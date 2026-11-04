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"Готуємось до тристороннього формату": Зеленський провів півторагодинну розмову з Віткоффом та Кушнером

Михайло ЛевакінМихайло Левакін
Time to read2 хв
246
"Готуємось до тристороннього формату": Зеленський провів півторагодинну розмову з Віткоффом та Кушнером
Цією світлиною президент проілюстрував власне повідомлення. Джерело: ілюстраційне фото Zelenskiy/Official (Telegram)

Президент України Володимир Зеленський, перебуваючи у іспанському Мадриді, анонсував "зустріч найближчими днями" з американськими переговірниками. Ввечері 4 листопада він повідомив, що розмова зі спецпосланцем американського президента та його зятем Стівом Віткоффом та Джаредом Кушнером відповідно, вже відбулася.

За словами глави держави, загалом телефонна розмова тривала майже дві години. Під час зустрічі обговорювалися перемовини між Україною, США та Росією, які вже незабаром мають розпочатись в Абу-Дабі.

Що сказав президент

"Півтори години зараз говорили дуже детально зі Стівом Віткоффом та Джаредом Кушнером. Готуємось до тристороннього формату на рівні команд між Україною, Сполученими Штатами та Росією – вже менш ніж за тиждень", – доволі лаконічно повідомив Володимир Зеленський щодо зустрічі з Віткоффом та Кушнером.

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Окремо глава держави зазначив, що сьогодні відбулась "також змістовна зустріч" в Брюсселі української переговірної команди (її, нагадаємо, очолює глава ОП Кирило Буданов), з американською та відповідними представниками ЄС, Франції, Британії, Німеччини, НАТО, Світового банку та "глобальної бізнес-спільноти".

Це попередні перемовини, одна з них запланована ще й на завтра. За словами президента України, ці європейські зустрічі – "щодо гарантій безпеки України", – тобто, також стосуються майбутньої тристоронньої зустрічі.

"Темп в перемовинах потрібен максимально інтенсивний, щоб якнайшвидше закінчити цю війну. Україна готова до необхідних кроків, наші пропозиції чіткі, і ми дали свої пропозиції американській стороні. Миру немає альтернативи, і гарантії післявоєнної безпеки мають бути справді залізобетонними – працюємо заради цього", – додав Володимир Зеленський.

Переговірний трек

Перший етап тристоронніх переговорів між Україною, США та РФ можуть відбутися в Абу-Дабі вже протягом 6-10 листопада. Та хоча поки що мова йде про зустріч "на технічному рівні", остаточні дата й місце перемовин ще не визначені, повідомляв раніше Володимир Зеленський.

У Кремлі також назвали можливе місце та терміни проведення тристоронніх переговорів України, США та Росії. За словами речника російського диктатора Дмитра Пєскова, зустріч можна провести в Абу-Дабі в першій половині листопада.

Як повідомляв OBOZ.UA, Росія не демонструє готовності до встановлення миру в Україні. Прем’єр-міністерка Данії Метте Фредеріксен скептично оцінила переговори лідерів Фінляндії та Норвегії з російським диктатором Володимиром Путіним.

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