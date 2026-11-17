Губернатор Каліфорнії Гевін Ньюсом прибув до Львова з неоголошеним візитом, під час якого оголосив про нову партію гуманітарної допомоги Україні. Штат передасть українським медичним закладам мобільну медичну станцію на 50 ліжок, понад 1300 лікарняних ліжок, більше ніж 11 млн бинтів, медичні набори та 20 портативних генераторів.

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Про це повідомили на офіційному сайті губернатора Каліфорнії. У Львові Ньюсом зустрівся з представниками регіону та вшанував памʼять загиблих військових на Личаківському кладовищі.

Губернатор Каліфорнії оголосив про нову допомогу Україні від штату

У Львові – адміністративному центрі регіону, що є побратимом штату Каліфорнія, – Гевін Ньюсом зустрівся з головою Львівської обласної державної адміністрації Максимом Козицьким та іншими представниками регіональної влади. Він оголосив про нову партію гуманітарної допомоги від американського штату.

"Пишаюся тим, що перебуваю в Україні, щоб оголосити: Каліфорнія надасть українському народу допомогу, яка рятує життя", – написав губернатор у соцмережі X.

Про те, що саме Каліфорнія передасть Україні, сказано на сайті американського посадовця.

До нового пакета допомоги увійдуть:

- мобільна медична станція California Medical Station на 50 ліжок;

- понад 1300 лікарняних ліжок;

- 20 портативних генераторів.

- більше ніж 11 млн бинтів;

- тисячі наборів для лікування ран;

- засоби індивідуального захисту.

Медична станція призначена для розгортання тимчасового пункту надання допомоги. Вона обладнана ліжками, кисневими концентраторами, інвалідними візками та засобами для лікування поранень.

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Передачу обладнання організовує Управління з надзвичайних ситуацій губернатора Каліфорнії (Cal OES). Йдеться про надлишкові запаси медичного обладнання та матеріалів, які штат передає для розширення можливостей українських медичних закладів.

У Львові Ньюсом також зустрівся з українськими військовими, які проходять реабілітацію у ветеранському шпиталі та центрі Superhumans після поранень. Крім цього, він вшанував памʼять загиблих українських військових на Личаківському кладовищі.

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Каліфорнія допомагає Україні з 2022 року

Новий пакет допомоги продовжує програму підтримки, яку Каліфорнія розпочала в перші дні повномасштабного російського вторгнення. У березні 2022 року Ньюсом долучився до підготовки першої партії медичних матеріалів на складі штату та передав Україні першу мобільну медичну станцію через каліфорнійську гуманітарну організацію Direct Relief.

До травня 2022 року Каліфорнія відправила Україні вже п'ять таких станцій, розрахованих загалом на 250 пацієнтів.

Візит Гевіна Ньюсома до Львова відбувся після його участі в саміті ООН у Туреччині та поїздки до Польщі. У Варшаві він зустрівся з українськими й американськими представниками енергетичної галузі та заявив, що Каліфорнія залишатиметься надійним партнером України.

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Зазначимо, що демократ Гевін Ньюсом є губернатором Каліфорнії понад 7 років. Він публічно засудив російське вторгнення та надавав гуманітарну допомогу Києву від штату. Його електорат підтримує допомогу Україні та захист нашої держави військами НАТО і США.

У кулуарах Ньюсому відводять роль кандидата на президентські вибори 2028 року від Демократичної партії.

Наприкінці жовтня в інтервʼю CBS News Ньюсом сказав, що розгляне питання про те, чи балотуватися на виборах президента США у 2028 році, після проміжних виборів до Конгресу.

Як повідомляв OBOZ.UA, губернатор Каліфорнії Гевін Ньюсом публічно звинуватив Дональда Трампа в маніпуляціях та втраті контролю. За його словами, Трамп – "тиранозавр", який або атакує прямо, або "пожирає" співрозмовника, і тому з ним потрібно діяти жорстко. Він підкреслив, що наразі європейці все ще "грають за правилами, які більше не діють", тому їм треба переглянути підходи.