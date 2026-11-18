Новий саміт Коаліції охочих відбудеться 19 листопада в Берліні (Німеччина), і того ж дня українська команда проведе низку двосторонніх зустрічей. Київ розраховує на нову військову й енергетичну допомогу від партнерів.

Відео дня

Про це у зверненні до громадян повідомив президент Володимир Зеленський. Відповідне відео опублікувала в YouTube пресслужба ОП України.

Зустріч з американськими переговорниками

Глава держави назвав важливим майбутній саміт і запевнив: "Ми робимо все разом із партнерами, щоб Коаліція наша була дієвою".

"Готуємо нові пакети підтримки для України – для нашої оборони передусім, для нашої енергетики. Будуть і двосторонні зустрічі, які повинні дати більше Україні й нашій дипломатії", – заявив він.

Зокрема, заплановані переговори із представниками президента США Дональда Трампа. Також відбудуться розмови з європейцями щодо наступних кроків у перемовинах із РФ. "Україна чітко фіксує своє прагнення до миру, ми завжди працюємо конструктивно", – наголосив Зеленський.

У Берліні американська команда має проінформувати про перемовини Трампа, який перебуває в Китаї на саміті Азійсько-Тихоокеанського економічного співробітництва і 19 листопада буде говорити зі Сі Цзіньпінем і Володимиром Путіним.

"І ми будемо чути інформацію з Китаю і від інших країн, і від інших лідерів – наших партнерів", – додав президент.

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"Ми з європейцями маємо чітку спільну позицію: питання України повинні вирішуватися за участі України, питання Європи повинні вирішуватися за участі Європи. Тільки такий підхід і буде. Я дякую всім, хто допомагає і хто просуває сильний порядок денний для закінчення цієї війни", – заявив Зеленський.

Пріоритети України

Першим пунктом глава держави назвав протиповітряну оборону. "Вчора на "Рамштайні", завтра на Коаліції охочих – це тема номер один. Цілком очевидний пріоритет", – сказав Зеленський.

"Друге – є прогрес у питанні F-16. Україні потрібно більше літаків, ми готуємо відповідну спільну з партнерами роботу. Рішення будуть. Буде більше нашої авіації", – анонсував він.

Головні історії дня

Третій пункт – фінанси (як на виробництво зброї, так і на стійкість нашого бюджету). У цьому контексті є значимий крок Єврокомісії: підготовлений шлях, щоб надати Києву додатково 45 мільярдів євро наступного року. Президент подякував очільниці ЄК Урсулі фон дер Ляєн "за виконання саме того, про що ми домовлялись".

"Дуже розраховуємо на підтримку усіх необхідних європейських лідерів – як у Євросоюзі, так і інших країн Європи, які можуть підтримати закриття дефіциту фінансів.

Кожне рішення, яке додає Україні можливостей, усі кроки на збільшення підтримки України – це абсолютно чіткі сигнали Росії, що війну треба закінчувати і що війною Росія жодних цілей не досягне", – підсумував Зеленський.

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Український експорт

У середу президент провів детальні розмови з військовими й урядовцями щодо ситуації з нашим експортом, з маршрутами в Чорному морі та через країни Європи.

"Були запити від українських аграріїв, від іншого нашого бізнесу. Разом із військовими та урядом визначили рішення, які допоможуть. Наш аграрний експорт – це стратегічне питання і для України, і для багатьох інших у світі, чия продовольча безпека повністю залежить від нашого українського аграрного виробництва. Я вдячний нашим військовим, нашим розвідкам, уряду за пропозиції. Ми будемо робити те, що необхідно Україні. Це мільярди доларів для бюджету України, це ресурс для аграріїв, щоб провести посівну наступного року", – розповів Зеленський.

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Ситуація на фронті

Також глава держави отримав "хорошу доповідь" від головнокомандувача Збройних сил Михайла Драпатого.

На передовій в України "сильні позиції", зазначив президент. "І хоча росіяни дуже інтенсивно намагаються наступати на Добропілля, на Костянтинівку, окупантів ми знищуємо", – додав він і подякував нашим захисникам за результати.

Відключення світла

Ще одна доповідь була від міністра енергетики Дениса Шмигаля. Вона стосувалася електропостачання.

За словами президента, найважча ситуація на Харківщині, Сумщині, Дніпровщині, Полтавщині. Окрім цього, російська армія здійснила удари по Одесі й Одеській області, а також по Миколаївщині й Запоріжжю.

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"Всюди працюють ремонтні бригади, і все необхідне для відновлення електрики на місцях має бути – сили, обладнання. Україна забезпечила цей ресурс для ремонтів.

Я хочу подякувати кожній бригаді, всім комунальним службам, енергокомпаніям, які справді ефективно роблять цю роботу. Дуже стараємось, щоб світло було у людей. Готую додаткові пакети з партнерами, щоб гарантувати необхідне на наступні тижні й місяці. Я дякую всім, хто з Україною! Слава Україні!" – закінчив звернення Зеленський.

Як раніше писав OBOZ.UA, на майбутніх переговорах між Україною та Росією делегатами від Європейського Союзу будуть представники п'яти країн: Німеччини, Франції, Великої Британії, Італії та Польщі. Це підтвердив президент Євроради Антоніу Кошта.