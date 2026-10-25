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"Головне – розблокувати людей": Зеленський розповів про підготовку гуманітарної операції в Олешках

Дар'я ДуроваДар'я Дурова
Time to read2 хв
234
"Головне – розблокувати людей": Зеленський розповів про підготовку гуманітарної операції в Олешках
Володимир Зеленський та Алла Мазур під час запису інтерв'ю. Джерело: пресслужба ОП

В окуповані Олешки на Херсонщині під час локального перемир'я мають приїхати три гуманітарні місії. Ідеться про представників України, держави-агресора Росії, а також Сполучених Штатів Америки.

Режим тиші має розпочатися із вівторка, 27 жовтня, і тривати декілька діб. Про це розповів президент Володимир Зеленський в інтерв'ю ТСН і телемарафону "Єдині новини".

"Американська сторона запропонувала режим тиші в районі Олешок із 27 жовтня. Тому що це не може бути один день. Це буде кілька днів. Туди повинні приїхати гуманітарні місії: американці, ми, "рускіє". Ну зрозуміло, що "рускіє" там на місці є.

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Вони повинні розмінувати дороги, ми повинні це побачити і там попрацювати над усім цим. І там, я думаю – принаймні, омбудсман від мене отримав відповідні завдання і ми поговорили і зі Службою безпеки, і з військовими, – нам потрібно, щоб нам дали сигнал, яка може бути евакуація", – повідомив глава держави.

Він підтвердив, що російські загарбники можуть розмінувати шляхи для евакуації лише в бік ТОТ, щоб людям було складно потрапити на вільну територію України. Як сказав президент, "безумовно, Росія буде робити все" для цього.

"Вони ж не підуть на те, щоби просто відпустити людей. І частина людей тим чи іншим форматом буде евакуйована в частину України, яку ми контролюємо. Головне – розблокувати людей, щоб вони жили. Бажано, щоб вони змогли досягти своєї цілі й евакуюватися сюди, до нас, в Україну, яка їм усе дасть і підтримає", – наголосив Зеленський.

''Головне – розблокувати людей'': Зеленський розповів про підготовку гуманітарної операції в Олешках

Президент України дав нове інтерв'ю. Джерело: Скриншот відео ТСН

Як писав OBOZ.UA:

– Режим припинення вогню в Олешках має почати діяти вночі у вівторок, 27 жовтня, із 3:00 за київським часом (4:00 за московським). Під час локального перемир'я мешканці міста отримають гуманітарну допомогу, а також матимуть змогу евакуюватися.

– Відповідна угода стала результатом тривалих переговорів делегацій обох держав під координацією першої леді США Меланії Трамп. "Тиша" діятиме не лише безпосередньо в районі Олешок, а й на всіх прилеглих територіях, через які пролягатимуть логістичні маршрути гуманітарної операції.

– Британське видання Sky News показало на відео, як виглядають зруйновані Олешки з висоти. Мешканці окупованого росіянами населеного пункту перебувають у жахливих умовах і вимушені їсти траву, щоб вижити.

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