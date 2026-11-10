''Інакше вони не працюватимуть'': Рубіо заявив, що гарантії безпеки України мають влаштовувати Росію

Україна після закінчення повномасштабної війни повинна отримати гарантії безпеки. Втім, щоб вони працювали, ці умови повинні влаштовувати Російську Федерацію.

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Про це заявив американський державний секретар Марко Рубіо, спілкуючись із журналістами в понеділок, 9 листопада. Брифінг транслював, зокрема, YouTube-канал DRM News.

Один із представників ЗМІ запитав, чи розглядається можливість надання Києву гарантій безпеки за аналогією до статей 4 і 5 Північноатлантичного договору. Очільник зовнішньополітичного відомства США не відкинув такої можливості.

"Усе це обговорюється. Не думаю, що ми вже зупинилися на остаточному конкретному плані та визначили, як саме він виглядатиме. Обговорювалися різні концепції того, якими можуть бути гарантії безпеки після завершення конфлікту", – відповів він.

Рубіо підкреслив, що гарантії ненападу – ключова умова для остаточного завершення війни, тож увага до цієї теми підвищена. За його словами, Україна має бути впевнена, що після підписання мирного договору вона почуватиметься в безпеці.

"І, очевидно, це має бути чимось, із чим погодиться і Росія, щоб такі гарантії могли працювати... Гарантії безпеки матимуть вирішальне значення для того, щоб Україна могла на щось погодитися. Але при цьому це має бути прийнятним і для Росії", – пояснив держсек.

Також у нього запитали, чи означає це, що США можуть закріпити такі гарантії в договорі. "Потенційно, так", – сказав політик.

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"Але я не знаю, чи ми обговорювали це питання настільки докладно. І, як ви знаєте, домогтися ратифікації договорів зараз не так просто", – підсумував він.

Як писав OBOZ.UA, за даними медіа, Марко Рубіо непублічно висловив сумніви щодо можливості дипломатичного завершення російсько-української війни найближчими місяцями. Поки що Вашингтон лише намагається з'ясувати, чи реально досягти домовленостей із Москвою.

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