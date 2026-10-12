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"Громадяни самі обирають керівництво своїх держав": Британія підтримала Зеленського і закликала до сильніших санкцій проти Росії

Дар'я ДуроваДар'я Дурова
Time to read1 хв
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"Громадяни самі обирають керівництво своїх держав": Британія підтримала Зеленського і закликала до сильніших санкцій проти Росії
Уес Стрітінг виступає із промовою на міжнародній виставці Farnborough International Airshow 2026 у Фарнборо (Англія). Джерело: John Keeble / Getty Images

Виключно українці можуть вирішувати, хто керує їхньою країною. Агресором у російсько-українській війні є кремлівський диктатор Володимир Путін, і саме він міг би завершити повномасштабне вторгнення, але відмовляється від миру.

Про це, як передає The Guardian, у коментарі ЗМІ заявив міністр оборони Великої Британії Вес Стрітінг. Після того, як президент США Дональд Трамп закликав до заміни Володимира Зеленського, Стрітінг підтримав українського президента.

"Ми не сумніваємося, що агресором тут виступає Путін. Він та людина, яка вирішила розпочати цю війну. Він та людина, яка могла б завтра покласти край цій війні, але він вирішив цього не робити. Тож ми підтримуємо Україну. Ми підтримуємо президента Зеленського", – наголосив очільник британського МО.

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Він визнав, що Трамп зіткнувся з внутрішньополітичним тиском, пов'язаним, зокрема, із цінами на пальне, перед проміжними виборами у Сполучених Штатах. Нагадаємо: голосування відбудеться 3 листопада.

"Давайте будемо відвертими: наближаються проміжні вибори, а вартість життя є проблемою. Безсумнівно, Трамп відчуває той самий тиск, із яким стикаються багато лідерів", – сказав Стрітінг. За його словами, американський лідер хотів би підвищити шанси на перемогу Республіканської партії.

"Я думаю, що це просто політична реальність, чи не так? Ми б, очевидно, віддали перевагу жорсткішому підходу до санкцій", – додав британський міністр.

Водночас він намагається уникнути глибшої публічної конфронтації з Вашингтоном. "Давайте не переоцінювати вплив рішення Трампа щодо закупівлі нафти в Росії і не применшувати підтримку України з боку США", – обережно висловився Стрітінг.

Як писав OBOZ.UA, Дональд Трамп своїми заявами про необхідність відставки Володимира Зеленського послаблює Захід, завдає шкоди демократії та "недвозначно стає на бік убивці". На цьому наголосила депутатка Європарламенту, голова підкомітету з питань безпеки й оборони Марія-Агнес Штрак-Циммерманн. Політикиня закликала країни ЄС продовжувати підтримувати Київ без розрахунку на Сполучені Штати.

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