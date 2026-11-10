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Ярослав Железняк
Ярослав Железняк

Народний депутат України

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Новини політики / Думки
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Блог |

Головні питання по обшукам з крокодилами: хто конкретно підписав ці контракти?

Головні питання по обшукам з крокодилами: хто конкретно підписав ці контракти?
Обшуки у справі про розкрадання коштів на захист енергооб’єктів на Київщині. Джерело: Нацполіція

Якщо відверто, то всі ці обшуки з крокодилами чи крокодилів виглядають дуже дивно.

Не вистачає важливих частин:

– хто конкретно з боку держави підписав ці контракти?

– хто приймав рішення про сплату грошей за них?

– як був організований підбір підрядника?

– хто мав перевірити якість?

– скільки ще таких невиконаних підрядів по "Планам стійкості"?

Ну і головне, а що далі? Звільнення/ зміна процедури/ хоч якась прозорість у кошторисах та тендерах?

Тому що у крокодила світло, напевно, буде і під час відключень….а у людей, які через дії ось цих неназваних чиновників разом з власником крокодила, ні

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Можливо, я щось пропустив у цій дискусії, але конкретних відповідей на ці логічні запитання не бачив.

P.S. Ще раз повторю свою думку. Зараз одним з головних джерел корупції стали:

– непрозорі військові закупівлі

– "плани стійкості"

– нелегальні ринки.

Важливо: думка редакції може відрізнятися від авторської. Редакція сайту не відповідає за зміст блогів, але прагне публікувати різні погляди. Детальніше про редакційну політику OBOZ.UA – за посиланням...

Джерело:Фейсбук Ярослава Железняка
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