''Інакше ніяк'': Медведєв пригрозив брати в заручники громадян Заходу для поповнення ''обмінного фонду''

Заступник голови Ради безпеки РФ Дмитро Медведєв припустив, що Росії доведеться поповнювати "обмінний фонд" громадянами європейських країн і США, щоб повертати своїх. Він також заявив, що росіянам у Європі нібито загрожує арешт незалежно від наявності віз, запрошень чи інших гарантій.

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Про це Медведєв написав у своєму Telegram-каналі. За його словами, особливо ризикують ті, хто говорить правду про західні країни, ЄС і українську владу.

Медведєв заявив про загрозу арештів

Російський посадовець закликав росіян не їздити до європейських країн, навіть якщо вони мають добрі наміри та важливі цілі. Він стверджує, що затримати можуть будь-кого, незалежно від обставин.

"Не рятують ні візи, ні запрошення, ні якісь інші гарантії. Заарештувати можуть кожного, особливо якщо він говорить правду про західні країни, ЄС і бандерівський неонацистський режим", – написав Медведєв.

Водночас він заявив, що в Європі прихильно приймають лише росіян, які переїхали туди, але й це, за його словами, ненадовго.

Медведєв також припустив, що для повернення росіян із-за кордону Москві, ймовірно, доведеться залучати до обміну громадян європейських країн і США.

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"Інакше ніяк: з вовками жити – по-вовчому вити…" – підсумував він.

Раніше OBOZ.UA повідомляв, що Дмитро Медведєв озвучив вимоги Кремля для завершення війни проти України. Зокрема, Москва вимагає нейтрального й без'ядерного статусу України, відмови від курсу, який називає "націоналістичним", а також визнання російськими Криму та Донецької, Луганської, Запорізької й Херсонської областей у їхніх адміністративних межах.

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Медведєв заявив, що в разі невиконання цих умов Росія намагатиметься встановити контроль над відповідними територіями військовим шляхом.