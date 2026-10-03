Гроші, контракти, виробництво і зброя на фронт: Порошенко у Брюсселі закликав поглибити оборонну співпрацю з ЄС

Петро Порошенко у Брюсселі зустрівся із Комісаром ЄС з питань оборони і космосу Андріусом Кубіліусом. Як повідомив пʼятий Президент у соцмережах, на зустрічі обговорили напрямки поглиблення оборонної співпраці України та Європейського Союзу в умовах нового етапу війни.

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Про це пише "Європейська Солідарність".

"Російська тактика масованого застосування реактивних дронів вимагає швидкого пошуку ефективних та економічно вигідних засобів перехоплення та протидії, зокрема сучасних засобів виявлення, РЕБ і контрдронових рішень. Особливу увагу приділили новим технологіям, спільним українсько-європейським розробкам та їх швидкому масштабуванню, зокрема через використання повною мірою потенціалу Дронового альянсу Україна – ЄС", – пише Порошенко.

"Говорили про фінансування українського оборонного сектору з боку ЄС та важливість належного та вчасного покриття витрат на закупівлі дронів, ракет, боєприпасів і систем ППО. Мій основний заклик до партнерів полягає в тому, що європейські фінанси мають якнайшвидше перетворюватися на військові контракти, контракти – на виробництво і бажано спільне виробництво, а виробництво – на реальні спроможності на полі бою", – наголошує Петро Порошенко.

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Він також закликав якнайшвидше інтегрувати український оборонно-промисловий комплекс у європейську оборонну архітектуру, адже це відповідає інтересам як України, так і безпеці європейського континенту.

Як повідомляв OBOZ.UA, Порошенко зустрівся із Генсеком Ради Європи. Політики обговорили новий План дій для України на 2027–2030 роки.