноді це спрацьовує": Венс пояснив, як США збираються мирити Україну й Росію
Джей Ді Венс прокоментував перспективи дипломатичного врегулювання війни. Фото архівне

Київ і Москва нібито погодилися повернутися до мирних переговорів за посередництва Вашингтона. У США визнали, що сторони досі мають суттєві розбіжності щодо деталей потенційної угоди.

Про це 22 жовтня, перед вильотом зі штату Кентуккі в Небраску, заявив американський віцепрезидент Джей Ді Венс. Цей короткий брифінг, організований на злітній смузі, транслював Forbes і низка інших медіа.

Один із журналістів зазначив, що Росія, очевидно, не налаштована на дипломатію. Але представник адміністрації США вважає інакше. На думку Венса, "обидві країни" погодилися сісти за стіл переговорів.

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"Причина, чому ми досі не уклали мирну угоду, полягає в тому, що вони надто далекі одна від одної в деяких деталях цих переговорів", – сказав республіканець.

Він запевнив, що спеціальний представник Дональда Трампа Стів Віткофф має оптимістичні очікування.

"У таких ситуаціях потрібно спробувати досягти результату, подивитися, якого прогресу вдасться досягти, а потім спробувати знову. Іноді це спрацьовує, а іноді – ні", – визнав віцепрезидент Сполучених Штатів.

Команда Трампа продовжує докладати зусиль для завершення війни, усвідомлюючи складність цього завдання, додав Венс.

''Іноді це спрацьовує'': Венс пояснив, як США збираються мирити Україну й Росію

Джей Ді Венс. 22 жовтня 2026 року. Джерело: Скриншот відео YouTube-каналу Forbes Breaking News

Як писав OBOZ.UA, за даними The Atlantic, Дональд Трамп нібито розраховує досягти домовленості про завершення російсько-української війни вже у грудні 2026 року, під час саміту "Групи двадцяти" у Маямі. Прагнення домогтися швидкої угоди не обов'язково означатиме справедливе закінчення конфлікту.

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