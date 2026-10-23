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Новини зі США. Четвер, 22 жовтня 2026

• Віткофф–путін у Санкт-Петербурзі: "щоб творити їм спільне зло потім, поділитися приїхали досвідом" (В. С. Висоцький)

• У разі перемоги демократів на виборах до Палати представників Маска чекає виклик до Конгресу для надання свідчень під присягою

* Обговорювати те, що Віткофф сказав найжахливішому воєнному злочинцю з часів Другої світової війни, серійному вбивці, що той "дуже гуманний", немає сенсу. З цим усе ясно.

Про що Віткофф кілька годин говорив із путіним і Дмитрієвим у Санкт-Петербурзі, можна здогадатися з російських повідомлень і з того, що про цю розмову сказав сам путін у четвер у своєму інтерв’ю російському пропагандистському рупору.

Їхньою головною темою була "економічна співпраця" між Росією та США.

Насправді це означає, що вони обговорювали умови продажу путіним закордонних активів "лукойла" за $20 мільярдів корумпованому консорціуму, який перебуватиме під контролем Трампа та його родини за участю Віткоффа і його сина, а також чотирьох мільярдерів (двох із Катару й одного з ОАЕ, які вже фінансують бізнеси Трампа та його родини, і одного американця, який переказував гроші до політичних фондів Трампа).

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Не випадково OFAC (офіс контролю за іноземними активами Міністерства фінансів США, відповідальний за санкції) позавчора видав генеральну ліцензію, яка дозволяє фінансові операції, пов’язані з продажем закордонних активів "лукойла".

Вочевидь, ця корупційна угода на крові просувається дуже активно.

Ще одним проєктом, який вони явно обговорюють, є відновлення постачання російського газу до ЄС. При цьому, найімовірніше, вони також збираються створити корумпований "консорціум", який, за їхнім задумом, має управляти "північними потоками" та українською газотранспортною системою. Чи погодиться ЄС знову купувати російський газ, вони не питають, вочевидь, сподіваючись на перемогу ультраправих на виборах у Франції, а потім у Німеччині. Не лише сподіваючись, а й усіляко підтримуючи їх як із кремля, так і з нинішнього Білого Дому.

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На відміну від угоди щодо "лукойлу", цей "бізнес-проєкт" поки що на стадії планування.

Але їхні плани зрозумілі. Жадібний "стабільний геній" із Білого дому дуже хоче загребти якомога більше грошей від "бізнес-проєктів" із кривавим "гуманістом" із кремля.

* Цей "гуманіст" у вже згаданому вище інтерв’ю також дуже чітко пояснив, про що збирається вести тристоронні "переговори": "росіяни й українці – один народ", "ми хочемо миру", "усі цілі сво будуть досягнуті", "вестимемо переговори про гарантії безпеки для України, Росії та Європи".

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З чого зрозуміло, що жодних реальних переговорів як не було, так і не буде. Що його мета незмінна – знищення України й українства як сутності. Що він, імовірно, бачачи, що зараз не може окупувати всю Україну, домагатиметься її капітуляції – здачі окупантам Донбасу та виконання інших умов. Він висуватиме умови щодо обмеження чисельності української армії та її озброєння. Висуватиме умови щодо визнання державного статусу російської мови в Україні та забезпечення діяльності російської церкви. І цілком зрозуміло, що він бачить процес захоплення України приблизно так само, як процес захоплення гітлером Чехословаччини через пів року після здачі йому Судет. Тоді між здачею Судет і ліквідацією Чехословаччини минуло п’ять із половиною місяців.

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Він знову висуватиме умови зразка грудня 2021 року – про виведення з Центральної Європи всіх військ західних країн НАТО разом з їхнім озброєнням і озброєнням, яке з’явилося в арміях самих цих країн після їхнього вступу до Альянсу. Вимагатиме гарантій того, що жодна колишня радянська республіка не вступить ані до НАТО, ані до ЄС.

З усього цього також очевидно, що всі так звані "переговори" були й залишаються виставою для одного глядача – "стабільного генія" з Білого дому.

Гарячі фази воєн припиняються не внаслідок переговорів.

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Вони припиняються разом із самими війнами в разі капітуляції однієї зі сторін. Або в разі взаємного бажання припинити вогонь. В останньому випадку вогонь припиняється на наявній лінії фронту, після чого сторони можуть вести переговори про мир багато років (як, наприклад, Ізраїль та Єгипет або Ізраїль та Йорданія). Або не вести їх. Але й не вести широкомасштабних воєнних дій (як, наприклад, Ізраїль та Сирія).

* У США лунають різкі голоси багатьох законодавців-демократів і не такі різкі, але виразні голоси деяких законодавців-республіканців про те, що залежність США та інтересів національної безпеки США від примх однієї людини – трильйонера Ілона Маска – є неприйнятною. Якщо одна людина, приватна особа, може за власним бажанням вимкнути керований її компанією, але підпорядкований уряду США сервіс Starshield, важливий для інтересів національної безпеки, навіть повідомивши про це президента, немає жодних гарантій, що вона не зробить того самого знову будь-якої миті за власним бажанням, якщо їй цього захочеться.

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Ціла група ймовірних майбутніх голів комітетів Палати представників (у разі перемоги демократів) збирається розслідувати діяльність Маска і в цій частині, і його роль у створенні та діяльності незаконного департаменту ефективності уряду, який серйозно порушив функціонування більшості агентств федерального уряду, звільнив 250 тисяч його працівників, знищив агентство USAID і припинив американську гуманітарну та економічну допомогу багатьом десяткам країн – ту м’яку силу, за допомогою якої США поширювали свій вплив у світі.

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Якщо Палата представників перейде під контроль демократів, Маска викличуть для надання свідчень під присягою, і розслідування його діяльності буде дуже серйозним.

Про останні передвиборчі розклади поговоримо в огляді подій кінця тижня в суботу ввечері за американським часом.

До кінця історії під назвою "Страх: Трамп у Білому домі" (с) (назва книги Боба Вудворда, виданої у 2018 році) залишився 821 день.

Американські друзі, голосуйте на виборах: поштою, достроково, у день виборів. Не забудьте, що від ваших голосів залежить доля США, доля України і доля всього світу.

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Пам’ятайте, що порядок денний кожної з палат Конгресу та її комітетів повністю визначає партія, яка має більшість у палаті.

Дякую всім, хто прочитав. Бережіть себе та своїх близьких. Бережіть одне одного, допомагайте одне одному. Усім здоров’я.

Зрештою, те, що відбувається у світі, залежить від нас. Від того, чи боремося ми зі злом, чи творимо Добро, чи просто залишаємося спостерігачами, чи пасивно чекаємо й віримо, що хтось десь щось вирішить за нас, чи боремося зі злом і робимо все можливе, щоб перемогло Добро.

Ми не повинні допустити, щоб зло перемогло. Перемога зла означатиме кінець світу, у якому ми живемо. Ми не можемо цього допустити. Особливо зараз.

Українські Друзі, обіймаю та люблю вас усіх. Бережіть один одного, дуже вас прошу.

Україна є і буде завжди.

А зло буде переможене та покаране. І це неодмінно.

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