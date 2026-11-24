Сенатор від Республіканської партії Джон Кеннеді закликав адміністрацію президента США вести переговори з російським керівництвом жорсткіше. За його словами, диктатору Володимиру Путіну необхідно встановити конкретний дедлайн.

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Ключовим фактором, який може спонукати воєнного злочинця до реальної дипломатії, сенатор називає заморожені російські активи. Про це Кеннеді розповів в ефірі телеканалу NBC News.

Пропозиції сенатора

За словами політика, замість нескінченних і безрезультатних переговорів, після яких не припиняються бомбардування українських міст, необхідно поставити Кремлю чіткі умови. Кеннеді зазначив, що Путіну потрібно дати лише два тижні для того, щоб Росія почала реальні мирні переговори.

Також сенатор зазначив, що Америка може попросити Європу про конфіскацію російських активів, щоб передати їх Україні для закупівлі озброєння.

"Але ось що я зроблю. Я дам вам, Путіне, я дам вам два тижні, щоб сісти за стіл переговорів і серйозно вести переговори. Якщо ти цього не зробиш за два тижні, я зв’яжуся з Європою. У нас є заморожені 200, а точніше 285 мільярдів доларів російських активів у Європі. Ми конфіскуємо ці гроші, віддамо їх Україні на закупівлю зброї, а вони переселять Росію за іншою адресою. Тобі може стати краще, але ти не одужаєш. Це те, що розуміє Путін", – розповів сенатор.

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Нагадаємо, Джаред Кушнер заявив, що за роки повномасштабної війни українська армія стала однією з найкращих у світі. Американський переговорник наголосив, що стійкість і бойовий досвід українських військових мають стати важливими складовими майбутньої системи безпеки країни.

Як писав OBOZ.UA, Джаред Кушнер заявив, що Дональд Трамп міг би схвалити гарантії безпеки для України за зразком статті 5 НАТО, якщо вони відповідатимуть національним інтересам США, а повоєнна система безпеки в Європі зведе до мінімуму ймовірність їх застосування. Американський переговорник також наголосив, що такі гарантії мають бути конкретними, надійними та закріпленими документально.

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