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Індія рекордно наростила продажі боєприпасів союзникам України: у Bloomberg розкрили цифри

Олексій ЛютіковОлексій Лютіков
Time to read2 хв
1,2 т.
Індія рекордно наростила продажі боєприпасів союзникам України: у Bloomberg розкрили цифри
Індія рекордно наростила продажі боєприпасів союзникам України. Джерело: Канцелярія прем’єр-міністра Індії

За останні роки Індія суттєво наростила постачання озброєння союзникам України. З моменту повномасштабного вторгнення Росії в Україну індійські виробники зброї відправили до європейських країн боєприпаси на суму щонайменше 872 мільйони доларів.

Ці цифри свідчать про зростання більш ніж на 1600% порівняно з 49,2 мільйона доларів за чотирирічний період до початку війни. Про це повідомляє Bloomberg.

Як влаштовані постачання зброї

Три чверті цих постачань припали на 13 країн Східної та Центральної Європи, які активно підтримують Україну. Нині Індія посідає друге місце серед постачальників озброєнь до цього регіону, поступаючись лише Південній Кореї.

Офіційно Нью-Делі дотримується політики неприєднання та позиціонує зростання експорту як суто комерційну ініціативу. Однак збільшення обсягів поставок союзникам США та Європи ставить під загрозу давні партнерські відносини Індії з Москвою.

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Індія рекордно наростила продажі боєприпасів союзникам України: у Bloomberg розкрили цифри

Індія наростила продажі зброї. Джерело: Trade Data Monitor

Попри прагнення прем’єр-міністра Нарендри Моді до локалізації виробництва за програмою "Зроблено в Індії", більшість експортованої продукції й надалі базується на радянських і російських технологіях.

Митні документи фіксують транзит через посередників. Наприклад, американська компанія Regulus Global і державні структури, як-от румунська Romtehnica чи польська Nitro-Chem, закуповували індійські снаряди, міномети та вибухові речовини, які потім спрямовувалися на потреби української оборони.

Рекордні фінансові показники та глобальний попит

Стрімке зростання оборонного сектору вже позначилося на біржових котируваннях. Індекс акцій оборонних компаній на Національній фондовій біржі Індії зріс майже на 15% за поточний рік. Згідно з офіційними даними, за фінансовий рік, що завершився в березні, загальний обсяг закордонних поставок озброєнь сягнув 4 мільярдів доларів, що приблизно в 25 разів більше, ніж десятиліттям раніше.

Основними рушіями цього процесу є державні підприємства, такі як Munitions India Ltd., які були реформовані у 2021 році для підвищення конкурентоспроможності.

Водночас експерти зазначають, що Індії доведеться посилити правила контролю за кінцевим використанням техніки, щоб уникнути можливих міжнародних санкцій і дипломатичних ризиків через потрапляння озброєнь до зон активних конфліктів.

Індія рекордно наростила продажі боєприпасів союзникам України: у Bloomberg розкрили цифри

Поставки зброї з Індії. Джерело: Trade Data Monitor

Як повідомляв OBOZ.UA, індійські нафтопереробні компанії скорочують закупівлі російської нафти і переходять на постачальників із Перської затоки, оскільки знижки на близькосхідну сировину та витрати на доставку роблять її вигіднішою.

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