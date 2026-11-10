Сьогодні в Абу-Дабі відчиняться двері переговорних зал, де розгорнеться, мабуть, найскладніша дипломатична вистава останніх років. Зустріч, від початку задумана як тристороння – між Вашингтоном, Києвом та москвою, – на наших очах трансформувалася у квартет.

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Європа в буквальному сенсі вдирається в цей переговорний процес, використовуючи всі доступні політичні важелі, аби не опинитися стороннім спостерігачем на похороні власної безпеки.

У цій метушні європейських емісарів є своя, майже шекспірівська, історична іронія. Згадаймо 2016 рік. Коли Дональд Трамп уперше готувався увійти до Овального кабінету, лідери Старого Світу – насамперед у Берліні та Парижі – зробили все можливе, щоб не пустити американців у "нормандський формат". Тоді європейці зверхньо давали зрозуміти Вашингтону, що Мінський процес – це їхня суверенна дипломатична парафія, і вони самі здатні утихомирити агресора.

Що ж, історія – пані мстива. Сьогодні ми спостерігаємо класичний політичний бумеранг. Трамп із притаманною йому безапеляційністю фактично кидає в обличчя європейським лідерам: "Ви тоді не впоралися, ваші ілюзії обернулися найбільшою війною в Європі з часів Гітлера. Тепер за справу беруся я". І, чесно кажучи, у швидкий успіх цих переговорів сьогодні вірить лише сам Трамп. Принаймні, він гучно про це заявляє.

Але якщо ми відкинемо медійну мішуру і поглянемо на реальні портфелі, з якими делегації сідають за стіл у столиці ОАЕ, ми побачимо не готовність до компромісу, а жорстке зіткнення чотирьох абсолютно різних, взаємовиключних планів.

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ПОЧНЕМО З МОСКВИ.

Ключова помилка багатьох західних оглядачів – шукати в російських вимогах простір для торгу. російська делегація привозить не позицію для дискусії, а завідомо нездійсненний ультиматум. Це фіксація окупації чотирьох областей плюс Криму, повна кастрація української армії (так звана демілітаризація), право вето на внутрішню політику Києва та тотальне зняття санкцій.

Цей пакет – не дипломатія, а класична інформаційна спецоперація. Для внутрішньої аудиторії путін створює образ переможця, який диктує умови, щоб виправдати колосальні жертви "глибинного народу". Для зовнішньої – розставляє пастку для Заходу та Глобального Півдня, намагаючись перекласти провину за продовження війни на "недоговороздатний Київ".

Головні історії дня

АМЕРИКАНСЬКА ГРУПА.

Посланці Стів Віткофф та Джаред Кушнер дивляться на цей конфлікт крізь призму ринку нерухомості. Це жорсткий транзакційний підхід, мета якого – швидкий, медійно відчутний результат. Їхній план будується на керованому тиску. Києву вони погрожуватимуть заморожуванням фінансової та військової допомоги, пропонуючи натомість територій якісь гібридні гарантії безпеки від держсекретаря Марко Рубіо. На москву ж планують тиснути загрозою асиметричної ескалації – зняттям усіх обмежень на удари по рф, паралельно продаючи путіну ілюзію нової "великої угоди" про поділ зон впливу в Європі.

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УКРАЇНСЬКИЙ ПЛАН.

Делегація на чолі з Рустемом Умєровим їде в Емірати не в ролі покірного прохача. План Києва – це дипломатичне айкідо. Україна не обговорюватиме абсурдний путінський пакет, застосувавши тактику "нарізання салямі". Розмову буде переведено в суто прагматичне русло: взаємний мораторій на удари по енергетиці та свобода судноплавства.

Ба більше, українці готові розмовляти з адміністрацією Трампа зрозумілою їй мовою вигоди: доступ до критичних мінералів (літію та титану) і передача трофейних технологій американському ВПК. А щоб слова звучали переконливіше, найкращим дипломатичним аргументом стануть українські дрони, які саме в дні переговорів продовжать методично випалювати російські нафтопереробні заводи. Сила – єдина мова, яку розуміють і в кремлі, і, будьмо відверті, у новій адміністрації Білого дому.

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І, НАРЕШТІ, ЄВРОПА.

Той самий стривожений хор, який намагається не стати жертвою. Канцлер ФРН Фрідріх Мерц та представники ЄС їдуть до Абу-Дабі з однією фундаментальною метою: не допустити кулуарного пакту між США та рф за спиною континенту. Їхній план – технічно інтегруватися в кожну робочу групу, стати гарантом того, що інтереси Брюсселя і Києва не будуть продані заради красивого заголовка в американських ранкових газетах.

Сьогоднішній день в Абу-Дабі не принесе остаточного миру. Це буде лише перший раунд жорсткого зіткнення, де ілюзії про швидкі угоди розіб'ються об граніт цивілізаційного протистояння.

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