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Ілон Маск наїхав на Зеленського, підтримуючи Трампа і РФ

Лілія РагуцькаЛілія Рагуцька
Time to read2 хв
icon 1,1 т.
Ілон Маск наїхав на Зеленського, підтримуючи Трампа і РФ
Генеральний директор Tesla Ілон Маск та президент США Дональд Трамп. Архівне фотр

Американський мільярдер Ілон Маск передбачувано став на бік президента США Дональда Трампа  у його  конфлікті з президентом України Володимиром Зеленським. На думку Маска, США мають право вказувати Україні, як саме їй захищатися від російської агресії.

Продовжуючи удари по російських НПЗ попри прохання Трампа не бити по головному джерелу фінансування для російської армії, Україна та Зеленський "зайшли надто далеко". Про це Маск написав у своєму акаунті у мережі Х.

Що відомо

Після нещодавнього примирення з Трампом Маск знову взявся публічно підтримувати американського президента у соцмережах.

Зокрема, він зробив це на тлі останнього погіршення відносин між США й Україною через відмову останньої не бити по російських НПЗ попри прохання Трампа.

Маск ретвітнув відео з Трампом, на якому той вкотре звинувачує Україну і, зокрема, Зеленського у зростанні цін на нафту і дизпаливо у світі.

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"Ми сказали Зеленському: "Ти можеш робити з Росією що завгодно, але не чіпай нафтопереробні заводи, бо це світова проблема". І що він робить? Йде і б'є по дизельному паливу. Краще б йому, чорт забирай, зупинитися", – заявив президент країни, яка свого часу гарантувала безпеку України за Будапештським меморандумом в обмін на відмову Києва від ядерної зброї.

Маск з Трампом у тому, що саме самозахист України, а не розпочата Трампом війна з Іраномі  є джерелом усіх проблем з енергоносіями, схоже, цілком згоден.

"Зеленський зайшов занадто далеко", – написав він.

Ілон Маск наїхав на Зеленського, підтримуючи Трампа і РФ

Скриншот твіта

У коментарях Маску нагадали, що Україна захищається і цілком законно б'є по нафтовій інфраструктурі РФ, що агресором є саме Росія, з якої адміністрація Трампа почала знімати накладені через агресію санкції, і що "захистити" російську нафтопереробку може російський диктатор Володимир Путін: щойно він забере свої війська з України – на його НПЗ не прилетить більше жоден дрон.

Як повідомляв OBOZ.UA, 9 жовтня Трамп похизувався "успішною" розмовою з Путіним.  Він, мовляв, домовився з "другом Владіміром" про купівлю російського дизпалива, у зв'язку з чим Вашингтон почав знімати з Москви частину накладених на агресора санкцій.

Зеленський висловив розчарування "нечесними і несправедливими" діями США. У відповідь на критику українського президента Трамп публічно подякував Путіну.

Також президент США заявив, що Україні настав час призначити нового лідера. Бо чинний президент Зеленський нібито "ніколи не укладає угод" і не йде на жодні компроміси. 

На які компроміси пішов його "друг Владімір", що розв'язав війну проти Укртаїни, Трамп не уточнив. Та й про те, чи не засидівся у кріслі президента сам Путін, що править Росією вже чверть сторіччя, глава Білого дому, схоже, не думає.

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