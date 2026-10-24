''Горіть у пеклі'': Маск звинуватив ЗСУ в порушенні умов використання Starlink і накинувся на ''розпалювачів війни''

Американський мільярдер Ілон Маск відповів на докори, які він отримав за обмеження роботи Starlink в України. Він стверджує, що використання цієї цивільної комерційної послуги для "ударів дронів з метою вбивства людей" ніколи не дозволялося і не повинно дозволятися.

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Таким чином гендиректор SpaceX звинуватив українських військових у порушенні умов користування Starlink. За його словами, цю лазівку було усунуто минулого тижня. Про це Маск написав у соцмережі Х у суботу, 24 жовтня.

"Starshield – це інша система, яка перебуває під контролем уряду США. Що вони вирішать робити – це їхня справа", – додав він.

Маск зазначив, що Starlink залишається критично важливим для оборони України, оскільки це єдина система, яку неможливо заглушити чи вивести з ладу – принаймні наразі. Він заявив, що якби Starlink було вимкнено, українська лінія фронту "миттєво б завалилася".

"Це НЕ погроза, а просто констатація факту. Starlink також відіграв вирішальну роль у запобіганні захопленню України Росією на початку війни, оскільки всі інші засоби зв’язку були знищені або заглушені Росією. SpaceX зробила для захисту України набагато більше, ніж будь-яка інша приватна компанія на Землі", – написав мільярдер.

Він також відповів своїм критикам у мережі, побажавши їм "згоріти у пеклі".

"Я відчуваю лише ГЛИБОКУ ЗНЕВАГУ до лицемірних розпалювачів війни, які підштовхують до нескінченної різанини й не пропонують жодного реалістичного вирішення конфлікту. Горіть у пеклі. Кінець історії", – так Маск завершив свій допис.

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Відповідь України

Український активіст, колишній радник міністра оборони Сергій Стерненко наголосив, що Україна не порушувала правил використання Starlink, адже після створення білих списків у лютому термінали потрібно було підключати до системи Starshield, щоб користуватися ними під час руху.

А радник президента України з питань розвитку технологічних напрямів оборони Сергій "Флеш" Бескрестнов додав, що Україна фізично не може використовувати комерційний Starlink для дипстрайків й мідлстрайків.

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Як відреагували у коментарях

Користувачі Х вказали Маску на те, що своїми діями щодо обмеження роботи Starlink він аж ніяк не допоміг ані Україні, ані наближенню миру. Вигравала від цього лише країна-агресорка Росія, а в українських містах гинули люди через неможливість збивати російські дрони.

"Ми хочемо зупинити цю війну, але щоб справді її зупинити, потрібна сила. Адже злочинці та головорізи, фактично терористи, якими є російські політики, розуміють лише мову сили! Якщо ми відступимо, це просто вб’є нас усіх", – писали йому в коментарях.

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Зазначимо, що днем раніше Ілон Маск вкотре відзначився скандальною заявою, яка стосується України. Він звинуватив українську верхівку у збагаченні за рахунок підтримки США, а деяких американських політиків – у використанні допомоги Україні для фінансування своїх кампаній. Маск заявив, що в Україні нібито спостерігається колосальна розбіжність у мотивації між елітою та народом.

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У коментарях до цього допису користувачі нагадали мільярдеру, що Штати значно скоротили обсяги військової та фінансової підтримки України, а також згорнули низку спеціальних програм. Крім того, вони вказали на наслідки обмеження швидкості для терміналів супутникового зв’язку Starlink та військової системи Starshield.

Дехто з коментаторів висловився на адресу Маска доволі різко, побажавши йому зрештою понести відповідальність за свої слова та дії щодо України.

Як повідомляв OBOZ.UA, станом на ранок 24 жовтня обмеження на роботу Starlink в Україні було знято. Термінали почали працювати на швидкості понад 161 км/год.

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Це підтвердили у Міністерстві оборони України. А міністр оборони Євгеній Хмара у коментарі журналістам заявив, що термінали забезпечують стабільний зв'язок на швидкості понад 400 км/год.

Президент Володимир Зеленський заявив, що в Україні відновили швидкість роботи Starlink і Starshield до рівня, який був до запровадження обмежень. Зв’язок знову працює на достатній швидкості, що є важливим для фронтової логістики та захисту від реактивних дронів.