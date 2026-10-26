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"Говорити про результат треба не до, а після": Зеленський припустив, чому Путін захотів переговорів з Україною

Дар'я ДуроваДар'я Дурова
Time to read1 хв
474
"Говорити про результат треба не до, а після": Зеленський припустив, чому Путін захотів переговорів з Україною
Володимир Зеленський під час запису інтерв'ю. Джерело: пресслужба ОП

Те, що кремлівський диктатор Володимир Путін попередньо погодився на відновлення мирних переговорів з Україною, ще не означає, що реальна дипломатія відбудеться. Президент Володимир Зеленський не виключає, що Москва й Вашингтон обговорювали певні теми, про які Києву невідомо.

Про це він заявив в інтерв'ю ТСН і телемарафону "Єдині новини", опублікованому 25 жовтня. Інтерв'юерка Алла Мазур запитала, що, на думку президента, могло вплинути на зміну позиції Росії щодо тристоронніх перемовин.

"Ну давайте подивимось, щоб це відбулось, по-перше, так? Будемо з вами прагматичними. Говорити про результат треба не до, а після відповідної зустрічі. Що там зараз відбудеться, які можуть бути ескалаційні речі на Близькому Сході, чи буде ця зустріч в Абу-Дабі, чи, може, вона буде в Європі – ми подивимось", – відповів Зеленський.

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Наразі він не знає, чому саме Кремль змінив публічну позицію. "Що вплинуло?.. Не можу сказати. Може, є якісь домовленості між Америкою і Росією, про які мені невідомо", – заявив глава держави.

Він натякнув на ризик подальшого послаблення тиску на Кремль із боку Білого дому. Президент застеріг представників Сполучених Штатів від поспішних кроків, зокрема, зняття ще більшої кількості санкцій.

"Я хотів би сказати американцям, що не хочу, аби на зустрічі трьох лідерів, коли це відбудеться (без сумніву, це повинно бути), щоб ми підійшли до цієї зустрічі, знявши всі санкції з Російською Федерації. Це важливий момент. Санкції накладались за агресію, а не за можливість побалакати", – наголосив Зеленський.

''Говорити про результат треба не до, а після'': Зеленський припустив, чому Путін захотів переговорів з Україною

Президент Володимир Зеленський дав нове інтерв'ю ТСН. Джерело: Скриншот ролика

Як писав OBOZ.UA, президент Володимир Зеленський повідомив, що вже обговорив питання потенційного послаблення санкцій з американською делегацією та пояснив, чому вважає цей передчасний крок ризикованим.

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